El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado abril en Barcelona. Kike Rincón Europa Press

Nuevo revés en la campaña de Sánchez: el PSOE cancela el acto de Lula da Silva el lunes en Madrid por una afonía

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LO ESENCIAL Las claves El PSOE cancela el acto electoral entre Pedro Sánchez y Lula da Silva en la sede de UGT debido a una afonía del mandatario brasileño. La visita institucional del presidente reelecto de Brasil al jefe del Gobierno español en La Moncloa se mantiene en la agenda del lunes. Lula da Silva ya había tenido que suspender discursos previos durante su gira internacional en Filipinas por problemas en su voz. La cancelación supone un contratiempo para la campaña socialista, que buscaba respaldar su discurso con la victoria electoral del líder brasileño.

El PSOE ha cancelado el acto de campaña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente electo de Brasil, Lula da Silva, previsto para el lunes en la sede de UGT. El motivo de la suspensión es una afonía del dirigente brasileño, según han informado fuentes de la ejecutiva socialista a EFE.

Sin embargo, pese a la cancelación de la conversación pública entre Sánchez y Lula, sigue en la agenda del lunes la visita institucional del recientemente reelegido como presidente brasileño al jefe del Gobierno español y candidato socialista a la reelección.

El vencedor de las elecciones en Brasil hará parada en Madrid después de participar en la cumbre del clima COP31, que se celebra en Antalya (Turquía), y en la cumbre de la Asean en Filipinas.

Antes del acto previsto en Madrid, ahora cancelado, Lula da Silva llegó el viernes a Manila para realizar una visita de Estado, la primera de un presidente brasileño en ejercicio a Filipinas.

La ronquera y el esfuerzo en la voz durante la gira internacional ha obligado al mandatario a cancelar al menos dos discursos previstos en la capital de Filipinas, según el medio brasileño ‘Folha de São Paulo’.

El diario detalla que la primera cancelación se produjo este sábado, cuando optó por no participar en una declaración conjunta con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. Tampoco participará en un foro empresarial Brasil-Filipinas.

La suspensión del acto con Lula da Silva en Madrid es otro revés en la campaña del PSOE, que ha fiado parte de su discurso en el ejemplo brasileño y la remontada electoral frente a la “internacional ultraderechista”.