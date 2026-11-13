La cita "privada" de Sánchez con Corvillo en 2023 prueba que mantuvo lazos con la 'banda del Peugeot' hasta las detenciones

La Guardia Civil investiga si Corvillo utilizó sus contactos con Koldo y Ábalos para intermediar en adjudicaciones y contratos públicos.

El encuentro desmonta el distanciamiento que Sánchez intentó marcar tras la detención de Corvillo, a quien definió como alguien sin relación con él.

Durante la cita, el presidente le sugirió a Corvillo que se había precipitado al destituir a José Luis Ábalos del Gobierno.

Un informe de la UCO revela que Pedro Sánchez mantuvo una reunión privada de 35 minutos con Cristian Corvillo en Córdoba el 20 de abril de 2023.

Cristian Corvillo contó a Víctor de Aldama que se había encontrado a solas con Pedro Sánchez en Córdoba el 20 de abril de 2023.

Los mensajes que ha recopilado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil colocan al presidente Sánchez en conexión directa con uno de sus ayudantes durante las primarias del PSOE seis años después de esa campaña y diez meses antes de la detención de Koldo García.

El cordobés contó la reunión por WhatsApp la víspera y la definió como "reunión privada". Al día siguiente le dijo a Aldama que había pasado "unos 35 minutos a solas" con Sánchez y que habían charlado sobre José Luis Ábalos, destituido como ministro de Transportes en julio 2021.

Este 5 de noviembre, el mismo día en que la Guardia Civil detuvo a Corvillo, Sánchez trató de distanciarse del empresario, algo que ya intentó con el resto de miembros del equipo que le llevó a recuperar la Secretaría General del PSOE en 2017.

"Ninguna de esas personas tiene nada que ver conmigo", contestó en la rueda de prensa de la Cumbre Iberoamericana, al ser preguntado por la operación que la UCO había llevado a cabo esa misma mañana.

Corvillo había apoyado en Andalucía la operación con la que Sánchez reconquistó Ferraz. Ábalos y Santos Cerdán, dos de sus compañeros de campaña, ocuparon sucesivamente la Secretaría de Organización. Koldo García pasó de chófer a ser asesor de Ábalos en el ministerio e intermediario en todos los negocios del dirigente socialista.

El grupo de Sánchez, Ábalos, Santos y Koldo (más la colaboración en Andalucía de Corvillo) es la llamada "banda del Peugeot", debido a la marca del coche con el que el ahora presidente del Gobierno aseguró que recorrería España, junto con sus colaboradores, para convencer a las bases socialistas y recuperar el poder en Ferraz.

Dos años después de las primarias, Corvillo seguía frecuentando el círculo socialista. Las cámaras de laSexta lo capturaron en Ferraz la noche del 10 de noviembre de 2019, cuando el PSOE ganó las elecciones generales. Para entonces ya interactuaba con Koldo, según los mensajes recuperados por la UCO.

El intercambio figura en el informe 168/2026 de la Guardia Civil, entregado al juez el pasado 3 de noviembre. Dos días después, la Guardia Civil arrestó a Corvillo, a Andrea de la Torre (pareja sentimental de Ábalos) y a otras cuatro personas en una investigación sobre posibles comisiones en contratos públicos. Los seis quedaron en libertad ese mismo día.

La cita en Córdoba

El 19 de abril de 2023, Corvillo escribió a Aldama que Sánchez viajaría al día siguiente a Córdoba y Óscar López —entonces director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y actual ministro— le había llamado.

Mensaje de Cristian Corvillo a Víctor de Aldama EL ESPAÑOL

A las 20:50 del día siguiente, Corvillo escribió: "Con el presidente de lujo lujo". Cuando Aldama le preguntó a qué se refería, el empresario identificó a Sánchez y precisó la duración del encuentro.

Mensaje de Cristian Corvillo a Víctor de Aldama EL ESPAÑOL

Según la cronología detallada por la UCO en su informe, el presidente le habló de asuntos personales y le dio a entender que se había precipitado al destituir al "jefe", el sobrenombre con el que Koldo, Aldama o Corvillo llamaban a José Luis Ábalos.

Aquel 20 de abril, la agenda de La Moncloa coloca a Sánchez a las 09:00 en Madrid, con representantes de los rectores y el ministro de Universidades, Joan Subirats, y a las 13:30 en Doñana (Huelva).

A las 17:15 tenía en Córdoba la presentación de la nueva Base Logística del Ejército de Tierra junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Imagen del mitin de Pedro Sánchez en Córdoba en 2023 PSOE

A las 18:30, el PSOE de Córdoba organizaba en el Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción un evento de precampaña con Antonio Hurtado, aspirante a la Alcaldía, y Rafi Crespín, secretaria general del partido en Córdoba.

La agenda y la hora de los mensajes sugieren que la cita entre Sánchez y Corvillo debió tener lugar después del mitin, ya que Cristian no escribe a Aldama hasta las 20:50 con el mitin ya concluido.

La 'banda del Peugeot'

El apodo 'banda del Peugeot' se refiere al grupo que acompañó a Pedro Sánchez en la campaña para volver a liderar el PSOE en 2017. En ese círculo estaban Ábalos, Cerdán, Koldo y Corvillo.

En Andalucía, Corvillo se unía al grupo conduciendo en algunos desplazamientos y prestando apoyo con la logística y la organización de los eventos.

La Moncloa y el PSOE desmienten que fuera chófer de Sánchez y limitan su colaboración a ayudas puntuales, algo similar al discurso que en su día tuvieron con Koldo García y que los hechos conocidos posteriormente han ido desacreditando.

En un mitin de 2017, Sánchez agradeció públicamente a Corvillo y a otros colaboradores su "trabajo silencioso". De aquella campaña perdura también una instantánea del candidato degustando paella que tomó y divulgó el propio Corvillo.

Fotografía de Sánchez comiendo paella durante la campaña y en un círculo la imagen de Cristian Corvillo .

Ábalos asumió la Secretaría de Organización tras las primarias y entró en el Gobierno como ministro de Fomento, el cual cuenta con el mayor presupuesto público, en junio de 2018. Koldo se incorporó a su equipo como asesor personal.

Cerdán, que había pasado a dirigir la coordinación territorial del PSOE, sustituyó a Ábalos en Organización en 2021, después de su salida del Gobierno y de la directiva del partido.

El informe de la UCO fija en el 25 de septiembre de 2018 el primer WhatsApp registrado entre Corvillo y Koldo en los dispositivos incautados durante la detención de García, aunque ya se conocían de antes.

El asesor de Ábalos le dio instrucciones para que acudiera a verlo al ministerio al que acababan de llegar hacía unos meses tras la victoria de Sánchez en la moción de censura a Mariano Rajoy.

Los mensajes incautados por los agentes documentan conversaciones sobre temas de organización del partido y contratos públicos. Corvillo no solo hablaba con Koldo; el cordobés también trataba directamente con Ábalos, con quien la UCO documenta comunicaciones hasta la detención del asesor en febrero de 2024.

En paralelo, Corvillo tenía negocios con Víctor de Aldama y mantuvo la relación con él, con Ábalos y con Koldo después de que el vínculo entre el asesor y el empresario se deteriorara entre finales de 2021 y 2022.

La Guardia Civil considera que esa posición le permitió seguir realizando gestiones para proyectos compartidos con Aldama y que en 2023 fue clave en el préstamo que recibió Andrea de la Torre, la pareja sentimental de Ábalos, para comprarse dos inmuebles en Madrid.

Del Peugeot al banquillo

En enero de 2022, Aldama compartió con Koldo García los requerimientos de Hacienda dirigidos a dos de sus empresas y pidió tener una reunión con José Luis Ábalos.

Koldo recibió en febrero de aquel año una notificación sobre las indagaciones de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude en torno a las compras de mascarillas que el ministerio había coordinado durante la pandemia de la Covid-19.

Tras ese primer chivatazo, el exasesor comenzó a tomar distancia y reducir sus comunicaciones ante la sospecha de estar siendo investigado.

El 13 de febrero de 2023, Koldo escribió a Cerdán para solicitarle un encuentro con Sánchez y manifestó que nadie deseaba reunirse con él. Cerdán le contestó al día siguiente que buscarían una oportunidad, pero la cita con el presidente quedó sin confirmar.

Unas semanas después y con la investigación ya en marcha, Sánchez se reunió en Córdoba con Cristian Corvillo y le aseguró que "se precipitó" y le "dio a entender que lo engañaron" —sobre la salida de Ábalos del Gobierno—.

Mensaje de Cristian Corvillo a Víctor de Aldama EL ESPAÑOL

Koldo aseguró a EL ESPAÑOL que "Sánchez avisó a Ábalos de que yo estaba siendo investigado. Tengo pruebas". La reunión tuvo lugar en La Moncloa a finales de septiembre de 2023.

El 17 de octubre de 2023, en una conversación interceptada entre Joseba García, hermano del exasesor, y el empresario Juan Carlos Cueto, Koldo relató que había charlado con miembros de la Guardia Civil y pidió a Cueto que se mantuvieran a distancia.

El 12 de diciembre, tres meses después de la reunión entre Sánchez y Ábalos en La Moncloa, Koldo grabó una reunión con Santos Cerdán en la que el entonces secretario de Organización mencionaba "cuando me lo dijo el presidente".

Una grabación hallada por la UCO gracias a que Koldo había guardado conversaciones y datos sobre Cerdán como 'seguro' por si llegaban a detenerlo.

La Guardia Civil detuvo a Koldo el 20 de febrero de 2024. El instructor del Supremo citó a Ábalos en diciembre de ese año, pese a que el exdirigente socialista se había desvinculado desde el primer momento de las gestiones que se estaban conociendo de su exasesor.

En junio de 2025, el magistrado llamó a declarar a Cerdán como investigado por las supuestas comisiones en obra pública. Santos renunció a sus cargos en el PSOE, negó las imputaciones y comenzó a trabajar en su defensa legal.

Ábalos y Koldo ingresaron en prisión provisional en noviembre de 2025 por la pieza de las mascarillas dentro de la gran investigación denominada 'caso Koldo'.

El Supremo los sentenció en junio de 2026 a 24 años y tres meses y a 19 años, ocho meses y un día de prisión, respectivamente, y actualmente cumplen la condena en la prisión de Soto del Real (Madrid).

El último informe de la UCO documenta los últimos registros en propiedades vinculadas a los investigados de esta nueva pieza separada del caso, entre ellos la vivienda de Ábalos en Valencia, y los requerimientos de documentación a Adif, Adif Alta Velocidad y la constructora Azvi.

Entre los expedientes solicitados figura el de las obras del acceso ferroviario a Mérida, en el tramo San Rafael-Cuarto de la Jara.

Adif Alta Velocidad adjudicó el contrato en 2019 a la unión temporal de empresas de Construcciones Sevilla Nevado y Azvi por 28,27 millones de euros, IVA incluido. La UCO investiga si Corvillo intervino a través de Koldo para beneficiar a esa unión de empresas.