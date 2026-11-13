Aznar, este viernes en Cartagena, junto a López Miras, saludando a los asistentes a la comida mitin. Badía

Aznar alerta en Cartagena de que “España se convertirá en una confederación de naciones" si Sánchez gana las elecciones

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LO ESENCIAL Las claves José María Aznar arropa al PP en Cartagena y advierte de que España se convertirá en una "confederación de naciones" si Pedro Sánchez revalida su gobierno con el apoyo de partidos separatistas. El expresidente pide "votar en masa" a Alberto Núñez Feijóo para lograr un ejecutivo fuerte capaz de sanear la democracia, recuperar la confianza institucional y reunificar la nación. Aznar y Fernando López Miras defienden un nuevo Plan Hidrológico Nacional y garantizan la continuidad del Trasvase Tajo-Segura frente a los intentos del actual Ejecutivo de cerrarlo. El líder del PP murciano y el expresidente critican duramente la gestión del Gobierno central en materia ferroviaria y ante la reciente crisis migratoria registrada en Ceuta.

José María Aznar ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral del PP en la Región de Murcia y el expresidente del Gobierno ha comprobado que las huestes populares están movilizadas, conscientes de que el 29-N es la gran oportunidad para regresar a la Moncloa tras ocho años.

"Hay que echar a Sánchez o va a vender el país", tal y como ha alertado José María Aznar, despertando los primeros aplausos de los asistentes que han rebasado las previsiones de la comida mitin celebrada este viernes en el Restaurante El Paraíso de Cartagena

De hecho, la previsión era de 500 comensales, pero se ha elevado a 600 y hay gente que se ha quedado sin cubierto, lo que evidencia que cada vez que Aznar visita la comunidad murciana cuelga el cartel de sold out como ya lo hizo en el Casino de Murcia o en otro local de Torre Pacheco.

El expresidente del Gobierno ha centrado parte de su discurso en concienciar a los asistentes en que las próximas elecciones el país se juega mucho porque si Pedro Sánchez repite en la Moncloa con un gobierno de coalición "va a reconocer tantas naciones como partidos nacionalistas necesite que le voten" para ser investido como presidente.

Tales afirmaciones las ha apoyado en la Ley de Amnistía que se ha aprobado esta legislatura para indultar a todos los condenados por el procés catalán, con el fugado Carles Puigdemont a la cabeza.

"El actual gobierno es fruto de una coalición y esa coalición nace de que se compra el gobierno y se compra dando una amnistía a los que organizaron un golpe de Estado". "El precio que se paga es la eliminación del delito de sedición, alentar la confrontación de los españoles y que el gobierno dependa de los separatistas”.

"Después de saquear el estado" y "saquear las arcas públicas", según ha insistido Aznar, "el siguiente paso es acabar con nuestro sistema constitucional” y “acabar también con la convivencia entre los españoles". “España se convertirá en una confederación de naciones".

El expresidente del Gobierno ha llegado a este conocido negocio hostelero de celebraciones acompañado del jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras y líder de los populares murcianos, con el que guarda una gran amistad.

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, este viernes, a su llegada a Cartagena. EL ESPAÑOL

Aznar ha llamado a la militancia a "votar en masa" y ha ofrecido argumentos para hacerlo: "sanear la democracia", "recuperar confianza en las instituciones", "aprobar unos presupuestos"....

"Estamos en la decisión de si queremos conservar el tablero del ajedrez y continuar la vida democrática de España: eso es lo que se vota el día 29 de noviembre".

Viaje en coche

El expresidente del Gobierno ha subrayado que ha viajado en coche hasta Cartagena, junto a su esposa Ana Botella, sin coger un tren, después de las dos tragedias de los trenes de Adamuz y Urda que se cobraron las vidas de 116 pasajeros y empleados de compañías ferroviarias.

"La confianza en el sistema ferroviario ha caído al suelo desplomada por una catástrofe”, según ha lamentado Aznar.

El que fue el primer inquilino del Partido Popular en la Moncloa también ha pedido a la sociedad española que deposite en las urnas un "voto responsable" para convertir al candidato gallego Alberto Núñez Feijóo en "un presidente lo más fuerte posible".

Todo ello, debido a que Aznar ha alertado de que se Feijóo se enfrentará en sus primeros días de mandato "a las tensiones de los antiguos terroristas de Bildu", "a las tensiones de los separatistas" de Cataluña y "a las invasiones que podemos tener por el sur de España".

"¿Eso se puede afrontar con un gobierno débil?" "El día que ganemos la elecciones tenemos que dedicarnos a gobernar desde el primer día, ni quedarnos a ver quién se queda los ministerios. No tenemos mucho tiempo para actuar".

"Tenemos que reunificar otra vez la nación española porque esta gente se ha dedicado a enfrentar territorios" y "a levantar un muro entre españoles".

Francisco Bernabé, cabeza de lista del PP al Senado por Murcia, se acerca a saludar al expresidente del Gobierno, José María Aznar. Badía

Aznar no ha desaprovechado su mitin para recordar lo sucedido en Ceuta, con la crisis humanitaria ocurrida el pasado julio y que aún no se ha solventado porque en la ciudad autónoma siguen en pie varios CATEs para albergar a los inmigrantes en situación irregular que entraron nadando por el espigón de la frontera del Tarajal.

"El Gobierno ha dado la razón a los invasores y ha defendido a los invasores", según ha recalcado la leyenda del PP, en alusión a la postura que Pedro Sánchez ha mantenido como presidente del Gobierno hacia Marruecos, a pesar de que han trascendido imágenes de militares marroquíes que coordinaban la entrada de inmigrantes desde reino alauí.

"Plan hidrológico nacional"

Otro de los asuntos que ha tocado Aznar ha sido el "plan hidrológico nacional", remarcando que ese plan es un "objetivo" del candidato popular Núñez Feijóo si se convierte en presidente y que es una vieja aspiración de la comunidad murciana donde la agricultura es uno de sus motores económicos y existe dependencia del Trasvase Tajo-Segura.

El agua y la agricultura han sido algunos de los ejes alrededor de los que ha girado la intervención del jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras y líder de los populares murcianos: "El trasvase Tajo Segura no se va a tocar si gobierna Alberto Núñez Feijóo".

López Miras ha criticado la “obsesión” de Pedro Sánchez de “cerrar” el acueducto y ha recalcado que apostar en las urnas por el candidato popular a la presidencia es sinónimo de que "habrá agua para todos".

El barón autonómico ha recalcado que entre el PP y el PSOE siempre han habido políticas desiguales en materia hídrica.

"El presidente Aznar diseñó un plan hidrológico nacional para que a nadie le faltara agua en España". "Un plan hidrológico nacional que fue derogado por Zapatero, presionado por los separatistas".

López Miras y Aznar saludando a los comensales. Badía

López Miras también ha tenido sintonía con Aznar en su intervención, a la hora de criticar la gestión que se ha hecho con la crisis migratoria de Ceuta, y para ello ha tirado de otro flashback político: la crisis militar y diplomática que se vivió entre España y Marruecos, en julio de 2002, por la isla de Perejil.

"Os acordáis de lo que pasó con la isla de Perejil". "Con Alberto Núñez Feijóo no se va a producir una invasión en Ceuta". "Va a defender la integridad territorial". "España lleva ocho años sin funcionar con Sánchez".

López Miras también ha acusado a Pedro Sánchez de “polarizar” a la sociedad y al PSOE de corrupto: “Cada mañana nos levantamos con un escándalo nuevo de corrupción”. Todo ello, después de haber tenido palabras de cariño con su amigo y referente político: Aznar.

"El mejor presidente del Gobierno que hemos tenido en la historia democrática de España". "El mayor milagro económico europeo lo hizo el presidente Aznar en España. Garantizó las pensiones y que cada año subiesen. Esa es la credibilidad de que vamos a volver a hacerlo".