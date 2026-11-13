De izquierda a derecha: El candidato popular al Congreso por Ceuta, Rafael Martínez Peñalver, la número dos del Partido Popular a nivel nacional Cayetana Álvarez de Toledo y el presidente de la ciudad autónoma Juan Jesús Vivas. María Inmaculada Balbás Pérez

Álvarez de Toledo exige devolver a todos los que entraron el 30J y afirma que aspira a ser "un activo para Ceuta"

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LO ESENCIAL Las claves Cayetana Álvarez de Toledo y Juan Jesús Vivas exigen la devolución a Marruecos de todos los que entraron en Ceuta el 30J, incluidos los menores de edad. El Partido Popular propone el blindaje e incluso la militarización de la frontera en el arranque de la campaña electoral en la ciudad autónoma. Álvarez de Toledo califica los hechos de 'invasión híbrida' e insta a un debate público con la ministra de Defensa, Margarita Robles. El PP critica la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de abandonar Ceuta y reprochando sus pactos con Bildu y los independentistas catalanes.

Cayetana Álvarez de Toledo y Juan Jesús Vivas han reiterado este viernes que la vuelta a la normalidad en la ciudad pasa por devolver a todas las personas que entraron a finales de julio, incluidos los menores de edad y la protección e incluso militarización de la frontera en el primer acto de campaña de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

La diputada del Partido Popular y 'número dos' por Madrid en la lista para el Congreso de Alberto Núñez Feijóo ha arrancado así el primer acto oficial de campaña en la ciudad autónoma, celebrado en el Hotel Puerta de África tras la tradicional pegada de carteles realizada a las 00:00 de este viernes, que marcó el inicio de la campaña y que este año el PP ha comenzado en la Playa de El Trampolín.

En el coloquio ha participado el presidente de la ciudad autónoma Juan Jesús Vivas y el candidato popular al Congreso por Ceuta, Rafael Martínez Peñalver, que ha moderado una conversación en la que se han alternado los elogios entre los participantes, los reproches a Pedro Sánchez y las propuestas para el futuro de la ciudad.

Vivas, quien ha sido el primero en hablar, no ha dudado en alabar a Álvarez de Toledo, a quien ha calificado como "un activo fundamental para el partido".

"La universidad española se ha perdido a una académica de una altura imponente, pero hemos ganado a una política de gran altura” declaró sobre la número dos, y añadió sobre Feijoó que es un líder "extraordinariamente sólido que lo que dice, lo cumple".

Así, Vivas ha situado el recuerdo de la entrada masiva de julio como argumento central de su petición de voto, tras acusar a Marruecos de promover lo sucedido y a Pedro Sánchez de abandonar a la ciudad e "irse de vacaciones" cuando la ciudad más necesitaba al Gobierno de la Nación. Para Vivas, votar a Alberto Núñez Feijoó equivale a "salvar a Ceuta".

Tras lo que lamentó que "desde la izquierda nos llamen xenófobos y racistas por poner en evidencia que esto ha sido una invasión", tras lo que ha acusado al PSOE de "dividir a los ceutíes según su credo o religión".

Las propuestas del PP







Por su parte la aludida, en cuanto ha tomado la palabra, no ha dudado afirmar que ella aspira a ser "un activo no sólo para España, sino para Ceuta" y en calificar a Vivas como "un pequeño gran hombre" al que admira.

Tras esto enumeró las tres claves sobre lo ocurrido en Ceuta: la primera, que lo ocurrido fue "una invasión híbrida impulsada por Marruecos", tras la que "el PSOE se fue de vacaciones un mes", y sobre la que se debe esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades.

La segunda, que "todas las personas que han entrado deben regresar a Marruecos, incluidas las menores de edad", afirmando que "si nosotros aceptamos que los menores de edad sean utilizados, hoy serán 3.000 y mañana serán 10.000". Sobre lo que añadió que desde el Partido Popular, "no vamos a permitir la utilización de estos menores como carne de cañón" y es por ello que defienden que estos deben estar con sus padres en su país de origen.

Para llegar así al último punto: blindar la frontera, e incluso "militarizarla" si es necesario. Según defiende Álvarez de Toledo, las fronteras "pacifican y dignifican" y la convivencia funciona "cuando las fronteras están claras".

Así, su discurso ha insistido en mantener la situación de la ciudad presente en el debate nacional y europeo. Para la diputada, una victoria electoral debe ir acompañada de un proyecto sostenido para Ceuta, con el que "el Estado se defenderá a sí mismo" al proteger su frontera sur.

Y la clave de dicho proyecto pasa por una inversión masiva en la ciudad para conseguir que Ceuta sea un lugar "al que la gente esté deseando venir".

La número dos no ha dudado en retar a la actual Ministra de Defensa y número dos de Pedro Sánchez, Margarita Robles, a tener un debate público sobre Ceuta, "sobre lo que hizo antes de la invasión y lo que piensa hacer después".

Tras lo que afirmó que la "invasión" de Ceuta ha sido el tercer ataque que España ha sufrido a su integridad desde 1978 tras el terrorismo de ETA y el "golpe de Estado" en Cataluña en 2017, aunque sin mencionar el golpe de estado de Tejero en 1981.

Cayetana Álvarez de Toledo junto a sus compañeros de partido y el Delegado de Gobierno, David de la Encina al acabar el coloquio María Inmaculada Balbás Pérez

Con respecto a estos ataques, ha reprochado al PSOE que este no haya dudado en pactar con Bildu, al que ha calificado como "animal de compañía de Sánchez" ni en "amnistiar ni legitimar" a quienes participaron en el Procés catalán.

Para finalizar, no dudó en recordar los mortales accidentes ferroviarios de este año, Adamuz y Urda y la reciente Huelga General como ejemplos de la mala gestión del gobierno socialista en sus ocho años en el poder.

Sobre el accidente ferroviario en Urda, lamentó que desde el partido socialista no asumieran su culpabilidad "e intentan cargar la responsabilidad a un trabajador" tras lo que criticó la "canonización" del ex ministro de Transportes Óscar Puente en el Partido Socialista tras su dimisión el 3 de noviembre.

Para terminar, mostró su agradecimiento y gratitud a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, quienes "defendieron los derechos de los trabajadores más que los sindicatos", dado que "fue la policía quien defendió a quienes querían trabajar y levantar sus persianas" en la Huelga General de este miércoles.