La playa de Trampolín, de Ceuta, con un barco navegando frente a la costa. Europa Press

Así fue la 'no' huelga en Ceuta: los sindicatos antepusieron al paro las "circunstancias excepcionales" de la ciudad

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LO ESENCIAL Las claves CCOO y UGT no convocaron la huelga general en Ceuta argumentando las "circunstancias excepcionales" de la ciudad derivadas de la crisis migratoria. El seguimiento de la protesta fue prácticamente nulo en el comercio, la hostelería, la sanidad y la educación, donde solo el 1,2% del profesorado secundó el paro. Podemos Ceuta fue la única formación política local que respaldó la convocatoria, reclamando mejoras en vivienda y servicios públicos. La jornada estuvo principalmente condicionada por los fuertes vientos y lluvias de la borrasca Charles, que provocaron cancelaciones en las conexiones marítimas.

"Aquí todo está abierto como en un día normal" cuenta el encargado de una cafetería estilo marroquí en la calle Jaúdenes, en el centro de la ciudad.

Bastaba pasear por el paseo del Revellín para ver que el hostelero estaba en lo cierto: prácticamente todas las tiendas de la gran vía de la ciudad estaban abiertas a pesar de las constantes lluvias.

En las barriadas más alejadas del centro tampoco es que la huelga haya tenido más éxito.

"Aquí ha habido algunos que no han venido a trabajar, pero en general todo está abierto y casi todo el mundo está trabajando", cuentan desde una hamburguesería en la Playa Benítez.

También en El Príncipe, uno de los principales feudos del PSOE, las pastelerías, cafeterías y demás comercios han abierto con normalidad.

Esto se debe en gran parte a que tanto Comisiones Obreras (CCOO) como la Unión General de los Trabajadores (UGT ) se desmarcaron de la convocatoria al considerar que las "circunstancias excepcionales" a las que a día de hoy continúa haciendo frente la ciudad y que son consecuencia directa de la crisis migratoria.

Estos anunciaron el 7 de octubre que la ciudad necesita "soluciones, recursos, estabilidad y normalidad" y no "una nueva jornada de paralización" para justificar su decisión.

Así, desde ambos sindicatos no han aconsejado, convocado ni hecho ningún llamamiento a seguir la Huelga General.

El paseo del Revellín en el centro de Ceuta el 11 de noviembre por la tarde. María Inmaculada Balbás Pérez

En Ilu Viajes, agencia cuyo local está en el centro de la ciudad, ni han participado en la huelga ni tienen constancia de que ningún compañero del sector lo haya hecho.

En cuanto a los trabajadores del sector educativo, de los 1.863 trabajadores convocados, sólo 22 han participado en un paro apoyado sindicalmente tan solo por la sección de Educación de CCOO, la conocida como Federación de Educación de Comisiones.

Si hacemos el balance, el seguimiento entre el profesorado es del 1,2%, según los datos recogidos por El Pueblo de Ceuta.

"En mi instituto somos 160 y la han secundado 5 personas" cuenta Elena, profesora del instituto IES Almina. "Ya ves el seguimiento que ha tenido: ninguno", sentencia.

En la opinión personal de la profesora "la huelga no tiene razón de ser, y en Ceuta menos aún", explica, aunque añade que "es cierto que el tema de la vivienda en España y en Ceuta está manga por hombro".

Enrique Roviralta, presidente del colegio de médicos en Ceuta, contó a EL ESPAÑOL que el Sindicato Médico de Ceuta "respeta el derecho a huelga, pero en este caso no la secunda", además de afirmar que la huelga no ha tenido seguimiento entre los trabajadores del sector sanitario.

Cabe destacar que el sector sanitario de la ciudad ha sido de los más castigados por la crisis migratoria que siguió a la entrada masiva de finales de julio, cuya carga de trabajo creció exponencialmente de manera repentina ya que los sanitarios han tenido que prestar asistencia a todo aquel que lo solicitase, ya sea inmigrante o ceutí.

Podemos, el único a favor

La decisión de los sindicatos de no secundar la huelga general ha sido respaldada desde el gabinete de prensa de la presidencia de la ciudad autónoma.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, han afirmado que pusieron en valor "la responsabilidad de los sindicatos convocantes" dado que en Ceuta "no han secundado la movilización que se ha realizado en el resto de España" puesto que "entendieron que no se daban las circunstancias para que se produjera la huelga en nuestra ciudad".

Podemos Ceuta es el único partido político en la ciudad que hizo un llamamiento "firme" a toda la clase trabajadora y a la comunidad educativa para secundar masivamente la Huelga General.

"Esta jornada de lucha debe ser una respuesta contundente contra la precariedad, el desmantelamiento de los servicios públicos y la pérdida de poder adquisitivo, cada vez más acusada, de la mayoría de las familias españolas, ¡cuánto más en Ceuta!", declaró el portavoz de Podemos en la ciudad, Ramón Rodríguez, en unas declaraciones recogidas por Ceuta Actualidad.

Desde la formación morada, señalaron la situación de emergencia habitacional en la ciudad, o la necesidad de blindar los servicios públicos, dado que el mercado de la vivienda, que se encontraba tensionado per se, lo está más que nunca tras la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos de este verano.

Para la formación morada, la Sanidad, la Dependencia y la Educación Pública necesita también unos ratios de mejora, para "acabar con la precariedad de las aulas". Además exigen la subida de los salarios en relación al aumento del IPC y la reducción de la jornada laboral" sin que suponga una merma en los salarios de los trabajadores y trabajadoras.

La borrasca Charles

No obstante, ha habido algo que ha condicionado la vida de los ceutíes en mucha mayor medida que la Huelga General: el aviso naranja por fuertes vientos y amarillo por lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El aviso amarillo por precipitaciones estuvo vigente desde las doce de la mañana hasta la medianoche, mientras que el nivel naranja por viento comenzó a las tres de la tarde y se mantuvo hasta la medianoche.

El mal tiempo obligó a cerrar parques y a cancelar las clases en horario de tarde a los menores de edad al aplicarse las medidas preventivas a partir de las tres de la tarde.

De hecho, a las 16:00 saltaron las alarmas de la AEMET, en los dispositivos móviles aconsejando extremar las precauciones.

Así, las cancelaciones en los ferrys no se hicieron esperar.

La Autoridad Portuaria de Ceuta anunció a media mañana las primeras cancelaciones de los buques de alta velocidad que enlazan los puertos de la ciudad y Algeciras (Cádiz) como consecuencia de los efectos de la borrasca Charles, ya que se esperaban vientos de más de 90 kilómetros por hora en la zona del estrecho de Gibraltar.

Según recogió EFE, la compañía naviera Balearia anunció la cancelación de las travesías de su buque rápido 'Ceuta Jet' programadas para las 20:30 en el sentido Algeciras-Ceuta y a las 22:15 horas desde el puerto ceutí.



La naviera adoptó esta medida por las adversas condiciones meteorológicas que en la mañana sí permitieron las conexiones marítimas, aunque más reducidas por la huelga general, que ha tenido más seguimiento en el lado gaditano.

Trabajadores del puerto consultados por EL ESPAÑOL han confirmado que la huelga general no ha tenido prácticamente seguimiento en el puerto de Ceuta y que si ha habido retrasos o cancelaciones ha sido exclusivamente por la borrasca.

Así, la convocatoria, que constituye la primera de huelga general en España en 14 años, ha tenido un seguimiento casi inexistente en la ciudad autónoma.