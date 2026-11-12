Hazte Oír reta a Sánchez: lleva cerca de Ferraz un bus que le llama "corrupto", "sumiso" ante Marruecos y le culpa de Urda

La iniciativa se suma a la lona frente al Congreso que la Justicia avaló recientemente al considerarla amparada por la libertad de expresión.

La campaña también exhibe fotomontajes de José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos y Santos Cerdán señalando sus causas judiciales pendientes.

Los vehículos incluyen mensajes polémicos como "Sánchez mata", imágenes de accidentes ferroviarios y las inundaciones de la DANA.

Hazte Oír presenta nuevos autobuses en las inmediaciones de la sede del PSOE en los que tachan a Pedro Sánchez de "corrupto" y "sumiso" ante Marruecos.

Hazte Oír ha vuelto a retar a Pedro Sánchez. La organización ha presentado este jueves, en una calle cercana a la sede central del PSOE, en Madrid, su nueva campaña: buses que llaman a Pedro Sánchez "corrupto" y "sumiso" ante Marruecos.

Uno de los vinilos del vehículo, además, incluye los lemas "Sánchez mata" y "el PSOE mata", junto a imágenes de los accidentes ferroviarios de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), de las inundaciones de la dana en Valencia y de un feto.

La asociación ya colgó una enorme lona, frente al Congreso de los Diputados, que llamaba, de nuevo, "corrupto" al presidente del Gobierno.

De hecho, tanto Sánchez como el PSOE acudieron a los tribunales para denunciar a Hazte Oír.

La causa judicial, no obstante, fue archivada. Tanto como por el Juzgado de Instrucción encargado de la investigación como por el tribunal jerárquicamente superior, la Audiencia Provincial de Madrid.

En ambos casos, la Justicia concluyó que dicha campaña constituyó un ejercicio de crítica política, amparada, por tanto, en la libertad de expresión.

Durante la tramitación de dicha causa, Hazte Oír siguió exhibiendo la imagen de la lona en camiones con pantallas LED y en un autobús, que solían pasearse, por ejemplo, cerca de los Juzgados a los que tuvo que acudir Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

En esta ocasión, en el día que arranca la campaña electoral del 29-N, la organización, presidida por Ignacio Arsuaga, ha presentado sus nuevos búses en el Paseo de Pintor Rosales, vía muy cercana a la sede del PSOE, ubicada en la calle Ferraz.

Otro de los vinilos que forra los autobuses incluye un fotomontaje con la figura de José Luis Rodríguez Zapatero cubierto de joyas, debido al hallazgo que la Policía realizó en las oficinas del expresidente del Gobierno socialista: piezas de lujo, con rubíes y esmeraldas, valoradas en entre un millón y 1,3 millones.

Imagen de Zapatero en uno de los buses de Hazte Oír. Hazte Oír

Zaperto está siendo investigado por la Audiencia Nacional. Ese mismo organismo también mantiene causas penales abiertas contra otros ex altos cargos del PSOE, cuyo rostros aparecen en los buses: Santos Cerdán, exsecretario de Organización de la formación, y el exministro José Luis Ábalos.

Los vehículos contratados por Hazte Oír también recuerdan la causa —instruida, también, por la Audiencia Nacional— en la que se investigan supuestas irregularidades en la contabilidad del PSOE desde 2017, mismo año en el que Pedro Sánchez ganó las primarias y revalidó como secretario general del partido.

Fotomontaje de Sánchez y Mohamed VI, en el bus de Hazte Oír. Hazte Oír

De hecho, este mismo jueves, de forma paralela al acto de presentación de los buses, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudía al Tribunal de Cuentas a requerir documentación sobre las donaciones al PSOE en el año 2017. Todo ello, por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

En un comunicado, Hazte Oír también ha señalado que cataloga a Sánchez como "sumiso" ante Marruecos cuando, precisamente, otra juez de este mismo organismo judicial investiga las causas y consecuencias de la invasión que sufrió Ceuta el pasado mes de julio.

Más de 80.000 inmigrantes ilegales marroquíes penetraron, en tromba, en la ciudad autónoma.