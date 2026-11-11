Los piquetes se radicalizan: fuerzan el cierre de los comercios en el centro de Madrid y cortan Gran Vía

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LO ESENCIAL Las claves Miles de manifestantes convocados por la huelga general cortan el tráfico en la Gran Vía de Madrid y obligan al cierre de comercios del centro. La Policía Nacional ha cargado contra los piquetes, lanzado gas lacrimógeno, identificado a manifestantes y realizado varias detenciones. Cadenas comerciales y franquicias sufrieron cierres preventivos y actos de vandalismo a lo largo de las calles céntricas y aledañas. El despliegue de los antidisturbios ha obligado a dispersar la protesta hacia Callao y la Puerta del Sol, impidiendo el acceso a Cibeles.

Miles de manifestantes se han concentrado en la Gran Vía de Madrid y han conseguido cortar el tráfico en una de las principales arterias del centro de la capital este miércoles debido a la huelga general.

Los congregados han formado una fila con los brazos entrelazados y han ido avanzando por esta céntrica arteria de la capital bajo la lluvia y al grito de 'Huelga, huelga, huelga general'.

La Policía ha comenzado a cargar contra los manifestantes. El aumento de la tensión ha provocado que se procediera a identificar a algunas personas, al lanzamiento de gas lacrimógeno como medida de seguridad y, finalmente, ha la detención de varios manifestantes.

Manifestantes cortan Gran Vía Iranzu G. Vergara

Ante la congregación de piquetes en la calle, muchos establecimientos han optado por cerrar sus puertas. Los manifestantes han ido tienda por tienda comunicando a los empleados que bajaran la persiana para sumarse a la protesta. Gesto que han aplaudido los piquetes.

Muchas de las cadenas que se encuentran en el centro de la ciudad, como Starbucks o Calzedonia, han optado por cerrar sus puertas por precaución y temor a acciones violentas. Por ello, muchos han amanecido con sus cristaleras tapiadas con madera.

Varios locales de la calle han sido vandalizados como parte de las acciones que comenzaron la pasada noche, a la medianoche, como parte de la huelga de 24 horas. Las franquicias y, especialmente, aquellas vinculadas al sector inmobiliario como Alquiler Seguro, han sido las más afectadas, según han denunciado.

Entre los manifestantes se han podido escuchar cánticos contra la Policía Nacional y lemas como “o con el capital o con la clase obrera”, “El pueblo unido, jamás será vencido” o “Aquí están los antifascistas”.

Puerta vandalizada del MacDonalds en Gran Vía. Iranzu G. Vergara

Varias unidades de antidisturbios vigilan la protesta y cierran el tráfico a la altura de la calle Fuencarral como cordón de seguridad en la cabecera de la marcha para evitar incidencias. Los operativos se preparan con escudos y pistolas con balas de goma ante la escalada de tensión.

También han impedido que accedieran a más locales para ejercer presión para su cierre.

Como medida preventiva se está intentando dispersar la concentración de personas, conduciendo a las personas por las calles paralelas a la arteria principal. Con ello, se está intentando desalojar la mitad de Gran Vía.

También se les ha prohibido acceder a Cibeles, donde unos momentos antes estaba teniendo lugar una rueda de prensa de los líderes sindicales de CCOO y UGT, convocantes del paro. Por lo que la marabunta se ha dirigido hacia la plaza de Callao.

Dispositivo de antidisturbios desplegados en Gran Vía. Reuters

También se ha sumado a la protesta un grupo de camareras de piso que se han unido a la protesta con pancartas y reclamando que "sin kellys no hay hotel".

Un gran dispositivo policial se ha desplegado en la calle, pero también en las colindantes, sobre todo en la calle de Alcalá, a la altura del metro Sevilla, a apenas unos metros de la Puerta del Sol.

Precisamente en este punto se ha ubicado el sindicato de profesores para protestar frente a la sede de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. También han desarrollado una acción reivindicativa en la Línea 5 de metro, la cual ha tenido que decretar que no se detuviera en la parada de Callao durante un breve espacio de tiempo.

Antidisturbios desplegados en Gran Vía. Iranzu G. Vergara

A su paso por las calles aledañas (calle de El Carmen, Preciados y Montera, principalmente) el modo de actuar ha sido similar, los piquetes van haciendo presión para que los comercios echen el cierre.

La Policía, por seguridad, está conduciendo a las personas que se van congregando a la plaza de la Puerta del Sol. Como medida preventiva se ha cortado una de las calles aledañas, la de Mesonero Romanos, por la parte de detrás.