Abdelah Mustafá, candidato al senado por el PSOE en Ceuta: "Nuestra manifestación será el 29N, saldremos todos a votar"

El fichaje de Mustafá se produce tras un acuerdo con el Frente Amplio y la renuncia del anterior candidato, José Miguel Romero, que pasa a ser suplente para dar cabida al joven líder vecinal.

La candidatura socialista al Congreso está encabezada por el docente Luis Manuel Tovar, mientras que Nesrin Haddad Ahmed, técnica de Integración Social en el CETI, ocupa la otra plaza al Senado.

Mustafá apela a la movilización masiva para frenar a la ultraderecha, acabar con el Gobierno del popular Juan Jesús Vivas y defiende la convivencia pacífica en la ciudad reivindicando su identidad español y musulmana.

El PSOE de Ceuta presenta sus listas electorales para el 29N con Abdelah Mustafá como candidato estrella al Senado, tras cobrar notoriedad por su labor humanitaria en la crisis migratoria del 30 de julio.

El candidato al Senado del PSOE Abdelah Abdelah Mustafá ha sido sin duda la estrella de la presentación oficial de los candidatos de su partido, quien ha sido recibido entre vítores y ovaciones.

El candidato al Senado, de 26 años y conocido por su labor humanitaria durante la crisis migratoria del 30 de julio, ha recibido a los asistentes a la presentación de las listas socialistas para las elecciones del 29 de noviembre con el puño el alto.

La crisis migratoria del pasado 30 de julio y sus consecuencias sobre la convivencia en la ciudad fueron el eje central de su intervención.

"En estos meses hemos vivido una crisis humanitaria que ha puesto a prueba a toda nuestra sociedad", afirmó. Una situación en la que, a su juicio, "una parte de la ciudadanía ha demostrado una madurez social de la que deberíamos estar todos muy orgullosos".

Mustafá hizo un llamamiento a la movilización electoral para frenar a la ultraderecha y advirtió de que, en las próximas elecciones, "votar al Partido Popular es votar a Santiago Abascal (líder de Vox) como vicepresidente".

El candidato pidió una participación masiva el próximo 29 de noviembre, fecha en la que, según defendió, los ceutíes tendrán "una oportunidad única" para poner fin al Gobierno de Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, que lleva más de dos décadas al frente de la Ciudad Autónoma.

En este sentido, recordó que Vivas anunció durante la presentación de las candidaturas populares, celebrada el pasado domingo, que no volvería a presentarse a las elecciones de mayo si su partido no ganaba los próximos comicios. "Le tomamos la palabra", respondió Mustafá entre risas, tras añadir que "así matamos dos pájaros de un tiro".

El candidato comenzó su discurso reivindicando su identidad: "Soy musulmán y español", afirmó, antes de declararse "orgulloso" de ambas condiciones.

Abdelah Mustafá con el puño en alto María Inmaculada Balbás Pérez

También puso el foco en la fractura social que, en su opinión, ha dejado la entrada masiva del 30 de julio.

"En esta crisis, la convivencia de la que tanto alardean ha quedado expuesta", sostuvo.

Asimismo, criticó que el Rey tuviera que acudir a la ciudad para dar "una lección de humanidad" a quienes, según denunció, no habían sido capaces de guardar un minuto de silencio por los fallecidos durante el asalto a la frontera del Tarajal en "ninguna de todas las manifestaciones que han hecho".

A lo que ha añadido que "nuestra manifestación será el 29N, saldremos todos a votar".

"Dar un plato de comida y un vaso de agua a alguien no puede dar vergüenza", dijo, en defensa de las ONG y de todos aquellos vecinos han prestado ayuda humanitaria a los inmigrantes que, a su juicio, han sido criminalizados.

La fractura social

La presidenta de la Comisión Gestora del PSOE de Ceuta, Sandra López Cantero, fue la encargada de abrir el mitin tras la proyección de un vídeo que recopilaba distintos episodios de incidentes registrados después del 30 de julio. Entre ellos, la agresión a un periodista de El Pueblo de Ceuta por su origen magrebí y los daños ocasionados en el vehículo de la diputada de Ceuta Ya!, Julia Ferreras.

Tras la proyección de este vídeo, López Cantero reconoció que las consecuencias de la crisis también se han trasladado al ámbito personal.

"Nos han llamado traidores y duele, porque la política ha roto familias y amistades", declaró. La dirigente socialista cuestionó, además, el discurso de la derecha sobre la llegada de migrantes: "La derecha los llama invasores. ¿Cómo va a ser invasor un niño de ocho años que temblaba de miedo?".

Por su parte, Luis Manuel Tovar, cabeza de lista al Congreso de los Diputados, aseguró que se niega a "quedarse de brazos cruzados mientras nos roban la convivencia".

El candidato recordó que quienes mostraron solidaridad durante la crisis fueron señalados por ello: "En el momento en que muestras un poco de humanidad con quien sufría te tachaban de traidor".

Tovar también reivindicó la gestión del Gobierno central y medidas adoptadas durante los ocho años de gobierno del PSOE, como la subida progresiva del salario mínimo interprofesional (SMI).

Los tres candidatos, de izquierda a derecha: Abdelah Mustafá, Luis Manuel Tovar y Nesrin Haddad. María Inmaculada Balbás Pérez

La otra candidata al Senado, Nesrin Haddad Ahmed, quiso poner en valor el trabajo de las mujeres de generaciones anteriores, que, según señaló, allanaron el camino para las actuales. "Aquí no se retrocede ni un paso", afirmó.

El cierre de las intervenciones políticas corrió a cargo de Miryam Álvarez Páez, secretaria territorial del PSOE, que comparó la situación migratoria de Ceuta con la que atraviesa actualmente El Hierro. La dirigente socialista aludió a la llegada de 12.000 migrantes a una isla de unos 11.000 habitantes en los últimos días, haciendo un paralelismo con la llegada a Ceuta de más de 100.000 personas en una ciudad de alrededor de 83.000 habitantes.

Álvarez Páez también responsabilizó al PP de haber fomentado la fractura social durante sus más de 20 años de Gobierno en Ceuta. Como ejemplo, señaló la diferencia de diez años en la esperanza de vida entre los vecinos del centro y los de las barriadas periféricas.

Tres perfiles

El PSOE ha apostado por tres perfiles procedentes de distintos ámbitos de la sociedad ceutí, con trayectorias relacionadas con la educación, la integración social, la cultura y el asociacionismo.

El encargado de encabezar la candidatura al Congreso será Luis Manuel Tovar, docente de profesión y vinculado desde hace años al ámbito educativo de la ciudad.

Tovar estudió Magisterio en la Universidad de Granada y ejerce como profesor en Ceuta desde 2015. Actualmente desarrolla su labor docente en el C.C. Severo Ochoa.

Además, ha sido presidente de PIDOCE, la Asociación de Interinos Docentes de Ceuta, una organización que defiende los derechos laborales, la estabilidad y la mejora de las condiciones del profesorado interino.

Desde el PSOE destacan que su trayectoria "representa el compromiso con la educación pública como principal motor de igualdad de oportunidades y cohesión social". También subrayan su experiencia en centros como el CEIP Reina Sofía y su conocimiento de "los desafíos cotidianos que afrontan las familias ceutíes".

La otra candidatura al Senado estará ocupada por Nesrin Haddad Ahmed, quien fue secretaria de Migraciones y Movimientos Sociales en la última Ejecutiva Regional del PSOE de Ceuta.

Actualmente trabaja como técnica de Integración Social en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde ha centrado parte de su labor en la identificación de posibles víctimas de trata y de otras formas de violencia contra las mujeres.

A lo largo de su trayectoria también ha impartido talleres sobre prevención de la mutilación genital femenina y violencia sexual y de género. En 2023 recibió el XIII Premio de la Ciudad Autónoma de Ceuta en reconocimiento a su trabajo contra la violencia de género.

El fichaje de Mustafá

La incorporación de Abdelah Abdelah Mustafá a las listas socialistas responde a la apuesta del partido por sumar a un perfil con respaldo vecinal y proyección pública.

Desde la formación aseguran que el equipo "aúna experiencia profesional en ámbitos clave para Ceuta y un firme compromiso con la defensa de los derechos y las oportunidades de todos los ceutíes".

Mustafá, de 26 años, alcanzó notoriedad por su labor humanitaria durante la crisis migratoria del 30 de julio, especialmente por la puesta en marcha de un campamento para mujeres y niñas en Sidi Embarek. Durante más de dos meses estuvo al frente de uno de los dispositivos improvisados que ofrecieron refugio a mujeres y menores que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad en las calles de la ciudad.

Su incorporación a la candidatura supone también un cambio en las listas inicialmente previstas.

José Miguel Romero, el candidato que el PSOE había elegido en un primer momento para el Senado, decidió dar un paso atrás para ceder su puesto al joven líder vecinal, propuesto por Frente Amplio para formar parte de las listas socialistas.

Romero pasará a ocupar el puesto de suplente en la candidatura conjunta de ambas formaciones para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Desde el PSOE defienden el acuerdo como "un proyecto valiente" y destacan el respaldo que, a su juicio, tiene Mustafá en barriadas como Sidi Embarek y El Príncipe, dos de los enclaves ceutíes donde los socialistas cuentan con un importante apoyo electoral.