Esta es la imagen del hombre al que busca la Policía por matar a un agente con una mochila bomba en Oviedo

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional busca a un hombre de 65 años con antecedentes por dejar una mochila bomba en Oviedo que ha matado a un subinspector. El suceso ocurrió en el barrio de Villafría tras acudir los agentes a una llamada por un tiroteo en el que una mujer resultó herida. La explosión del artefacto casero causó la muerte del subinspector de Guías Caninos y heridas graves a un agente del TEDAX, a quien han tenido que amputar una pierna. Las autoridades descartan la hipótesis terrorista y centran la investigación en una disputa vecinal provocada por un conocido ladrón de la zona.

La Policía Nacional busca a un hombre de 65 años por el suceso en el que ha muerto un policía y otro ha resultado gravemente herido tras la explosión de una mochila bomba en Villafría, Oviedo.

Según fuentes de la investigación, se ha desplegado un dispositivo para buscar a este individuo, M.F., un hombre calvo, con gafas, con albornoz de cuadros, por el suceso en el que han muerto tras la explosión de una bolsa con artefacto explosivo.

Se descarta por el momento el móvil terrorista. El presunto autor de los hechos, quien supuestamente dejó la mochila con el artefacto mortal en la puerta del edificio en el que han ocurrido los hechos, es un conocido ladrón de la zona al que le constan múltiples antecedentes por hurto y violencia común.

El individuo sigue en paradero desconocido y está siendo buscado por las autoridades.

Los hechos

Un subinspector de la Policía Nacional ha muerto este martes tras la explosión de un artefacto explosivo en medio de un dispositivo al que habían acudido por un tiroteo en un barrio de Oviedo. Un agente del TEDAX permanece ingresado y gravemente herido por los mismos hechos.

El suceso, según describen fuentes policiales conocedoras de los hechos, guarda relación con una disputa en un vecindario del barrio ovetense de Villafría. Los hechos han tenido lugar esta misma mañana, cuando la Policía acudió al lugar de los hechos al recibir la alerta de un hombre que había disparado a una mujer.

La Policía desplegó un amplio dispositivo en torno a la calle Rafael Urrusti, 2, donde se han producido los hechos y para asistir a la mujer que ha resultado herida.

El autor del tiroteo se dio entonces a la fuga. Se investiga si fue él quien, al huir, dejó una mochila en el portal del inmueble, un edificio social. En el interior del petate había un artefacto explosivo.

Al llegar la Policía Nacional al lugar, vieron la bolsa. En cuanto procedieron a trasladarla del portal la mochila estalló, provocando la muerte al subinspector, perteneciente a la unidad de Guías Caninos. En un primer momento resultó herido un agente de los TEDAX, los artificieros especialistas en la desactivación de explosivos.

La detonación ha matado a ese agente. Al efectivo de los TEDAX se le ha tenido que amputar una pierna. Se le trasladó al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) donde se le ha operado de urgencia.

El tiroteo se ha registrado pasadas las 7:00 horas, según la Televisión del Principado de Asturias. Pasarían dos horas, a las 9:00 de la mañana, cuando se ha escuchado la explosión en uno de los portales.

Al revisar la mochila ya estallada, los TEDAX han descubierto que lo que había detonado era un explosivo casero, elaborado con aluminio y amoníaco. La principal hipótesis con la que se trabaja ahora mismo es que fuera el tirador el que dejase la mochila junto al portal antes de desaparecer.