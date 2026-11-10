El empleo se frena antes del 29N, pese al dopaje de la regularización, con un modelo agotado y sin productividad

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LO ESENCIAL Las claves La creación de empleo en España se desacelera pese al récord de 22,8 millones de ocupados, con previsiones de que el ritmo de crecimiento caiga al 1,7% en 2027 debido a un modelo productivo agotado y sin apenas productividad. El proceso de regularización de inmigrantes ha distorsionado las cifras del mercado laboral: aflora a medio millón de trabajadores sin papeles, pero dispara la población activa y hace subir el paro por encima del 10%. Tres de cada cuatro empleos que se generan en la actualidad son ocupados por extranjeros, concentrándose principalmente en el sector servicios, el turismo y la construcción, caracterizados por sueldos bajos y baja estabilidad. Persiste una desconexión estructural con más de 155.000 vacantes de empleo de alta cualificación sin cubrir, mientras los costes laborales suben y la productividad continúa estancada.

El empleo es la gran baza con la que el Gobierno de Pedro Sánchez juega cuando tiene que presumir de logros económicos. Pero los datos son tozudos y, a pesar del récord histórico de 22,8 millones de ocupados, marcan una desaceleración muy preocupante justo antes de las elecciones generales.

La regularización de inmigrantes dispara las cifras y distorsiona el cómputo mensual de afiliados. Pero la EPA del tercer trimestre del año y, sobre todo, la caída en picado en la creación de empleo en los últimos doce meses, confirman el freno que todos los analistas y servicios de estudios vaticinaban.

El aumento de la población activa que ha generado la llegada masiva de inmigrantes (más de medio millón al año en esta legislatura) ha dado un vuelco a la estructura del mercado laboral español: los extranjeros son ya el 16,5% de todos los ocupados y tres de cada cuatro puestos de trabajo que se generan son suyos.

Todo apunta a que el ritmo del 2,2% de aumento del empleo en 2026 (dato del panel de Funcas) se va a quedar el año que viene en apenas un 1,7% y con tendencia a la baja. Eso quiere decir que el medio millón de empleos netos del que presume el Gobierno al año, bajarán a 350.000 y se quedarán en la mitad en apenas dos años.

Y todo ello pese a una regularización que ha legalizado ya a medio millón de extranjeros, si bien la mayor parte de ellos estaban ya trabajando en la economía española pero sin papeles.

Lo que se genera con ese proceso es un aumento de la población activa hasta los 25,4 millones en el tercer trimestre de este año. Eso es casi millón y medio más que a mediados de 2023, cuando se produjeron las anteriores elecciones generales.

Eso deja la tasa de paro en el límite del 10%, incluso algunas décimas por debajo al finalizar este año. Eso impide que el "éxito" del empleo de este Gobierno nos lleve todavía al pleno empleo (en torno al 8%), por más que casi la mitad de las comunidades autónomas (mitad norte) ya lo hayan conseguido.

El problema

No se puede negar que el empleo crece en España. Ni que lo lleva haciendo desde hace más de cinco años de forma continuada, por encima de la media europea.

El problema básico está en que lo hace sobre un modelo de consumo interno desatado por la llegada de inmigrantes al sector servicios, sobre todo a la actividad estacional que genera el turismo, que lo convierte en una actividad de escasa calidad, poca estabilidad y sin apenas productividad.

La base de la economía española está en la inmigración, el turismo y el repunte escaso de la inversión que han generado en estos años los fondos europeos NextGen. Eso genera unos puestos de trabajo de sueldos medios bajos en los sectores que más actividad acumulan.

Hostelería, comercio, industria manufacturera, construcción, transporte y auxiliares administrativos acaparan más de la mitad de los 22,7 millones de ocupados que hay en España, con puestos donde es complicado generar una gran productividad.

Si exceptuamos los casi cinco millones que se dedican a actividades basadas en el ámbito público (sanidad, educación, defensa, etc.), todavía queda poco margen en el modelo de crecimiento español para el trabajo científico y técnico de las nuevas profesiones de alto valor añadido, a pesar del tirón que está logrando poco a poco.

Si el empleo crece a un ritmo del 2%, pero la productividad (tanto por hora como en el total de los factores) se queda en apenas una décima o estancada, lo que se provoca es una saturación y un agotamiento del modelo, que ya se deja ver en cifras.

En la EPA del último trimestre, el empleo privado destruyó más de 16.500 puestos de trabajo, algo que no ocurría desde hace años, pese a ser el fin del periodo estival y la caída de contratos en el turismo.

La bajada anual del paro a finales de septiembre se quedó en 21.900 personas, menos de la quinta parte de la que se venía registrando, tras subir en el tercer trimestre en más de 95.000 personas.

Si vamos a las cifras mensuales de registro de parados en el SEPE, el fenómeno ha sido el mismo en octubre. Lo que hace un año eran recortes del número de parados en más de 150.000 personas en doce meses, se han quedado en 21.100. Y en el caso del paro masculino, el dato se ha dado la vuelta y hay 8.000 más.

Muchos de esos nuevos parados proceden de la regularización de inmigrantes, pero es evidente que las cifras denotan una tendencia clara a la baja en la creación de empleo, que se dejará ver con más intensidad a final de año y a lo largo de 2027 y 2028.

Los hechos

1. Récord de ocupados y subida del paro El número de ocupados se colocó en un récord de 22,85 millones de personas en el tercer trimestre del año, pero no evitó una subida del paro al 10,18%, según los datos de la Encuesta de Población Activa que publica el INE.

2. El recorte anual del paro se desploma La bajada anual del paro se ha quedado bajo mínimos de 21.900 personas, menos de la quinta parte de lo que se venía registrando hace un año y muy perjudicada por la regularización de inmigrantes y la subida de la población activa.

3. La creación de empleo se desacelera: la mitad en 2028 El empleo crecerá en 2026 a un ritmo del 2,2%, pero se recortará hasta el 1,7% el año que viene. Las previsiones apuntan a que, lo que venía siendo una creación de medio millón de empleos al año (antes de la regularización), se va a quedar en la mitad a finales de 2028.

4. La ocupación de los extranjeros se consolida... En España había a finales de septiembre un colectivo de 6,37 millones de extranjeros, de los que 4,48 millones eran activos (en edad de trabajar) y 1,89 millones se consideran inactivos (mayores, niños, etc...). De esos activos, 3,8 millones estaban ocupados y 649.000 parados.

5. ...muy beneficiada por la regularización El número de inmigrantes activos ha subido en algo más de 300.000 en apenas seis meses gracias al proceso de regularización. La tasa de paro de ese colectivo ha cedido casi tres puntos en ese periodo, hasta el 14,5%, más de cuatro puntos por encima de la media nacional.

6.- Casi medio millón de inmigrantes activos más desde junio La regularización de inmigrantes ha superado en apenas seis meses las 490.000 personas, a una media de 90.000 más cada mes desde que se empezaron a contabilizar en julio. La mayor parte de ellos eran trabajadores que ya estaban activos, pero sin papeles.

7. La regularización genera más parados en el SEPE Los datos mensuales de ocupación de la Seguridad Social se dispararon en octubre en 186.000 personas por el efecto de la regularización. Pero no evitaron que el paro subiera en 43.000 personas. Por primera vez en muchos años, el paro masculino creció en los últimos doce meses en los registros del SEPE.

8.- Tres de cada cuatro empleos son ya para inmigrantes La afiliación en los últimos doce meses crece a un ritmo de 780.000 personas, de las que las tres cuartas partes son extranjeros: tres de cada cuatro empleos que se ocupan en España son ya para inmigrantes. El colectivo acapara un récord del 16,5% de todos los ocupados.

El análisis

Con un mercado laboral en España de mucha actividad y muy poca productividad, una de las incongruencias mayores que se producen es la existencia crónica de más de 155.000 vacantes, de empleo de calidad, que las empresas no logran ocupar.

Y no sólo ocurre en las profesiones más complejas, como las telecos, la informática o el sector financiero. Es un mal que se genera también en la industria manufacturera, la construcción y otras actividades de más alta ocupación.

A pesar de la reforma de la FP y de las nuevas titulaciones y grados de todo tipo que han surgido, sigue habiendo una disociación clara entre lo que las empresas necesitan como empleo de alto valor añadido, y lo que el mercado laboral ofrece.

El caso de la construcción es sintomático de ese problema: el Banco de España calcula que el nivel de afiliación en 2026 está como en 1999, cuando se estaba a las puertas de un boom inmobiliario. No hay mano de obra disponible, mucho menos de calidad.

En ese sector se aglutina una gran parte del colectivo de inmigrantes, tanto nuevos como de segunda generación y ya nacionalizados españoles. Pero se ha convertido en un trabajo duro al que muy pocos nacionalizados españoles entran de nuevo, como ocurre en la agricultura y en otras profesiones similares.

Es evidente que la mano de obra extranjera es necesaria en España. Como fue hace veinte años, en plena burbuja inmobiliaria. La regularización ha aflorado una fuerza de trabajo ilegal que, en su mayor parte, ya estaba trabajando de forma irregular.

Pero no deja de ser un síntoma más de un modelo de escasa calidad laboral y bajos sueldos, que se está agotando y para el que no había una solución sencilla. Los 1,2 millones de inmigrantes apuntados a la regularización desde abril han aflorado ya medio millón de empleos y han distorsionado todos los datos que hasta el momento marcaban el paso al mercado laboral español.

Hasta que ese colectivo ilegal se absorba, veremos como la afiliación a la Seguridad Social se dispara mes a mes con una aportación media de más de 90.000 personas extranjeras hasta ahora por ese fenómeno. Pero al mismo tiempo, la población activa crece y sube el paro.

Sólo la encuesta trimestral ofrece una foto exacta de la situación más fiable. La del tercer trimestre, con impacto de la regularización incluido, coloca en 4,4 millones el número de extranjeros que están activos en España. Una subida de 300.000 que se ha producido en los últimos seis meses, los de la regularización.

Los empresarios se han mostrado de acuerdo con ese proceso, sobre todo porque la economía crece y necesitan mano de obra. Pero exigen seguridad, para evitar las mafias y no contratar ilegales sin querer al final del proceso. Y ofrecen formación a medida, para adaptar esa fuerza de trabajo a lo que de verdad necesitan las empresas.

Mientras el modelo se asienta tras la convulsión de la regularización de inmigrantes, el otro gran problema del empleo en España sigue siendo el de siempre: el coste fiscal que tiene en cotizaciones sociales para las empresas y la presión al alza que genera una inflación disparada al 4,9% en la subida anual de precios.

Si hacemos caso a las previsiones oficiales, la remuneración media por asalariado se va a colocar en 2026 en el 3,5% y no bajará del 3,1% el año que viene. Eso mantiene los Costes Laborales Unitarios (CLU) contenidos por debajo del 4%, pero con un elevado riesgo de dispararse.

La huelga general de este miércoles se generó por la crisis de vivienda y se produce en un contexto político electoral más que en una debacle laboral. Pero las reclamaciones de los sindicatos ya han marcado subidas de sueldo acordes con una inflación disparada, que puede afectar a medio plazo al mercado laboral.

El Gobierno progresista de izquierdas seguirá presentando al empleo como su gran logro económico, con cifras comparativas manipuladas siempre del lado positivo en los ocho años que llevan al mando del país. Pero sobre el empleo se genera un tsunami que habrá que capear más pronto que tarde por quienes cojan el relevo del poder.

Las propuestas

El récord de 22,8 millones de ocupados no debe leerse de forma literal. Porque esa cifra oculta la desaceleración de la creación de empleo, la dependencia de la regularización de inmigrantes (tres de cada cuatro nuevos puestos son para extranjeros) y un modelo de baja productividad basado en servicios, turismo y consumo interno.

La tasa de paro sigue cerca del 10%, existen más de 155.000 vacantes sin cubrir y los costes laborales unitarios amenazan con dispararse.

Y eso ocurre porque el empleo de calidad y la productividad no se logran con regularizaciones masivas ni con un crecimiento demográfico que satura servicios y vivienda. Requiere un cambio de modelo.

Las siguientes medidas pretenden reducir costes laborales, vincular la inmigración a las necesidades reales del mercado, impulsar la formación dual y priorizar el empleo productivo y estable.

1. Reducción de las cotizaciones sociales y de los costes laborales

El coste fiscal de las cotizaciones es uno de los principales lastres para la contratación y la productividad.

Hay que bajar las cuotas a la Seguridad Social, especialmente para los contratos indefinidos y para las empresas que creen empleo neto en sectores de mayor valor añadido.

La AIReF y los servicios de estudios advierten del riesgo de que los costes laborales unitarios se disparen; reducir la carga sobre el trabajo incentiva la contratación formal y la inversión en capital y formación, en lugar de depender del crecimiento de la población activa vía inmigración.

2. Inmigración legal, selectiva y vinculada a vacantes reales

La regularización masiva ha aflorado empleo sumergido, pero también ha distorsionado las estadísticas y ha aumentado la población activa sin garantizar productividad.

Hay que priorizar la inmigración legal por vías ordenadas, con contratos previos y cualificación acorde a las más de 155.000 vacantes existentes (telecomunicaciones, informática, industria, construcción cualificada).

La reagrupación familiar y las entradas irregulares deben limitarse. El criterio debe ser la necesidad del mercado laboral y la capacidad de integración, no el efecto llamada.

3. Formación Profesional dual y alineación con las necesidades empresariales

Existe una disociación clara entre lo que demandan las empresas y la oferta formativa.

Hay que potenciar la FP dual, con participación real de las empresas en el diseño de los itinerarios y en la formación en el puesto de trabajo, y revisar las titulaciones universitarias y de grado superior para reducir la sobrecualificación y el abandono.

En sectores como la construcción, donde la afiliación está en niveles de 1999, la formación específica y los incentivos a la incorporación de mano de obra cualificada son prioritarios.

4. Incentivos a la contratación indefinida y a la productividad

El modelo actual genera empleo estacional y de baja estabilidad en hostelería, comercio y servicios.

Hay que establecer bonificaciones claras a la conversión de temporales en indefinidos y a la contratación en sectores de mayor productividad, y reducir la dualidad contractual.

Al mismo tiempo, las políticas activas de empleo deben orientarse a la formación y a la intermediación eficaz, no a la mera intermediación administrativa.

El objetivo es que el crecimiento del empleo se traduzca en mayor productividad por hora y no sólo en más ocupados.

5. Reducción de la burocracia y seguridad jurídica para las empresas

Las empresas necesitan previsibilidad para contratar y formar.

Hay que simplificar los trámites de contratación, reducir la inseguridad jurídica derivada de cambios normativos frecuentes y garantizar que los procesos de regularización no generen mafias ni contratación irregular encubierta.

Los empresarios han demandado seguridad para absorber la mano de obra regularizada. Esa seguridad debe extenderse a todo el mercado laboral mediante normas estables y menos cargas administrativas.

6. Atracción de inversión y empleo de alto valor añadido

El modelo basado en turismo, servicios de baja productividad y fondos europeos se está agotando.

Hay que priorizar la atracción de inversión en industria, tecnología y sectores de alto valor añadido mediante incentivos fiscales a la I+D, reducción de impuestos sobre sociedades en nuevas inversiones productivas y mejora del entorno regulatorio.

El empleo científico y técnico sigue teniendo poco peso. Sin un cambio en la composición sectorial, el crecimiento del empleo seguirá siendo de baja calidad.

7. Control de la inflación y moderación de costes laborales

La inflación al 4,9% y las subidas salariales presionan los costes laborales unitarios.

Hay que evitar que las reclamaciones sindicales y las subidas del SMI desconectadas de la productividad erosionen la competitividad.

La remuneración debe vincularse en mayor medida a la productividad y a los resultados de las empresas, y las políticas de rentas deben ser compatibles con la creación de empleo estable.

El pleno empleo (en torno al 8%) no se alcanzará si los costes laborales crecen más rápido que la productividad.

8. Medición de la calidad del empleo y rendición de cuentas

Las cifras de afiliación y de ocupación deben complementarse con indicadores de calidad: productividad por hora, temporalidad, vacantes no cubiertas, porcentaje de empleo en sectores de alto valor añadido y evolución de los costes laborales unitarios.

La regularización ha distorsionado los datos mensuales; la EPA ofrece una foto más fiable. Las políticas que no mejoren la productividad ni reduzcan las vacantes estructurales deben revisarse.

El criterio no puede ser sólo el número de ocupados, sino si el empleo generado es estable, productivo y sostenible.

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Estas propuestas no niegan la necesidad de mano de obra en determinados sectores. Buscan lo que el diagnóstico indica que falta: un modelo menos dependiente de la inmigración de baja productividad, con menores costes laborales, mejor formación y mayor seguridad jurídica.

Mientras tres de cada cuatro nuevos empleos sigan siendo para inmigrantes y la productividad permanezca estancada, el "éxito" del empleo, en realidad una mentira estadística, seguirá siendo frágil y reversible.