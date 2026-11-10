La abogada Leticia de la Hoz renuncia a la defensa de Koldo por "discrepancias" con su estrategia contra el PP

La letrada continuará atendiendo las actuaciones judiciales inaplazables de Koldo García hasta que el exasesor de Ábalos designe a un nuevo representante legal.

De la Hoz afronta además investigaciones en el 'caso Leire' por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano para modificar su declaración sobre pagos en Ferraz.

La decisión surge tras la difusión de audios enviadas por Koldo contra el PP y mientras se investiga si la empresa de OKDiario pagó más de 200.000 euros por los servicios letrados de De la Hoz.

La abogada Leticia de la Hoz ha renunciado a la defensa de Koldo García ante la Audiencia Nacional por discrepancias profesionales y para preparar por separado su propia defensa.

Leticia de la Hoz renuncia a la defensa de Koldo García por "discrepancias" y para preparar por separado su propia defensa en el caso Leire. La abogada deja así la asistencia del exasesor de José Luis Ábalos en sus distintos frentes judiciales.

La letrada ha comunicado su decisión a la Audiencia Nacional mediante un escrito presentado este martes 10 de noviembre, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En el escrito invoca "razones profesionales" amparadas por el secreto profesional. Las discrepancias entre ambos llegan tras el envío, por parte de Koldo García, a varios medios de audios en los que acusa al PP de intentar sobornarle para señalar a Pedro Sánchez y su entorno.

Audios que se dieron a conocer justo después de que se conociera que Dos Mil Palabras SL, empresa editora de OKDiario, fue quien pagó a De la Hoz sus servicios profesionales.

La separación de ambas defensas llega mientras Santiago Pedraz investiga a De la Hoz por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano. Las pesquisas forman parte del caso Leire, sobre supuestas maniobras para neutralizar investigaciones perjudiciales para el PSOE.

Pano sostiene que la abogada le ofreció dinero para modificar su relato sobre las presuntas entregas de 90.000 euros en efectivo en Ferraz. De la Hoz niega el soborno y desvincula sus encuentros con la empresaria de cualquier intento de alterar su declaración.

En ese procedimiento, la letrada aportó el 29 de octubre dos facturas y justificantes bancarios para rebatir que el PSOE hubiera pagado su trabajo como defensora de Koldo.

Los abonos suman 242.000 euros, IVA incluido: 181.500 euros en noviembre de 2025 y 60.500 euros en enero de 2026. Las facturas recogen honorarios y gastos de asesoramiento jurídico y de procedimientos del antiguo asesor ministerial.

Su abogado, Carlos Bautista, defendió que esa documentación acreditaba la ausencia de pagos socialistas. OKDiario, por su parte, sostiene que las transferencias respondían a un acuerdo con Koldo por derechos de imagen y contenidos, entre ellos un libro y una docuserie.

Koldo cumple una condena de 19 años y ocho meses de cárcel por el caso mascarillas. El Supremo rechazó en octubre el incidente de nulidad presentado contra la sentencia, mientras continúan las investigaciones sobre presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública en la Audiencia Nacional.

Además, Anticorrupción ha solicitado que avance hacia juicio otra rama de la causa que también le afecta, con pesquisas sobre contratos de mascarillas y contrataciones en empresas públicas.

En su renuncia, De la Hoz asegura que avisó previamente a su cliente y pide que se le requiera para nombrar otro abogado. Hasta que el sustituto acepte y comparezca, atenderá las actuaciones inaplazables para evitar su indefensión.