El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una manifestación en apoyo a la población de Ceuta, a 25 de octubre de 2026, en Madrid (España). Fernando Sánchez / Europa Press Madrid

Vivas defiende la convivencia en Ceuta y acusa al PSOE de alimentar la división tras la agresión a una musulmana

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LO ESENCIAL Las claves Una agresión verbal a una joven musulmana en el centro de Ceuta desata el debate político local sobre el clima social y los discursos de odio. El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), rechaza la agresión, defiende la convivencia entre culturas y acusa al PSOE de manipular el incidente con fines electorales. El partido MDyC condena los hechos como un "evidente delito de odio", advierte de una "deriva racista e islamófoba" y señala la complicidad del Ejecutivo local.

La agresión verbal sufrida por una joven musulmana en el centro de Ceuta la semana pasada ha provocado distintas reacciones en el ámbito político local.

Tanto el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, como el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) han condenado los hechos, aunque sus valoraciones sobre el clima social y las responsabilidades políticas son muy diferentes.

El incidente tuvo lugar el pasado viernes, cuando una joven musulmana, odontóloga de profesión, fue increpada verbalmente por otro ceutí. Según la información publicada por elDiario.es, el hombre se dirigió a ella con la expresión: “Trabaja, que cobras el SMI” (Salario Mínimo Interprofesional).

Vivas acusa al PSOE

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Ceuta, Juan Vivas, también ha rechazado la actuación del responsable de la agresión y ha censurado cualquier comportamiento que pretenda identificar a los ceutíes, por razón de su credo o procedencia, con quienes fueron utilizados para llevar a cabo la entrada masiva que sufrió la ciudad.

Vivas ha defendido que “todos los ceutíes son y se sienten españoles, recen como recen y se llamen como se llamen”, y ha reivindicado la convivencia entre personas de distintas culturas, religiones y procedencias como uno de los rasgos esenciales de Ceuta.

Sin embargo, el dirigente popular ha dirigido buena parte de sus críticas al PSOE en lugar de a MDyC, al que acusa de intentar vincular el incidente con el discurso del Partido Popular.

Vivas ha calificado esta relación de “manipulación deliberada” y ha cuestionado qué parte de los mensajes de su formación puede interpretarse como una incitación a la división o al enfrentamiento.

En concreto, ha preguntado si esa supuesta incitación se encuentra en la defensa de que todos los ceutíes son españoles, en la reivindicación de la convivencia o en la afirmación de que la ciudad sufrió una invasión.

El presidente de la ciudad también ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez, al que reprocha haber abandonado Ceuta durante uno de los momentos más complicados de su historia reciente. Según ha recordado, entonces estaban en juego la soberanía española y el futuro de los habitantes de la ciudad.

Asimismo, le ha reprochado que no actuara para evitar aquella situación y que no cumpliera su compromiso de recuperar la normalidad en cuestión de horas.

Vivas ha cuestionado si los socialistas pretenden utilizar las consecuencias de aquellos acontecimientos para enfrentar a los ciudadanos por su credo o procedencia con fines electorales.

Incluso ha apuntado que, a su juicio, ese intento de división coincide con los intereses de Marruecos.

De esta manera, la agresión a la joven musulmana ha vuelto a situar la convivencia y los discursos de odio en el centro del debate político ceutí, con dos formaciones que, pese a coincidir en la condena de los hechos, mantienen posiciones enfrentadas sobre el origen y la responsabilidad del clima de tensión en la ciudad.

Una “deriva racista”

Desde el MDyC, la formación que lidera Fatima Hamed, han condenado lo ocurrido y ha advertido de la existencia de una “deriva racista e islamófoba” en la ciudad desde los acontecimientos del 30 y 31 de julio, cuando miles de personas migrantes entraron en Ceuta.

Los localistas consideran urgente actuar con la “máxima contundencia” ante lo que califican de “evidente delito de odio”.

La formación ha criticado la respuesta del Ejecutivo local, al que acusa de permitir la normalización de discursos que enfrentan a la población.

“Llevamos meses viendo cómo se está normalizando un discurso que enfrenta a toda la población y lo más grave es que se está permitiendo bajo la complicidad de este Ejecutivo local”, han señalado.

La formación lamenta que el Gobierno esté “ocupado en otras cuestiones partidistas mientras la convivencia está en juego” y cuestiona qué ciudad quedará una vez finalice la campaña electoral.

Además, han anunciado que pondrán a disposición de cualquier ciudadano que sufra este tipo de agravios asesoramiento y orientación jurídica para conocer los pasos que debe seguir ante posibles delitos de odio.