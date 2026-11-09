La UCO halló en los dispositivos de Koldo documentos sobre siete contratos de Adif a una de las constructoras investigadas

La documentación cobra relevancia tras la detención de seis personas y la petición de información a Adif y Azvi en el marco de las supuestas mordidas por obra pública.

Los investigadores analizan fotografías de listados, notas manuscritas y capturas de la Plataforma de Contratación del Sector Público halladas en poder de Koldo.

Entre los proyectos vinculados destacan la remodelación de la estación madrileña de Chamartín por 171 millones de euros y la instalación de pantallas acústicas en La Encina por 84,9 millones.

La UCO halló en los dispositivos de Koldo García información sobre siete contratos adjudicados por Adif a la constructora Azvi por un valor total de 343 millones de euros.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló en los dispositivos incautados a Koldo García Izaguirre documentos sobre siete contratos adjudicados por Adif a la constructora Azvi.

El montante total de estas siete adjudicaciones asciende a 343 millones de euros.

El material, al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, contiene fotografías de listados y notas manuscritas sobre proyectos públicos, así como capturas de fichas de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El cotejo de esos documentos con los expedientes oficiales sitúa a la constructora sevillana en el foco de la investigación por las adjudicaciones a cambio de comisiones.

Las obras van desde la ampliación de la estación madrileña de Chamartín hasta la sustitución de traviesas en Sevilla.

La documentación adquiere importancia tras el operativo puesto en marcha el pasado 5 de noviembre en una nueva pieza secreta del caso Koldo.

La UCO detuvo a seis individuos, entre ellos el empresario Cristian Corvillo y Andrea de la Torre, pareja del exministro José Luis Ábalos, y solicitó documentación a Adif y al Grupo Azvi.

La investigación persigue supuestas irregularidades en la contratación de obra pública en favor de empresas que pagarían mordidas a José Luis Ábalos y Koldo García.

Azvi ha asegurado que colabora con los investigadores y que la documentación permitirá probar su actuación. La compañía ha indicado que no puede ofrecer detalles de la solicitud debido al secreto de las diligencias.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva en septiembre de 2024, la constructora Azvi fichó a Koldo por 6.000€ al mes y un 0,75% de cada obra tras obtener millonarios contratos durante la era Ábalos.

El presidente de Azvi, Manuel Contreras, explicó en el Tribunal Supremo que contrató al exasesor en 2023 para trabajos de consultoría relacionados con Sudamérica, tras su salida del Ministerio de Transportes.

Chamartín

El contrato de mayor importe de los siete corresponde a la ampliación y remodelación de la estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor.

Los trabajos comprendían nuevas vías y andenes de alta velocidad, la transformación de espacios para viajeros y otras actuaciones en el entorno ferroviario.

Adif Alta Velocidad adjudicó la obra el 21 de diciembre de 2021 a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Vías y Construcciones, Comsa, Azvi y Constructora San José. Cada compañía asumió un 25 % de la unión, según el contrato firmado.

El importe de la adjudicación ascendió a los 171,05 millones de euros sin IVA, frente a un precio de salida de 207,33 millones.

El proceso recibió cinco propuestas y quedó ligado al Plan de Recuperación, subvencionado con fondos europeos.

El contrato aparece mencionado en un gran listado en una hoja de Excel fotografiada por Koldo García en marzo de 2021.

La adjudicación de la obra en la estación madrileña aparece como: "AD24 - Estación de Chamartín: primera ampliación del vestíbulo de la estación y la ampliación de las vías de alta velocidad - ADIF - 272".

La Encina

Otro proyecto afecta a la instalación de barreras acústicas en la línea de alta velocidad entre el enlace de La Encina, Játiva y Valencia. Las mamparas buscan mitigar el ruido del tráfico de trenes en las áreas cercanas al trazado.

Adif Alta Velocidad concedió la intervención el 29 de noviembre de 2022 a la UTE Pantallas La Encina, conformada por Azvi y CHM Obras e Infraestructuras. La primera poseía un 55 % y la segunda, un 45 %, de acuerdo con el documento contractual.

El valor de la adjudicación fue de 84,96 millones de euros sin IVA. El presupuesto de partida ascendía a 97,15 millones y se presentaron 14 ofertas.

El contrato aparece en el mismo listado que el anterior bajo el código: "AD12 Protección acústica. LAV Levante. La Encina-Xátiva-Valenzi - ADIF - 86 - UTE OHL_LIC".

Resulta llamativo que pese a que ese listado adjudicaba la obra a LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L.), otras de las empresas constructoras ligada a la trama, finalmente fue una UTE con Azvi la que lograría el contrato.

Almargen

En la provincia de Málaga, el proyecto de consolidación de una ladera de Almargen afectaba a un tramo de siete kilómetros de la línea Bobadilla-Algeciras, en el municipio de Cañete la Real.

La obra buscaba afianzar el terreno donde se asienta la plataforma ferroviaria.

El contrato aparece mencionado en una hoja manuscrita en la que Koldo García había anotado varios recordatorios y referencias. La de esta adjudicación aparece como: "Estabiliz. Ladera 57. Almargen-Bobadilla-Cañete (Málaga) 7KM".

Imagen del texto escrito por Koldo García sobre una adjudicación que acabaría logrando AZVI EL ESPAÑOL

Adif publicó información sobre el proyecto inicial en octubre de 2023, antes de que la Guardia Civil requisara los aparatos de Koldo García. Posteriormente convocó esa intervención junto con trabajos para ampliar el espacio disponible en los túneles de la misma línea.

El 27 de mayo de 2025 concedió el contrato por 55,05 millones de euros sin IVA a una UTE de Agrupación Guinovart, Azvi, Contratas y Ventas y Sacyr Ferroviarias. Cada empresa participaba con un 25 %, según el contrato de Adif.

El presupuesto inicial era de 64,70 millones sin impuestos y el expediente consideraba la posibilidad de cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Castellón y Vinaroz

Azvi también consiguió el contrato para implementar el ancho estándar en el subtramo Castellón-Vinaroz del corredor Mediterráneo. Los trabajos incluían actuaciones en la vía y la electrificación para adaptar ese recorrido a la nueva configuración ferroviaria.

Adif Alta Velocidad seleccionó el 29 de noviembre de 2021 a la UTE integrada por Azvi y Contratas y Ventas. Cada una participaba con un 50 %, según el acuerdo de adjudicación.

La unión ganó con una propuesta de 32,44 millones de euros sin IVA. La licitación había comenzado con 39,70 millones y recibió 12 propuestas.

La captura de pantalla desde un iPad aparece en el chat entre Koldo García y su entonces mujer, Patricia Úriz, el día 26 de abril de 2022 junto a las de los contratos de Mérida, Celrà y Sevilla.

Captura de pantalla en uno de los dispositivos de Koldo García de la página de contratación pública del contrato adjudicado a Azvi EL ESPAÑOL

En la documentación publicada aparecía financiación europea: la adjudicación aludía a una posible aportación del Mecanismo Conectar Europa y una corrección posterior conectó el contrato al Plan de Recuperación.

Mérida

La plataforma logística de Mérida, en Badajoz, es uno de los proyectos asignados a Azvi sin otras empresas asociadas. El contrato incluía la realización de las obras necesarias para establecer esa instalación ferroviaria.

Adif eligió a la compañía el 25 de enero de 2022 por 10,21 millones de euros sin IVA, frente a los 11,68 millones estimados para la licitación. Se presentaron 16 propuestas.

El expediente consideraba la oportunidad de recibir fondos del Feder. La información de la Plataforma de Contratación no permite precisar, por sí sola, qué importe europeo se pagó finalmente por esa obra.

Captura de pantalla en uno de los dispositivos de Koldo García de la página de contratación pública del contrato adjudicado a Azvi EL ESPAÑOL

Celrà

En Celrà (Gerona), Adif encargó a Azvi en solitario trabajos y servicios de urgencia por daños serios en un muro de la línea ferroviaria Cerbère-Bifurcación Aragó.

La adjudicación figura con fecha del 6 de agosto de 2021 y alcanzó los 1.826.475 euros sin IVA, el mismo monto que el presupuesto. El expediente registra un único licitador y un proceso negociado sin publicidad.

La tramitación de emergencia responde a un esquema ideado para solventar situaciones apremiantes. La ficha del contrato indica que no había financiación de la Unión Europea.

Captura de pantalla en uno de los dispositivos de Koldo García de la página de contratación pública del contrato adjudicado a Azvi EL ESPAÑOL

Sevilla

El contrato de menor cantidad de los siete se destinó a cambiar traviesas en la zona de La Negrilla, en el anillo de Cercanías de Sevilla. Esas piezas sirven de soporte a los carriles y mantienen su separación.

Adif concedió los trabajos a Azvi en solitario el 14 de enero de 2022 por 282.961,64 euros sin IVA. El presupuesto de licitación era de 355.600,36 euros y se recibieron seis ofertas.

La adjudicación contemplaba una posible cofinanciación del Feder. Una subsiguiente corrección de la formalización conectó el contrato al Plan de Recuperación, también sufragado con fondos europeos.

Captura de pantalla en uno de los dispositivos de Koldo García de la página de contratación pública del contrato adjudicado a Azvi EL ESPAÑOL

Investigación en curso

Koldo García permanece en la cárcel tras la sentencia del Tribunal Supremo por una parte del caso de las mascarillas. El Alto Tribunal condenó en junio al exasesor a 19 años, ocho meses y un día de prisión, y al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses.

En octubre, el Supremo desestimó las peticiones de nulidad presentadas por Ábalos y García, y ahora ambos confían en que su recurso de amparo al Constitucional logre anular sus condenas.

Aquel juicio no agotó todas las ramificaciones del caso. En la Audiencia Nacional prosigue la investigación sobre la parte de las contrataciones de mascarillas y las personas que no fueron enjuiciadas en el Supremo.

El juez Ismael Moreno también mantiene abierta la investigación sobre supuestas comisiones a cambio de concesiones de obra pública. A ella se añade la nueva parte en la que se inscribe la operación de esta semana, acordada tras un informe de la UCO.

Las acciones de los últimos días siguen bajo secreto de sumario. El progreso de las investigaciones y la posible anulación del secreto podrían hacer que se conozcan más pormenores en las semanas venideras.