José María Aznar junto a Alberto Núñez Feijóo y Fernando López Miras en un acto del Partido Popular celebrado en Murcia. PP

El PP de Murcia arrancará la campaña con Aznar para acentuar "el desmoronamiento del sanchismo" ante el 29N

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LO ESENCIAL Las claves José María Aznar iniciará la campaña del PP en Murcia con dos actos el viernes en Cartagena y Molina de Segura. El PP murciano superará por primera vez los 5.000 apoderados e interventores de cara a las elecciones del 29N. La campaña se enfocarác en confrontar el modelo del PSOE con la propuesta de Feijóo y prevé contar con la visita del candidato popular. El accidente ferroviario de Urda marcará el discurso electoral, centrándose en la mejora de la seguridad en la alta velocidad.

El expresidente del Gobierno José María Aznar será el protagonista del PP en el inicio de la campaña en tierras murcianas para las próximas elecciones generales. Aznar protagonizará dos actos.

El primero, en Cartagena, en el Restaurante El Paraíso, el viernes a las 14 horas, con una comida con militantes y simpatizantes, y el segundo, en Molina de Segura, en el Auditorio Municipal, a las 18 horas.

El Partido Popular de Murcia, con Fernando López Miras al frente, ya ha superado la treintena de actos de precampaña desde mediados de septiembre y de cara a la recta final pisará el acelerador para superar el número de actos de campaña de los últimos comicios generales de julio de 2023.

De hecho, desde el PP murciano avanzan que se "va a superar por vez primera la cifra histórica de más de 5.000 apoderados e interventores para las elecciones generales".

"La campaña estará basada en la cercanía y el contacto directo con los ciudadanos. Habrá reuniones con la sociedad civil y numerosos actos sectoriales con las asociaciones y colectivos". "Recorreremos toda la Región, y estaremos presentes en los 45 municipios", tal y como resumen fuentes del PP murciano.

"Vamos a interpelar en especial a los jóvenes, con un lenguaje claro, directo y cercano a sus propios códigos, y seguiremos teniendo una notable presencia en las redes sociales".

Aznar y López Miras en un acto del PP, celebrado en diciembre de 2025. PP

López Miras ha protagonizado este fin de semana dos mítines de precampaña en La Unión y Cartagena, para seguir movilizando a militantes y simpatizantes, de cara a la cita con las urnas el próximo 29 de noviembre.

De hecho, uno de los motivos de escoger a Aznar para el inicio de campaña en tierras murcianas se debe a que siempre ha destacado que le supone un "placer" visitar Murcia, se ha mostrado orgulloso de tener al presidente murciano como "un amigo" y cada vez que protagoniza algún acto en esta comunidad autónoma siempre cuelga el cartel de sold out.

El "núcleo" del mensaje de la campaña electoral en Murcia, como en el resto de España, consistirá en presentar la cita del 29N como un plebiscito entre el modelo de gestión actual del PSOE o la alternativa de un gobierno del PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo.

"En su núcleo, la campaña sigue estando enfocada en la especial relevancia de esta cita, en confrontar el modelo sanchista con el que proponemos, en proponer soluciones y tratar de no tensar y levantar muros". "Además, ahora estamos contemplando el desmoronamiento del sanchismo, carcomido por la corrupción y la colonización por parte de comisarios políticos de los mandos que deberían responder a criterios técnicos".

La tragedia de Urda

Evidentemente, el siniestro ferroviario de Urda (Toledo) que le ha costado la vida a 69 pasajeros también estará presente en los discursos, así como la mejora de la seguridad en los trenes de alta velocidad.

"El accidente ferroviario de Urda ha influido también en el enfoque de la campaña", según admiten estas fuentes del PP. Todo ello, sin perder de vista mensajes clave para el electorado como la "eficacia" y la "decencia" en la gestión.

Durante la campaña, se espera que el candidato popular al Palacio de la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, visite la Región de Murcia porque durante la legislatura lo ha hecho en varias ocasiones y Fernando López Miras es uno de los barones autonómicos que más lealtad le ha demostrado siempre al gallego.

"Nuestro presidente Feijóo siempre ha visitado la Región de Murcia en campaña, y siempre lo ha hecho en momentos críticos de la misma, abordando temas clave como la política hídrica o la financiación autonómica, así que estamos seguros de que contaremos con su presencia en esta cita decisiva".