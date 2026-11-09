Feijóo: "Cuando el PSOE mide las vidas humanas en términos de votos, ya está acreditando cuáles son sus prioridades"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo critica a Pedro Sánchez por no mencionar a las víctimas del accidente ferroviario en su mitin de Bilbao y acusó al PSOE de medir las vidas humanas en función de las encuestas y los votos. El líder del PP promete realizar una auditoría y aplicar un plan de choque con inversiones en las infraestructuras ferroviarias y viarias si llega al Gobierno tras los recientes accidentes en la red de alta velocidad. Feijóo señala que no nombrará ministros sin experiencia previa de gestión, apuntando que aunque el pacto PP-Vox funciona en Andalucía, los líderes de la formación de Abascal en Madrid carecen de ella. En materia de seguridad en Andalucía, el candidato del PP se compromete a activar un plan específico contra el narcotráfico en la Costa del Sol y el Estrecho, así como a declarar la Guardia Civil como profesión de riesgo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parece haber pasado página. Este domingo, apenas habían transcurrido once días desde que un tren de AVE chocara contra un Iryo en la línea ferroviaria de Madrid - Andalucía a la altura de Urda, provocando la muerte de 69 personas, y ya no los nombró en su mitin de Bilbao.

En el entorno del Partido Socialista creen que en lo que queda de campaña, puede que esta tragedia no les vaya a repercutir en pérdida de votos.

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado al respecto desde Málaga. En una entrevista en 101 TV Andalucía cree que esta postura los delata: "Cuando mide las vidas humanas en términos de votos, ya está acreditando cuáles son sus prioridades".

"Yo lo que sí sé es que hay 115 personas que han perdido la vida, que hay decenas de heridos, algunos de ellos con mutilaciones o con impactos físicos para siempre, que hay viudos, que hay huérfanos, que hay hermanos que han perdido a otros hermanos".

Por eso cree que, "realmente, España no se merece un Gobierno como este. Y España no se merece la frivolidad con la que se han gestionado las infraestructuras en los últimos ocho años".

"Cuando a un partido le interesan más las encuestas que los muertos, o le interesa más el relato que la verdad; cuando hay partidos que manipulan pruebas y que extraen material ferroviario, en el caso de Adamuz, para que no se pueda investigar hasta el final qué es lo que ha pasado; y cuando el responsable político máximo, que es el señor Sánchez, se permite andar por los mítines bailando o poniéndose camisetas, diciéndonos cuál es la música que le gusta…".

Feijóo tiene otra cuestión clara tras el segundo ferroviario mortal en España en apenas nueve meses: "Los responsables de la peor conservación y mantenimiento ferroviario y viario, es decir, de las autovías, de todos los gobiernos de España, estos últimos ocho años, no pueden en ningún caso liderar la conservación y el mantenimiento de los próximos años".

Y también es consciente de otra cuestión si finalmente consigue los apoyos para llegar a la Moncloa: "Vamos a tener mucho trabajo. Tenemos que hacer esa auditoría, que va a conllevar un plan de choque. Ese plan de choque va a conllevar muchas obras, mucho dinero, y tenemos que tomar decisiones sobre los corredores ferroviarios, sobre la apertura total o parcial de los mismos".

Sobre todo porque cada día 32.000 personas se comunican en alta velocidad entre Madrid y Andalucía, una cifra similar entre Madrid y Cataluña.

Feijóo tampoco se olvida de los corredores de Valencia, los del Noroeste y cree que "España no merece este impacto reputacional que ha sufrido en los últimos años".

Por tanto, espera que la gente adopte la decisión que quiera con su voto, pero "desde luego que haya un antes y un después en la gestión de las infraestructuras en España".

También, que nadie, empezando por el presidente del Gobierno, "vuelva a frivolizar con los muertos, con la situación ferroviaria y con la inseguridad que percibe la mayoría de los ciudadanos cuando se sube a un tren de alta velocidad. Eso es incompatible".

Posible gobierno con Vox

El candidato del PP se ha pronunciado sobre otras cuestiones en la entrevista, como la posibilidad de gobernar con Vox y ha mirado hacia el sur. "El acuerdo PP-Vox en Andalucía está funcionado sin tensiones".

Sin embargo, a su juicio, "Vox es un partido, la tercera fuerza política del país, sin duda, pero la verdad es que no ha gobernado y sus líderes en Madrid no tienen experiencia de gestión".

Por eso, ha dejado claro también que en lo que él dependa, no va a poner a "ningún ministro que no haya tenido experiencia de gestión previamente".

"¿Qué es lo que le pasó al señor Sánchez?", ha recordado Feijóo. "Tenía la experiencia de ser concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición".

Por lo que cree que darle el aparato del Estado a gente como Sánchez, o antes a gente como Zapatero, produce lo que ha ocurrido: "estar al punto de la intervención de la economía española con Zapatero y la mayor decadencia política, social e institucional, que es la que estamos viviendo en los últimos años".

Por último, refiriéndose más concretamente a Andalucía, ha prometido un sistema de inteligencia contra el narco como OCON-Sur y llevar los casos a la Audiencia Nacional

El candidato del PP asegura que si es presidente del Gobierno activará en los primeros meses un plan específico frente a las mafias del Estrecho y la Costa del Sol y declarar profesión de riesgo a los guardias civiles.