Abascal en 'La Revuelta', elecciones en directo | Última hora de la entrevista del líder de Vox en TVE y de Pedro Sánchez en 'La Séptima'

El líder de Vox, Santiago Abascal, visita hoy el plató de La Revuelta de TVE junto a David Broncano. La entrevista coincide con otra del presidente y dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, en La Séptima a partir de las 21:30.

¿A qué hora es 'La Revuelta' con Santiago Abascal?

La entrevista de Santiago Abascal en La Revuelta tendrá lugar a partir de las 22:00 y podrá seguirse a través del canal principal de TVE. La entrevista se ha grabado esta misma tarde con un público reducido.

Con las elecciones generales del 29-N cada vez más cerca, ambos candidatos políticos quieren impulsarse en las próximas encuestas y sondeos. Sigue la última hora y el minuto a minuto de las dos entrevistas en EL ESPAÑOL.