Abascal en 'La Revuelta', elecciones en directo | Última hora de la entrevista del líder de Vox en TVE y de Pedro Sánchez en 'La Séptima'
Descubre a qué hora es la 'La Revuelta' de TVE con Santiago Abascal y la entrevista de Pedro Sánchez en 'La Séptima' de cara a las elecciones generales.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
El líder de Vox, Santiago Abascal, visita hoy el plató de La Revuelta de TVE junto a David Broncano. La entrevista coincide con otra del presidente y dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, en La Séptima a partir de las 21:30.
¿A qué hora es 'La Revuelta' con Santiago Abascal?
La entrevista de Santiago Abascal en La Revuelta tendrá lugar a partir de las 22:00 y podrá seguirse a través del canal principal de TVE. La entrevista se ha grabado esta misma tarde con un público reducido.
Con las elecciones generales del 29-N cada vez más cerca, ambos candidatos políticos quieren impulsarse en las próximas encuestas y sondeos. Sigue la última hora y el minuto a minuto de las dos entrevistas en EL ESPAÑOL.
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Lara Ferreiro, psicóloga: "El gran riesgo para Broncano es usar el humor como escudo ante Abascal para evitar preguntas incómodas"
No será una conversación habitual. Broncano tendrá enfrente a un dirigente político cuyo discurso y manera de comunicarse contrastan con el humor, la improvisación y la ironía que caracterizan al programa de Televisión Española.
La cita también supone una oportunidad para Abascal, que podrá dirigirse a una audiencia más amplia y diferente de la que habitualmente sigue sus intervenciones políticas.
Sin embargo, el mayor desafío psicológico podría encontrarse al otro lado de la mesa, en la capacidad del presentador para gestionar una conversación especialmente delicada.
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Abascal en 'La Revuelta', en directo | ¿A qué hora es la entrevista del líder de Vox en TVE?
La entrevista de Santiago Abascal en La Revuelta tendrá lugar a partir de las 22:00 y podrá seguirse en directo a través del canal principal de TVE.
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Abascal en 'La Revuelta', en directo | El duelo de esta noche: David Broncano pone a prueba al líder de Vox
El ecosistema de la televisión nacional se convierte hoy en el gran árbitro de la carrera hacia las urnas con la mediática entrevista a Santiago Abascal en TVE.
Su paso por 'La Revuelta' supone un reto de comunicación para el dirigente de Vox, quien se someterá al tono irreverente de David Broncano en un intento por movilizar a sus bases y captar al electorado más joven.
Este pulso en pantalla refleja el constante marcaje cuerpo a cuerpo que sostienen los grandes líderes de los partidos para contrarrestar el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez.
Quién domine el relato político en España liderará las encuestas y sondeos antes de las elecciones generales.
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Abascal en 'La Revuelta', en directo | La televisión como arma electoral: Vox busca el impacto en el prime time de TVE
El desembarco de Santiago Abascal en 'La Revuelta' este lunes a las 22:000 confirma la consolidación de la televisión de entretenimiento como un terreno clave para rascar votos indecisos.
La entrevista de David Broncano al candidato de Vox en el plató de TVE genera una enorme expectación.
Semanas atrás, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, fue entrevistado en este mismo espacio.
La batalla por humanizar a los líderes políticos y dictar la agenda mediática en España es una prioridad absoluta para todos los partidos en la recta final de este decisivo 2026.
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Elecciones generales 29N | Santiago Abascal y su entrevista en 'La Revuelta'
La tensión de la campaña se traslada esta noche al horario de máxima audiencia en la televisión pública. El líder de Vox, Santiago Abascal, acude hoy como invitado estelar a 'La Revuelta', el exitoso formato de TVE presentado por David Broncano.
Esta esperada entrevista promete acaparar gran parte del tráfico en redes sociales y de la conversación pública, compitiendo directamente con la aparición simultánea de Pedro Sánchez en otra cadena.
Mientras se espera comprobar si este salto a los platós más virales impulsa a las formaciones en las inminentes encuestas y sondeos, el calendario administrativo no se detiene y la ciudadanía continúa tramitando masivamente su voto por correo.