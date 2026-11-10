Abascal en 'La Revuelta', en directo | El líder de Vox protagoniza una tensa entrevista con David Broncano en RTVE
Santiago Abascal asegura en su entrevista en 'La Revuelta' de TVE que "Sánchez es un dictador".
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
Este lunes nos deja uno de los momentos más esperados de las elecciones generales. El líder de Vox, Santiago Abascal, en el plató de 'La Revuelta' junto a David Broncano ha marcado uno de los momentos de la precampaña.
El candidato ha entregado una bandera de Ceuta como regalo y ha arremetido contra Marruecos por la "invasión" de la ciudad autónoma. También lo ha hecho contra Pedro Sánchez asegurando que es un "dictador".
Esta entrevista en la cadena pública ha coincidido en riguroso directo con la intervención de Pedro Sánchez en el programa 'La Última Hora' de 'La Séptima'. El dirigente del PSOE ha admitido que, como presidente del Gobierno, es el máximo "responsable" del accidente ferroviario de Urda.
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Abascal en 'La Revuelta', en directo | El líder de Vox sobre la Ley de Nietos: "Está en peligro la democracia de España"
El dirigente de Vox, Santiago Abascal, ha declarado que la Ley de Nietos representa un "peligro para la democracia en España"
"Tengo el deber de llamar a las cosas por su nombre", ha expresado en su entrevista para La Revuelta.
Sobre los intentos de escrache en sus mítines, Abascal ha denunciado que "nunca" se le pregunta por esa "violencia"
"Decimos que son las 'milicias de Sánchez' porque permiten que esos hostigadores se acerquen a nosotros", ha concluido.
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Abascal en 'La Revuelta' | Una entrevista inusual que pareció más un debate
El esperado paso de Santiago Abascal por La Revuelta se ha saldado con un intenso debate en el plató de RTVE.
En un cara a cara marcado por las discrepancias constantes con David Broncano, el líder de Vox aprovechó el altavoz del 'prime time' para lanzar una dura ofensiva contra Pedro Sánchez.
Precisamente, ha tildado al presidente del Gobierno de "aprendiz de tirano" y de liderar una "mafia criminal" en alusión a los casos de corrupción.
La entrevista, envuelta en la polémica previa por la inusual gestión del público asistente a petición del equipo de la formación conservadora, compitió en riguroso directo con la aparición del presidente del Gobierno en 'La Séptima'.
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Elecciones generales 29-N | Las claves de Abascal en 'La Revuelta': inmigración, igualdad y ofensiva total contra el Ejecutivo
El paso de Santiago Abascal por el plató de 'La Revuelta' ha dejado nítidos los ejes de la estrategia de Vox para este tramo decisivo de la precampaña.
A modo de resumen, el mensaje del líder conservador pivotó sobre dos grandes pilares sociales: la vinculación directa de la crisis de la vivienda con la presión migratoria y el rotundo rechazo a las actuales políticas de igualdad.
Sin embargo, el principal foco de su intervención fue el asalto frontal contra Pedro Sánchez, a quien llegó a tildar de "aprendiz de tirano" acusando a su entorno de operar como una red clientelar y corrupta.
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Sánchez acusa al PP de querer "comprar la corrupción de Koldo" y anuncia Consejos de Ministros extra antes del 29-N
Pedro Sánchez ha acusado este lunes al PP de querer comprar "la corrupción de Koldo" y ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que explique los contactos con el exasesor de José Luis Ábalos y la financiación de su defensa en el juicio del Tribunal Supremo.
Sin embargo, el presidente del Gobierno no ha respondido a la pregunta de si alguien del PSOE se ha reunido con Koldo García o con sus abogados durante su entrevista con Javier Ruiz en La última hora, de La Séptima.
El jefe del Ejecutivo ha sostenido que "un medio digital", en referencia a OkDiario, pagó la defensa del antiguo colaborador de Ábalos para difamarle a él y a su esposa "y hacer caer al Gobierno". Eso, según dijo Sánchez, "está demostrado por una factura".
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Abascal en 'La Revuelta', en directo | Una entrevista inusual que pareció más un debate
El esperado paso de Santiago Abascal por 'La Revuelta' se ha saldado con un intenso debate en el plató de RTVE.
En un cara a cara marcado por las discrepancias constantes con David Broncano, el líder de Vox aprovechó el altavoz del 'prime time' para lanzar una dura ofensiva contra Pedro Sánchez.
Precisamente, ha tildado al presidente del Gobierno de "aprendiz de tirano" y de liderar una "mafia criminal" en alusión a los casos de corrupción.
La entrevista, envuelta en la polémica previa por la inusual gestión del público asistente a petición del equipo de la formación conservadora, compitió en riguroso directo con la aparición del presidente del Gobierno en 'La Séptima'.
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Abascal en 'La Revuelta', en directo | Termina la entrevista con una broma del candidato de Vox
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha concluido su entrevista en La Revuelta de RTVE con una broma hacia su entrevistador, David Broncano.
Cuando este ha dicho que no le podía desear suerte, Abascal sí se la ha deseado: "La vas a necesitar".
"Eres cómico aunque hoy no lo hayas parecido", ha terminado el candidato en tono cordial.
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Abascal en 'La Revuelta', en directo | El líder de Vox sobre el escarnio a Broncano: "Me parece un exceso"
El dirigente de Vox, Santiago Abascal, ha empatizado con su entrevistador en La Revuelta cuando se le puso en el punto de mira al fichar por RTVE.
"Ahora escucho lo que dices y me parece un exceso", ha admitido en tono cordial entre la tensión.
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Abascal en 'La Revuelta', en directo | El líder de Vox sobre la Ley de Nietos: "Está en peligro la democracia de España"
El dirigente de Vox, Santiago Abascal, ha declarado que la Ley de Nietos representa un "peligro para la democracia en España"
"Tengo el deber de llamar a las cosas por su nombre", ha expresado en su entrevista para La Revuelta.
Sobre los intentos de escrache en sus mítines, Abascal ha denunciado que "nunca" se le pregunta por esa "violencia"
"Decimos que son las 'milicias de Sánchez' porque permiten que esos hostigadores se acerquen a nosotros", ha concluido.
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Abascal sobre la inmigración ilegal: "Un país debe poder repatriar inmediatamente a quien entra irregularmente"
"Primero defendemos los intereses de los españoles y después los de los inmigrantes legales que trabajan y que son más que bienvenidos", ha explicado el candidato de Vox, Santiago Abascal, en La Revuelta.
"Un país debe poder repatriar inmediatamente a quien entra ilegalmente", ha defendido. También ha planteado la deportación de los inmigrantes que delinquen en España.
"El Ingreso Mínimo Vital no debería ser para extranjeros", ha concluido.
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Abascal en 'La Revuelta', en directo | Crece la tensión entre el dirigente de Vox y David Broncano
Desde varios minutos, tanto Abascal como Broncano apenas pueden enlazar 5 palabras sin ser interrumpidos el uno por el otro.
Broncano incluso ha soltado alguna pulla al público, que ha sido escogido por una agencia de Vox.
Ya avisó Abascal al salir de la grabación de La Revuelta: "Ha sido más un debate serio".
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Abascal en 'La Revuelta', en directo | Abascal: "Me gustaría que España se llevara bien con todos los países del mundo"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que le gustaría que "España se llevara bien con todos los países del mundo".
"Es imposible tener una buena relación con Marruecos cuando entran 100.000 personas por tu frontera y tres de sus ministros reclaman ese territorio", ha matizado.
"Mi referente es Vox, no somos vasallos de nadie, pero tenemos aliados", ha añadido antes de concluir: "El verdadero enemigo de España es Pedro Sánchez".
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Abascal mantiene que "es muy difícil determinar qué es un fondo buitre", pero que "sí cree en que el Estado tiene que intervenir en una práctica abusiva"
Abascal mantiene que "es muy dificil determinar cuando se puede considerar fondo buitre", pero que "sí cree en que el Estado tiene que intervenir cuando ve una práctica abusiva". Sin embargo, insisite en que "en España somos más de 6 millones de personas y no se construye más vivienda".
Cuando Broncano le ha preguntado que cómo construiría más vivienda el lider de Vox ha explicado: "Eliminando la sobreregulación, por ejemplo, la perspectiva de género que existe en la construcción".
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Abascal en 'La Revuelta', en directo | Sánchez critica que Vox haya elegido el público en la entrevista con Broncano
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha arremetido contra el candidato de Vox, Santiago Abascal, por haber elegido el público presente en su entrevista en La Revuelta.
"Luego tengo que escuchar que el dictador soy yo", ha ironizado.
"Lo que ha hecho Abascal en La Revuelta es una declaración de intenciones de lo que haría con Feijóo en el Gobierno", ha concluido.
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Abascal en 'La Revuelta', en directo | Sánchez no se moja con la final del Mundial: "Marruecos es un país hermano"
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, no ha respondido directamente a si España debería retirarse de la organización del Mundial de 2030 si no alberga la final.
"España será el país con más partidos", ha asegurado en una entrevista para La Séptima. "Marruecos es un país hermano", añade.
Sobre el hecho de Trump le entregase la Copa del Mundo a España en Nueva York, Sánchez ha reconocido que fue "un orgasmo político".
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Abascal, sobre la vivienda: "La oferta y la demanda no casan porque cada vez entra más gente"
"Junto a la invasión masiva, la vivienda es el mayor reto que tenemos como sociedad", ha afirmado Abascal.
El líder de Vox ha argumentado que su partido ha "desacreditado y descalificado" las movilizaciones y la huelga del 11N porque "este Gobierno —el de Sánchez— es el principal causante del encarecimiento del precio de la vivienda".
Abascal ha mantenido que la inmigración que ha permitido el Gobierno es la causa raíz de este problema: "La oferta y la demanda no casan porque cada vez entra más gente".
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Abascal protesta porque "ahora cualquier cosa es machismo": "David, si te quieres deconstruir, hazlo, pero no me obligues a mí"
Abascal ha comenzado la entrevista reconociendo que le da vergüenza estar en la tele y que lo ve "como un examen" porque, asegura, que "tiene una gran responsabilidad". "Por raro que te parezca", ha bromeado.
Broncano ha interpelado al invitado a hablar sobre la violencia de género: "¿Cuál es la imposibilidad que tenéis para reconocer la desigualdad y la violencia que sufren muchas mujeres?".
"No tenemos ningún problema...nosotros creemos que los hombres que agreden a las mujeres requieren todo el reproche penal y que los violadores no tienen que salir de prisión", ha respondido Abascal.
El líder de Vox ha espetado al presentador: "¿Tú crees que debe seguir una ley que no ha conseguido solucionar aquello que ha intentado combatir o debe ser discutida y cambiada?". Sin embargo, Broncano ha defendido la ley por servir como "respaldo" para aquellas mujeres que antes no se atrevían a denunciar.
Abascal protesta porque "ahora cualquier cosa es machismo": "David, si te quieres deconstruir, hazlo, pero no me obligues a mí", ha zanjado Abascal.
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Abascal en 'La Revuelta', en directo | Pedro Sánchez no cierra la puerta a prohibir Tik Tok
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre la falta de moderación en los vídeos de la red social Tik Tok, que ha permitido la publicación y reproducción de vídeos con abusos sexuales a menores según una investigación de Maldita.es.
"Me parece un escandalo y hay que investigarlo", explica con contundencia.
Además, ha dejado abierta la posibilidad a prohibir la aplicación china en España: "Vamos a actuar con contundencia y si hay que suspender una red social, lo haremos".
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Abascal en 'La Revuelta', en directo | El líder de Vox entrega una bandera de Ceuta a Broncano a modo de regalo que habitualmente dan todos los invitados
Al grito de '¡presidente, presidente, presidente!' y aplausos Santiago Abascal ha salido al escenario de 'La Revuelta'.
El candidato a la presidencia ha entregado a Broncano una bandera de Ceuta a modo de regalo que habitualmente dan todos los invitados al presentador.
"Me han dicho muchas ideas que traerte como una caja...para que recojas las cosas cuando tengas que irte", ha bromeado Abascal.
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Abascal en 'La Revuelta', en directo | Pedro Sánchez sobre la huelga: "La respeto, pero no me pronuncio"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido a la ciudadanía respecto a la huelga general de este miércoles: "La respeto, pero no me pronuncio porque es un derecho de los y las trabajadoras de nuestro país".
"Si tenemos una mayoría más amplia llegaremos más lejos en materia de vivienda", ha añadido respecto a uno de los temas centrales de estas elecciones generales.
"Tenemos que construir más vivienda, pero también regular el mercado", ha concluido.
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Abascal en 'La Revuelta', en directo | Sánchez sobre el accidente de Urda: "La responsabilidad es mía"
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha admitido que la responsabilidad por el accidente ferroviario de Urda es suya: "La responsabilidad es mía porque soy el presidente del Gobierno".
"En un país como España no debería haber ningún accidente de este tipo", ha defendido en su entrevista para La Séptima.