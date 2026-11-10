Abascal en 'La Revuelta', en directo | El líder de Vox protagoniza una tensa entrevista con David Broncano en RTVE

Este lunes nos deja uno de los momentos más esperados de las elecciones generales. El líder de Vox, Santiago Abascal, en el plató de 'La Revuelta' junto a David Broncano ha marcado uno de los momentos de la precampaña.

El candidato ha entregado una bandera de Ceuta como regalo y ha arremetido contra Marruecos por la "invasión" de la ciudad autónoma. También lo ha hecho contra Pedro Sánchez asegurando que es un "dictador".

Esta entrevista en la cadena pública ha coincidido en riguroso directo con la intervención de Pedro Sánchez en el programa 'La Última Hora' de 'La Séptima'. El dirigente del PSOE ha admitido que, como presidente del Gobierno, es el máximo "responsable" del accidente ferroviario de Urda.