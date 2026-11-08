La Policía Nacional desaloja a primera hora de este domingo uno de los campamentos temporales del puerto de Ceuta. EFE.

La Policía empieza a desalojar el campamento de inmigrantes del puerto de Ceuta para trasladarlos al Tarajal

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional despliega un amplio operativo de madrugada para desmantelar el controvertido campamento de inmigrantes del puerto de Ceuta. Los ocupantes con la solicitud de asilo denegada serán devueltos a Marruecos, mientras que el resto será trasladado a otros centros de acogida. El dispositivo ha contado con agentes de la UIP y UPR, autobuses para el traslado al CATE y a la frontera del Tarajal, y supervisión con drones. El cierre responde al plan del Gobierno de desmantelar recursos temporales tras el retorno de más de 15.000 inmigrantes a sus países.

La Policía Nacional ha desplegado esta madrugada un amplio dispositivo en el campamento de inmigrantes del puerto de Ceuta para trasladar a sus ocupantes y comenzar el desmantelamiento de uno de los campamentos temporales que más polémica ha generado desde su instalación, impulsada por el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente.

El operativo, en el que han participado decenas de agentes de distintas unidades policiales, se ha desarrollado mediante un dispositivo de control que ha permitido localizar por sorpresa a los inmigrantes que permanecían en las carpas.

El objetivo, según fuentes policiales han adelantado al Faro de Ceuta, es distinguir entre aquellos cuya solicitud de asilo ya ha sido inadmitida a trámite y quienes todavía no han pasado por ese procedimiento.

Los primeros serán devueltos a Marruecos, como ya ha ocurrido en las últimas semanas con otros grupos de inmigrantes localizados en la ciudad o interceptados en el propio Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y sus alrededores. El resto será trasladado a otros recursos de acogida que todavía disponen de plazas, lo que permitirá cerrar las instalaciones del puerto.

La actuación policial ha comenzado en la madrugada de este domingo. La reunión previa para coordinar el dispositivo se ha iniciado a las cinco de la mañana, mientras que a las seis han llegado al campamento efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), acompañados de dos autobuses y dos furgonetas para efectuar los traslados.

Los agentes han bloqueado los accesos al recinto para impedir la entrada, también a los medios de comunicación, y han sorprendido a los inmigrantes que todavía permanecían en las instalaciones. En torno a las 6:30 horas han comenzado a salir los primeros grupos, algunos con maletas y otros con bolsas en las que transportaban sus pertenencias.

La primera salida de vehículos se ha producido a las 6:45 horas con destino al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Posteriormente, han continuado los traslados en autobuses hacia la zona fronteriza del Tarajal. A las 8:30 horas, el dispositivo seguía activo y se había incorporado también un dron para supervisar la intervención.

La operación se ha desarrollado sin incidentes durante las primeras horas, mientras los vehículos policiales y los autobuses continuaban saliendo del recinto.

Recursos temporales

La intervención llega después de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunciara esta misma semana que "en los próximos días" comenzaría el desmantelamiento de algunos de los recursos temporales habilitados por el Gobierno, tras el retorno a sus países de más de 15.000 inmigrantes.

Torres explicó que actualmente existen 7.000 plazas en los dispositivos temporales, de las que 5.800 están ocupadas, por lo que ya es posible empezar a cerrar algunas instalaciones.

El objetivo, según señaló el ministro, es "poder ir recuperando esos espacios para la ciudad en el camino de esa normalidad que está mucho más cerca de conseguirse".