Miembros de Núcleo Nacional en una manifestación antiinmigración convocada por el grupo. Diego Radamés Europa Press

La jueza deja en libertad restringida a diez miembros de Núcleo Nacional detenidos en la operación contra el grupo

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LO ESENCIAL Las claves El Juzgado de Instrucción 1 de Gijón decreta la libertad restringida para diez de los 14 detenidos del grupo ultra Núcleo Nacional. A los diez investigados se les ha retirado el pasaporte, se les prohíbe salir de España y deberán comparecer semanalmente en el juzgado. La jueza les investiga provisionalmente por delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas prohibidas como táseres y puños americanos. Entre los 14 arrestados por la Policía Nacional en la operación se encuentran figuras conocidas como Isabel Medina Peralta, Alberto Pugilato y los hermanos Rico Olivares.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón ha acordado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, ha decretado la puesta en libertad de diez de los detenidos en la operación policial del pasado viernes contra la organización ultra Núcleo Nacional.

La magistrada ha dictado, como parte de las medidas cautelares impuestas, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional de diez de los 14 miembros detenidos. Además, deberán comparecer semanalmente en el juzgado todos los viernes.

La magistrada considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas. No obstante, precisa que esta calificación jurídica es provisional y podría modificarse a medida que avance la instrucción.

La resolución señala que, aunque no se les puede imputar la posesión de armas de fuego —puesto que casi todos los detenidos cuentan con licencia y se trataría de armas guiadas—, durante la operación se intervinieron distintos objetos considerados armas prohibidas.

Entre ellos figuran puños americanos y pistolas táser, elementos que sustentan la consideración inicial de este posible delito de tenencia ilícita de armas.

Golpe al grupo

Estos diez integrantes (además de otros cuatro) fueron detenidos en el marco de la operación de la Policía Nacional contra la organización ultra. La actuación policial incluyó registros en inmuebles vinculados al grupo, entre ellos su sede central.

Entre los 14 detenidos se encuentran los hermanos David e Iván Rico Olivares, así como Isabel Medina Peralta y Alberto Pugilato, algunos de los rostros más conocidos de la organización de ideología neonazi.

De los diez arrestados para los que se han dictado medidas cautelares, dos son vecinos de Gijón y uno de Avilés, mientras que otros siete han sido trasladados a Asturias desde distintos juzgados.

Con las medidas cautelares acordadas, los diez investigados deberán permanecer en España y acudir semanalmente al juzgado mientras continúa la instrucción judicial.