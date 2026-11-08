Ester Muñoz arropa a Vivas y llama a votar "en defensa propia" para evitar que Ceuta "jamás vuelva a ser invadida"

De izquierda a derecha: Rafael Martínez Peñalver, Ester Muñoz, Juan Jesús Vivas y Cristina Díaz en Ceuta el 8 de octubre de 2026. Gabinete de Prensa del Partido Popular Ceuta Delegación del Partido Popular en Ceuta

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Ester Muñoz ha presentado a los candidatos del PP por Ceuta de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre, calificándolas de vitales para la "supervivencia" de la ciudad. La portavoz de campaña del PP ensalzó a Juan Jesús Vivas como "símbolo de dignidad" y garantizó que, bajo el liderazgo del partido, Ceuta "jamás volverá a ser invadida". Muñoz y los candidatos ceutíes criticaron la inacción de Pedro Sánchez durante la crisis migratoria estival, contraponiendo su gestión a la presencia de Alberto Núñez Feijóo. Vivas reiteró que dejará la política si el PP no resulta ser la lista más votada el 29N y defendió que un Gobierno liderado por Feijóo es la única alternativa para la ciudad.

La portavoz de campaña del PP y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este domingo que contrapone a un PSOE que "grita y corea" el nombre del exministro Óscar Puente frente a un PP que tiene a Juan Jesús Vivas (presidente de Ceuta) como "símbolo de dignidad".

La portavoz ha realizado estas declaraciones en la presentación oficial de los candidatos del PP por Ceuta tanto al Congreso como al Senado en la mañana del domingo 8 de noviembre en la ciudad.

En este acto también han intervenido dichos candidatos: Abdelhakim Abdeselam y Cristina Díaz para el Senado y Rafael Martínez Peñalver para el Congreso de los Diputados, respectivamente.

En dicho acto, Muñoz ha asegurado que Vivas ha dado "una lección de dignidad" al poner su cargo "a disposición de los ceutíes y anteponer el futuro de la ciudad a cualquier interés personal".

En este sentido, ha destacado que el presidente de Ceuta ha sabido estar "a la altura de las circunstancias" al anunciar que "si no somos la formación más votada el día 29 de noviembre en Ceuta" no se presentará a las elecciones de mayo de 2027.



Ester Muñoz ha apelado también a la movilización para defender Ceuta y España, y afirma que, si Vivas está dispuesto a dar ese paso para que haya un cambio el próximo 29 de noviembre, el resto también deben de dar lo mejor de sí mismos.



"Si el presidente Vivas está dispuesto a poner su cargo a disposición de los ceutíes porque el 29 de noviembre haya cambio, no podemos ser menos", ha declarado.



La dirigente popular, al igual que el resto de candidatos del PP, ha advertido de que las elecciones del próximo 29N son las más importantes para la ciudad.

"Nos jugamos la supervivencia de la ciudad" y "vamos a votar en defensa propia", sostiene, al tiempo que ha lanzado un mensaje: "Ceuta jamás volverá a ser invadida".



También ha subrayado que Vivas "pasará a la historia de los grandes hombres de nuestra patria probablemente sin haberlo querido, sin haberlo pedido, y sin haberlo deseado, pero sabiendo estar a la altura de las circunstancias y de lo que se esperaba de él",



"En el mitin del PSOE de hace dos días se gritaba y se coreaba en nombre de Óscar Puente como símbolo de la dignidad y de la heroicidad", ha recordado Muñoz.

Se coreaba el nombre de una persona que "ha dejado su puesto, no por empatía con las víctimas del accidente", ni por "dignidad con las víctimas", ni por "creer que es responsable de las negligencias que han ocurrido al frente de su ministerio", sino que ha dejado de ser ministro "única y exclusivamente" porque dañaba "el proyecto del Partido Socialista, por lo que decían las encuestas", ha aseverado.



Muñoz no ha perdido ocasión de recriminar a Sánchez que abandonara a los ceutíes durante la invasión y que, pese a "disponer de informes del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), del CNI, Policía Nacional y de la Guardia Civil" que advertían de lo que podía suceder, "no actuara para evitarlo".

Ester Muñoz durante su intervención. Gabinete de Prensa del PP en Ceuta Delegación del Partido Popular

En este acto también ha intervenido el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas Lara, quien ha agradecido a Muñoz su labor en el partido.

Los candidatos del PP

En su intervención, la candidata al Senado Cristina Díaz ha responsabilizado a Marruecos de lo ocurrido los días 30 y 31 de julio, aunque ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez es culpable de no proteger la frontera ni ejecutar los retornos.

A su vez, ha defendido que el PP debe ganar las elecciones para que "Ceuta recupere la normalidad" y ha criticado al presidente por marcharse de vacaciones durante la crisis.

“Quedan tres semanas para que Pedro Sánchez sea pasado”, ha afirmado con convicción.

En la misma línea, su compañero Abdelhakim Abdeselam ha acusado al Ejecutivo central de abandonar a los ceutíes y ha recordado las cinco visitas de Alberto Núñez Feijóo a la ciudad desde el pasado 30 de julio.

Por su parte, el candidato al Congreso de los Diputados, Rafael Martínez Peñalver, ha contrapuesto la respuesta del líder popular a la de Pedro Sánchez durante la crisis y ha pedido a los ciudadanos que no olviden lo sucedido.

Por último, el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas Lara, ha cerrado el acto apelando a votar “con la cabeza y con el corazón” y ha defendido que la única alternativa viable para que la ciudad vuelva a la normalidad es un Gobierno de Feijóo.

También ha reprochado a Pedro Sánchez su inacción durante la entrada masiva, afirmando que "un presidente no puede afirmar que nos han invadido y acto seguido irse de vacaciones como si aquí no hubiera ocurrido nada", y ha recordado la importancia que tuvo la implicación de Alberto Núñez Feijoó en la resolución del Parlamento Europeo del 17 de septiembre sobre Ceuta y Melilla.

El 17 de septiembre el Parlamento Europeo dictó una resolución "histórica" en la que quedó claro "que Ceuta y Melilla son España" y que "Marruecos fue quien llevó a cabo la invasión". En dicha resolución el Parlamento llegó a la conclusión de que lo ocurrido en Ceuta este verano fue un ataque híbrido, entre otras.