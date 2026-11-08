Varias personas salen de un cayuco, en el muelle de La Restinga. Antonio Sempere Europa Press

"Basta de puertas abiertas": el PP denuncia que la política de Sánchez ha facilitado la llegada de 8.000 migrantes a El Hierro

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LO ESENCIAL Las claves Más de 8.000 migrantes han llegado a El Hierro en solo cinco semanas, una cifra que equivale a casi el 70% de la población total de la isla. El Cabildo de El Hierro ha declarado la emergencia social ante una presión migratoria insostenible y exige más medios humanos y materiales al Estado y al Gobierno de Canarias. El Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de promover una política de "puertas abiertas" que ha facilitado la llegada masiva de cayucos. El PP exige desplegar la agencia Frontex de forma permanente, aumentar el número de agentes, realizar identificaciones en 7 días y agilizar las devoluciones.

Un lapso de solo cinco semanas, desde el viernes 2 de octubre, más de 8.000 migrantes han llegado a la isla de El Hierro. El Partido Popular lo atribuye, al menos en parte, a la política de "puertas abiertas" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Basta de puertas abiertas". Así, con un escueto mensaje en la red social X, Alma Ezcurra, eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, ha denunciado la actual crisis migratoria que atraviesa la isla.

Desde el 2 de octubre, el Cabildo de El Hierro calcula que han llegado a sus costas más de 8.000 personas, cerca de un 70% de la población de El Hierro, de poco más de 12.000 habitantes.

Las llegadas se han intensificado en la última semana. Según el Cabildo, hasta este viernes habían llegado más de 3.300 personas, a bordo de 33 cayucos, a las que se suman alrededor de un millar de personas que han desembarcado este fin de semana.

La situación comenzó a agravarse el 5 de octubre, cuando un cayuco con 55 hombres llegó al puerto de La Restinga. El goteo de llegadas continuó hasta que a final de esa semana, el 11 de octubre, dos cayucos arribaron con 220 y 136 ocupantes.

Las cifras fueron en aumento en las semanas sucesivas, con hasta cuatro cayucos diarios embarcando en El Hierro los días 22 y 23 de octubre.

El ritmo se intensificó considerablemente al comienzo de noviembre hasta superar las 8.000 llegadas al término de esta semana, según ha cifrado el Cabildo de El Hierro, que ha declarado la emergencia social ante el agravamiento de la crisis migratoria.

Tensión "considerable"

El Cabildo ha advertido en un comunicado de que la situación presenta ya un nivel de tensión "considerable", con dificultades de coordinación y preocupación ante la posibilidad de que la presión migratoria siga aumentando durante las próximas semanas.

Ante este escenario, la administración insular ha solicitado ya al Gobierno de Canarias y al Estado más medios humanos y materiales, así como una rotación que permita el descanso del personal de salvamento y de los equipos de emergencias.

Además, ha reclamado mejorar los protocolos de derivación hacia otras islas con mayor capacidad y reforzar las instalaciones de primera acogida.

Por su parte, el Partido Popular ha reclamado más agentes para garantizar la seguridad en la isla, así como más patrullas y Frontex permanente para frenar la llegada de inmigrantes. "Identificación en 7 días y devolución rápida", ha resumido Ezcurra.

5.000 llegadas a El Hierro en una semana. Basta de puertas abiertas Más agentes, más patrullas y Frontex permanente. Identificación en 7 días y devolución rápida La inmigración ilegal va a dejar de ser rentable en España — Alma_Ezcurra (@ALMA_EZCURRA) November 8, 2026

"La inmigración ilegal va a dejar de ser rentable en España", ha comprometido la eurodiputada en una publicación en X.