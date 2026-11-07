Es oficial: las empresas deben conceder permisos retribuidos a los trabajadores en las elecciones del 29-N

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LO ESENCIAL Las claves Los trabajadores cuyo horario coincida con la apertura de las urnas el 29-N dispondrán de permisos retribuidos de hasta cuatro horas para ejercer su derecho al voto. Quienes sean designados presidentes o vocales de mesa contaran con permiso retribuido a jornada completa si les tocaba trabajar el domingo y una reducción retribuida de cinco horas el lunes 30 de noviembre. Los interventores disfrutarán del mismo régimen que los miembros de la mesa, mientras que los apoderados solo dispondrán de permiso durante la jornada electoral si era laboral, sin las cinco horas adicionales. Formar parte de una mesa es obligatorio; de no justificarse ante la Junta Electoral de Zona, no acudir puede acarrear penas de prisión de 3 meses a un año o sanciones económicas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. En las mismas, y según el Instituto Nacional de Estadística (INE) podrán votar 38.728.356 electores.

De ellos, 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero. Y de los electores residentes en España, 1.615.127 podrán participar por primera vez en unas elecciones generales por haber cumplido 18 años desde la anterior votación del 23 de julio de 2023.

Centrándonos en el plano laboral, surgen varias preguntas: ¿Qué permisos deben conceder las empresas? ¿Tienen permisos retribuidos los presidentes y los vocales de mesa? ¿Y los interventores o apoderados?

Permiso retribuido

Para responder a estas preguntas sobre los derechos que tienen los trabajadores que deban acudir a votar o hayan sido designados miembros de una mesa electoral nada mejor que acudir a la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, y al artículo 13 del Real Decreto 605/1999.

Así, los empleados que deban estar en su puesto de trabajo durante el próximo 29 de noviembre tendrán de hasta cuatro horas de permiso retribuido.



“Pero cuidado, no significa que todos tengan derecho automáticamente a cuatro horas”, advierte el abogado Omar Molina en la red social LinkedIn.

Y especifica: “La duración concreta dependerá de la coincidencia del horario de trabajo con el horario de votación y de las disposiciones aprobadas para cada convocatoria”.

En el caso de ser designado presidente o vocal de una mesa electoral, esa persona tendrá derecho a un permiso retribuido de jornada completa el domingo en el caso de que ese día debiera trabajar.

“Y, en todo caso, a una reducción retribuida de cinco horas en la jornada del lunes 30 de noviembre. Incluso aunque el domingo fuera mi día de descanso”, matiza Omar Molina.



Llegados a este punto, la cuestión es la siguiente: ¿Puede la empresa decidir cuándo disfruto esas cinco horas? “La Junta Electoral Central, mediante su Acuerdo 200/2024, de 4 de junio, establece que, en principio, la reducción debe aplicarse durante las 5 primeras horas de la jornada. Una distribución diferente requiere acuerdo entre las partes o negociación colectiva”, matiza el abogado.



Los interventores disfrutan del mismo régimen de permisos que los miembros de mesa. Y, en el caso de los apoderados, “tienen derecho al permiso retribuido del día electoral, cuando sea laboral, pero no a las cinco horas adicionales del día siguiente”.

Otra pregunta que flota en el ambiente: si tengo que trabajar, ¿puedo negarme a formar parte de una mesa?



“No por ese único motivo. La designación es obligatoria y las causas de excusa deben justificarse ante la Junta Electoral de Zona, dentro del plazo legal de 7 días desde la notificación. Además, ojo, porque puede ser delito electoral”, concluye Omar Molina.

Recordemos: el presidente o la presidenta, los y las vocales y suplentes que no acudan a desempeñar sus funciones incurrirán en pena de prisión de 3 meses a un año o multa de 6 a 24 meses.