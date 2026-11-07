"Emergencia migratoria" en El Hierro ante una oleada de cayucos: "Es absolutamente insostenible y va a empeorar"

El empeoramiento de las condiciones socioeconómicas en Senegal y Gambia, sumado al buen tiempo, impulsa el aumento de travesías por la peligrosa ruta atlántica.

El Cabildo de El Hierro decreta la emergencia social y exige más recursos humanos y materiales tanto al Gobierno de Canarias como al del Estado.

Una sola jornada registra la llegada de 1.003 personas en cayucos a El Hierro, lo que obliga a intensificar los traslados a Tenerife por la saturación hospitalaria y de acogida.

El Gobierno de Canarias declara la emergencia migratoria tras la llegada de unos 8.000 migrantes a El Hierro en poco más de un mes.

Casi 12.000 habitantes divididos en tres municipios y 31 camas hospitalarias. Esos tres datos definen la isla canaria de El Hierro a la que han llegado unos 8.000 migrantes en algo más de un mes.

La oleada de cayucos ha generado una situación inédita en la isla de 268 kilómetros cuadrados que ha obligado al Gobierno canario a declarar la "emergencia migratoria".

Eso sí, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha asegurado que la situación, aunque ya es "absolutamente insostenible", va a empeorar.

Y es que solo este viernes han llegado 1.066 migrantes a Canarias en diez embarcaciones, 1.003 de ellos a El Hierro.

La jornada estuvo marcada por la fuerte presión sobre los recursos de acogida de esta isla y por las derivaciones hacia Tenerife para liberar plazas.

Las últimas llegadas a El Hierro, hasta el cierre de este viernes, se produjeron durante la tarde, después de que Salvamento Marítimo ya hubiese auxiliado durante la madrugada y la mañana a 854 personas que viajaban en siete cayucos.

La Salvamar 'Merkalina' desembarcó sobre las 15:30 horas en el muelle de La Restinga a 40 personas y, alrededor de las 16:00, la Salvamar 'Navia' llegó al mismo puerto con otras 109 rescatadas de una nueva embarcación.

El cayuco de mayor capacidad desembarcó sobre las 08:30 horas con 235 personas y posteriormente fueron auxiliadas otras embarcaciones con 54, 39 y 52 migrantes subsaharianos.

Nueve ingresos

Al menos nueve personas llegadas a El Hierro han tenido que ser ingresadas en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

La elevada ocupación de los recursos ha obligado al Estado a intensificar las derivaciones.

De este modo, durante esta jornada fueron trasladados por la mañana 350 migrantes desde El Hierro a Tenerife y estaba previsto hacer lo mismo durante esta tarde con otras 350 personas.

La situación ha provocado además una concentración de una quincena de vecinos de La Restinga, que han denunciado el "abandono" que consideran que sufre la localidad ante la acumulación de cayucos y migrantes.



En este contexto, el Cabildo de El Hierro ha decretado la emergencia social ante el repunte y ha solicitado al Gobierno de Canarias y al de España más medios humanos y materiales.

Igualmente, ha reclamado una rotación que permita el descanso del personal de Salvamento Marítimo, Servicio Canario de la Salud, fuerzas y cuerpos de seguridad, Cruz Roja y las ONG.

El pico de llegadas ha llevado también al Gobierno central a reforzar las gestiones con los países de origen, especialmente con Mauritania y Senegal, donde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este viernes en Dakar "reforzar la gestión migratoria" y buscar una "solución conjunta".

Las rutas

Para entender por qué están saliendo tantos cayucos hacia Canarias desde Mauritania y Senegal hay que mirar dos fenómenos que se están produciendo al mismo tiempo: la falta de expectativas económicas y laborales en Senegal y el desplazamiento de las rutas migratorias hacia el sur después del refuerzo de los controles en Mauritania.

Además, las salidas de cayucos desde Gambia cada vez son más frecuentes para una ruta mucho más peligrosa.

Desde Gambia, los migrantes tardan unos diez días en llegar a Canarias, el cuádruple que desde Mauritania.

Allí, el problema no es tanto una crisis política reciente como la combinación de pobreza, falta de empleo juvenil, dependencia de las remesas, lo que empuja a los ciudadanos a emigrar.

Por su parte, Senegal atraviesa una profunda crisis de expectativas económicas y políticas que está alimentando la emigración, especialmente entre los jóvenes.

La llegada al poder en 2024 de Bassirou Diomaye Faye y Ousmane Sonko despertó esperanzas de cambio que se han ido frustrando por las dificultades económicas, el elevado endeudamiento público y las tensiones entre ambos dirigentes, enfrentados desde la salida de Sonko del Gobierno en mayo de 2026.

A ello se suma la falta de empleo estable y la precariedad, que afectan a buena parte de la población joven.

Este escenario, unido a la actividad de las redes que organizan las travesías y al desplazamiento de las rutas migratorias por el refuerzo de los controles en Mauritania, está favoreciendo nuevas salidas de cayucos rumbo a Canarias.

¿Por qué ahora?

A estas condiciones estructurales, se suman las coyunturales.

Las condiciones meteorológicas también están favoreciendo la reactivación de las salidas desde África occidental desde hace un mes.

La alternancia de periodos de calma y el debilitamiento estacional de los vientos alisios durante el otoño abren ventanas de navegación que las redes migratorias aprovechan para organizar las travesías hacia Canarias.

Estas condiciones pueden concentrar las salidas en pocos días, aunque no eliminan los riesgos de una ruta atlántica especialmente larga, en la que los cayucos, a menudo precarios y sobrecargados, quedan expuestos a cambios bruscos del viento, el oleaje y las corrientes.