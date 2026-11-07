Ceuta, un "macroCETI" a los 100 días de la invasión: "El Gobierno no ha sido capaz de finalizar ni un expediente de repatriación"

La ciudad autónoma defiende la labor disuasoria y la presencia de las Fuerzas Armadas ante el aumento de altercados y la falta de informes marroquíes para tramitar los expedientes de repatriación.

Ramírez critica los cambios de criterio de Moncloa tras la entrada masiva de cerca de 100.000 personas y señala la evidencia de la participación activa de Marruecos en la organización del asalto.

El Gobierno ceutí califica la situación de la ciudad como un 'macroCETI' insostenible, con unos 15.000 migrantes en la ciudad, 33 campamentos de acogida y constantes problemas de servicios e inseguridad.

Alejandro Ramírez, vicepresidente de Ceuta, denuncia que tras 100 días del asalto fronterizo el Gobierno no ha completado ninguna devolución de migrantes, ni adultos ni menores, por el procedimiento ordinario.

Alejandro Ramírez Hurtado es el vicepresidente primero del Gobierno de Ceuta, además de consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda.

Ha vivido en primera línea, junto a Juan Jesús Vivas, los cien primeros días desde el asalto a la frontera por cerca de 100.000 personas.

Es también uno de los testigos a los que la jueza María Tardón tomó declaración el pasado día 27 en el marco de la investigación sobre la invasión de la ciudad autónoma.

Alejandro Ramírez Hurtado, vicepresidente primero del Gobierno de Ceuta. EE

¿Cómo vivió aquel día 30 de julio?

Con muchísima preocupación, porque los días previos habíamos visto incrementarse muchísimo tanto el número de inmigrantes adultos, que estaba en 1.500 antes del 30 de julio, como de menores, que pasaron de unos 180 a 800. Entonces cuando ocurrió todo el día 30...

Esa noche tuve la oportunidad de estar en algunas barriadas. La situación era un caos. Por poner un ejemplo: no podías pasar con el coche por la carretera por un impedimento propiamente físico.

En cambio, a pie de frontera a esas horas se vivía una situación más tranquila. Pasaban miles y miles de personas, pero pasaban de manera muy ordenada, muy controlada.

Era una situación desconcertante. Porque tú veías cómo la ciudad se había convertido en un caos pero, en cambio, por el punto de entrada allí se veía cierta organización. Desde Marruecos no había ningún tipo de impedimento, ni tampoco en el lado español.

Ha ido a declarar ante la jueza María Tardón que está investigando los hechos. ¿Qué cree que queda por esclarecer cien días después?

Quedan muchas preguntas por responder. Preguntas a las que el Gobierno de la Nación no ha dado respuesta después de cien días. Una de ellas es por qué, si ya nos ocurrió en mayo de 2021 algo similar con la entrada de más de 10.000 personas, si existía un plan de contingencia para una situación similar, ¿por qué no se aplicó? Y si no lo había, ¿por qué no se preparó y se redactó por parte del Gobierno un plan de contingencia?

La segunda cuestión que esperemos que se esclarezca es por qué en los días previos, con los avisos que se dieron, el Gobierno no hizo absolutamente nada.

Y por último, todos vimos que en los tres primeros días se iba devolviendo a muchísima gente. Ahí están los datos: se devolvió a 72.000 personas, según el Gobierno. Después, de repente, cambió la orden y no se devolvía a nadie. ¿Por qué? ¿Hubo una instrucción? Habrá que conocer quién dio esa instrucción y por qué ese cambio de postura.

¿Tiene clara la intervención de Marruecos?

Yo creo que es evidente, por los informes que hay del CNI y toda la información que ya conocemos. De una manera u otra, participó de manera activa en la organización de la invasión que sufrió Ceuta.

Hay que conocer por qué, aún sabiendo esto, el Gobierno a fecha de hoy sigue defendiendo a Marruecos, en vez de tener una postura más contundente.

Y también se debe resolver por qué después de cien días aún no se ha producido ni una sola devolución por el procedimiento ordinario. No me parece normal para un país europeo. Es cierto que algunos se están yendo de manera voluntaria.

Que la única manera de expulsar a estas personas es que cometan un delito o que voluntariamente decidan irse, con una puerta que está abierta por la que se van andando, no es una forma seria de dar respuesta a lo que sufrió Ceuta.

Esas son las cuestiones que espero que, a través de la Audiencia Nacional, puedan tener respuesta. Es muy importante, de cara al futuro de la ciudad y a las medidas que el Gobierno de España y Europa deban adoptar en relación con Marruecos.

Según dice, ninguna de las devoluciones se ha hecho aplicando la Ley de Extranjería. ¿Por qué cree que no se ha aplicado hasta ahora?

La verdad es que lo desconocemos. Este miércoles hubo un comité de seguimiento en el que se volvió a preguntar expresamente por el número de devoluciones y la respuesta es que no hay respuesta.

Siguen diciendo que se están yendo voluntariamente, que también hay cerca de 700 expulsiones por comisión de un delito, pero no son capaces de explicar si hay algún tipo de resolución de devolución de estas personas. Ni si Marruecos ha aceptado o no la devolución. Son cuestiones que el Gobierno evita responder y se limita a contestar con evasivas.

Pero devoluciones por el procedimiento ordinario, que es el que el Gobierno decide aplicar una vez ocurrida la invasión, a fecha de hoy ninguna, ni nos dan respuesta.

¿Por qué cree que se cambió de repente la postura en los primeros días y se pararon las devoluciones?

Creo que por la voluntad política del Gobierno central. En el momento en que se comienza a devolver a estas personas, habían invadido la ciudad unas 100.000. A los tres días, la presión política por parte de las ONG y de todo ese entorno social que afecta directamente a las políticas del Gobierno es lo que le hace tomar esa decisión.

Desconocemos si hubo también algún tipo de presión por parte de Marruecos, pero vista la situación actual, es posible que Marruecos tenga algo que ver.

A lo largo de la crisis, los choques entre el Gobierno central y local han sido constantes. ¿Cuáles son los principales puntos de fricción?

La principal fricción tiene que ver con la gestión que han hecho. Empieza todo mal cuando la semana previa avisamos de manera continua de lo que podría pasar y la respuesta fue que no nos preocupáramos, que Marruecos colaboraba y que esto era la tormenta habitual de verano. Después vimos lo que pasó.

Entonces el presidente del Gobierno describe lo ocurrido como una "vulneración de la integridad territorial de España" y dice que va a poner todos los medios necesarios para revertir esta situación. Luego el ministro Fernando Grande-Marlaska se queda a cargo de la situación y, cuando abandona Ceuta, a las 48 horas, dice que quedan solamente 2.500 personas, que se han ido voluntariamente 72.000 y que la ciudad ha vuelto a la normalidad.

Y así tenemos la realidad a día de hoy: Ceuta se ha convertido en un macroCETI. Tenemos ya 33 campamentos si juntamos los de adultos y los de menores, no se ha producido una sola devolución. Siguen en la ciudad cerca de 15.000 personas y estamos teniendo incidencias que habitualmente en Ceuta no ocurrían.

Y quiero dejar claro que el gobierno de la ciudad ha colaborado de manera inmediata cada vez que se la ha requerido desde el Gobierno.

Esta semana ministros como Elma Saiz y Ángel Víctor Torres han anunciado que en "los próximos días" comenzará el desmantelamiento de algunos centros de acogida. ¿Es el momento?

No dieron una fecha concreta. Dijeron que en breve lo intentarían, pero nosotros no tenemos ninguna notificación. Ojalá sea cierto y en breve podamos desmantelar campamentos. Eso significaría que se comienza a proceder con las devoluciones.

Cosa diferente es que ocurra lo que está pasando en estas últimas semanas. Cuando han ido a comunicar algún tipo de notificación respecto a procedimientos de asilo a 100, 200 o 300 personas inmigrantes en los centros de acogida o en el CETI, se han encontrado que no estaban ya. Sabían que llegaba esa notificación, se han escapado y están dando vueltas por la ciudad.

Por eso tenemos incidencias en muchas barriadas, en las que la presión ha vuelto a incrementarse. Si esas personas se escapan de los campamentos, realmente no estás devolviendo a nadie.

¿Entonces?

Cerrar campamentos lo veo muy complicado si no hay en paralelo un procedimiento de devolución de estas personas a Marruecos. Es prácticamente imposible por las propias cifras que se manejan.

Para dejar un campamento, mínimo mil personas tienen que haber sido devueltas. Y ahora mismo tenemos cerca de 8.000 personas en campamentos, 3.600 menores y miles de personas que nos consta, y les consta a ellos también, que viven en la calle, en casas, en trasteros... La noche del miércoles sacaron a varias personas de asentamientos en alguno de los bienes de interés cultural de la ciudad.

Todos los días tenemos incidencias de personas que siguen estando en los montes, en los asentamientos y en la calle.

El mando único tiene fecha límite: finales de año. ¿Considera que es demasiado pronto o que debería alargarse su mandato?

A la fecha en que estamos, y con la situación que tenemos, creo que es bastante complicado.

Las cifras demuestran que Ceuta tiene una situación insostenible. Ceuta ha incrementado su consumo de agua diario un 20%, lo que es muy significativo de la población que sigue habiendo en la ciudad.

Ceuta sigue triplicando los servicios de limpieza, ha incrementado la retirada de residuos en un 180%, y las obras ilegales se han incrementado un 640%.

Esta es la "normalidad" de Ceuta a día de hoy. Llama mucho la atención que el ministro Ángel Víctor Torres, en declaraciones esta semana, dijera que faltamos a la verdad si decimos que Ceuta no ha alcanzado la normalidad.

El Gobierno miente de manera continua cuando se refiere públicamente a la situación que hay de Ceuta.

Otro capítulo es el de los menores.

Salta a la vista que quedan muchos en la calle. ¿Se conoce la cifra exacta de los menores que continúan? ¿Hay planes de abrir más recursos?

Ahora mismo no se sabe la cifra exacta. La cifra que maneja la ciudad es la que tenemos en sitios de acogida. Y cada día se va incrementando. La estimación que se puede manejar es que todavía pueden quedar en la calle unos 300 o 400 menores.

Aquí el problema es que tampoco se ha hecho ni una sola devolución de estos menores a Marruecos. La ciudad tiene la responsabilidad de hacer los informes individualizados, porque es el tutor legal. Pero los expedientes de repatriación a Marruecos los inicia la delegación del Gobierno a través del Servicio de Extranjería, y los finaliza la delegación del Gobierno a través de ese servicio.

Y por su parte, Marruecos tiene que participar con un informe. A fecha de hoy, Marruecos no ha emitido ni un solo informe sobre los primeros expedientes que ya se remitieron hace más de mes y medio. Con lo cual, el Gobierno no ha sido capaz todavía, después de cien días, de finalizar un solo expediente de repatriación a Marruecos de los menores.

Marruecos ha dicho públicamente que está dispuesto a aceptar a todos los menores.

Cualquier ciudadano no comprende cómo es posible que un Gobierno diga que todos los menores van a ser devueltos a Marruecos, que Europa diga que el objetivo es que todos se devuelvan, que Marruecos diga que acepta a todas las personas y que, después de 100 días, el Gobierno no haya sido capaz de derivar ni una sola persona, ni adulto ni menor, a Marruecos.

No entendemos por qué no se ha llevado a cabo ninguna devolución.

¿Qué opina de la retirada progresiva y la desescalada militar que está viviendo ahora la ciudad? A finales de octubre retiraron las patrullas que protegíab el hospital universitario. Pero los sindicatos están denunciando incidentes constantes y agresiones a personal.

Ahora mismo hay peleas continuamente, algún intento de entrada en viviendas, asentamientos, alteraciones del orden público, roturas de vehículos, de elementos de mobiliario urbano…

La labor de los militares ha sido muy importante, sobre todo disuasoria. Esa presencia de militares genera seguridad al ciudadano ceutí. Mientras siga viviendo Ceuta esta situación, creo que la presencia militar es positiva.

Amnistía Internacional ha realizado una investigación en la que documenta supuestos abusos de militares a inmigrantes. ¿Hacen algún tipo de seguimiento de la investigación en curso y de anteriores denuncias?

Obviamente desde aquí mandamos todo el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y también a los militares por todo el trabajo que llevan haciendo desde el inicio de todo esto. Su trabajo está siendo fundamental para la seguridad en la ciudad.

Sobre esa cuestión, hay que respetar lo que diga el procedimiento y lo que diga el juzgado. Pero también supongo que habrá que tener en cuenta las circunstancias en las que se producen este tipo de actos.

Le insisto en que todos los días recibimos avisos del 112 y en muchísimas de las ocasiones hay altercados, algunos de bastante gravedad, incluso con armas blancas. Creo que hay que esperar a ver lo que surge de la investigación.