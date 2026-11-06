Andrea amenazó a Ábalos con denunciarle: "Antes de que me den un piso no me puedo ir. Cuidadito con echarme"

La nueva operaci#243;n de la Audiencia Nacional, que investiga irregularidades en contratos p#250;blicos y blanqueo, incluy#243; la detenci#243;n y posterior liberaci#243;n de otras cinco personas.

De la Torre fue detenida en el domicilio de #193;balos en Valencia en el marco de una pieza secreta del 'caso Koldo' y puesta en libertad tras negarse a declarar.

La Guardia Civil investiga si el exministro ayud#243; a De la Torre a adquirir en 2024 un inmueble por 125.000 euros en Vallecas con fondos procedentes de presuntas comisiones irregulares.

Mensajes intervenidos por la UCO revelan que Andrea de la Torre amenaz#243; a Jos#233; Luis #193;balos con denunciarle en 2022 y le advirti#243; que no dejar#237;a su vivienda hasta que le proporcionaran un piso.

Andrea de la Torre amenazó con denunciar a José Luis Ábalos durante una disputa en septiembre de 2022 y le avisó de que no se marcharía del domicilio que compartían hasta que le proporcionaran un piso.

"Cuidadito con echarme", le escribió al exministro de Transportes en un diálogo que después este envió a su asesor Koldo García y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Los mensajes aparecen en dos capturas halladas entre los dispositivos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confiscó a Koldo García cuando lo detuvo en febrero de 2024.

En ellos, Andrea de la Torre manifiesta su enfado con el exministro, le profiere insultos y le advierte de que podría demandarle. Este jueves fue arrestada en Valencia, en una nueva pieza secreta del caso Koldo.

La Guardia Civil la detuvo durante el registro de la vivienda de Ábalos en Valencia, la trasladó a la Comandancia y, tras negarse a testificar, fue puesta en libertad horas después, al igual que los otros cinco detenidos de la operación.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la adquisición de un inmueble en el Ensanche de Vallecas coloca a De la Torre dentro de la investigación. Los agentes procuran esclarecer si Ábalos la ayudó a comprarlo con dinero proveniente de supuestas comisiones vinculadas a contratos públicos.

La discusión

Las capturas de la conversación que Ábalos le mandó a Koldo revelan un fuerte enfrentamiento entre la pareja, aunque el ministro no dio muchas más explicaciones a su exasesor más que: "Así toda la semana".

En uno de esos mensajes, Andrea reprocha a Ábalos su comportamiento y le acusa de "maltrato psicológico".

"Cuidadito con echarme o decirme que recoja porque antes de que me den un piso no me puedo ir", le escribió.

Después, Andrea le expresó al exministro su deseo de no seguir en aquella situación y le sugirió que se fuera a un hotel. También le advirtió con que le denunciaría si volvía a humillarla, a solas o ante otras personas.

La conversación es de septiembre de 2022, cuando la pareja residía en un inmueble arrendado en Rivas-Vaciamadrid, en la Comunidad de Madrid.

Un informe de la UCO ya ubicaba a Ábalos en esa casa. Según publicó EL ESPAÑOL, Koldo le había mandado en agosto de 2022 un anuncio del inmueble y el exministro comunicó después a su antiguo asesor que se trasladaba a Rivas.

El piso de Vallecas

La referencia a la necesidad de un piso fue previa a la compra que ahora investigan los investigadores.

Andrea adquirió el 19 de abril de 2024 un local de uso industrial y una plaza de garaje en el Ensanche de Vallecas, por un monto total de 125.000 euros.

La UCO incorporó esa operación en un informe patrimonial enviado al Tribunal Supremo. El inmueble es un loft de dos plantas.

Meses antes, en noviembre de 2023, Ábalos había solicitado a Koldo García que realizara gestiones para conseguir financiación por 130.000 euros destinada a De la Torre. La conversación fue incluida en el informe policial al que accedió este periódico.

Conversación que mantuvieron Koldo García y el exministro José Luis Ábalos el 29 de noviembre de 2023. UCO

La operación se cerró sin hipoteca: tras entregar 7.500 euros como señal, la pareja de Ábalos abonó los 117.500 euros restantes mediante un cheque bancario.

Antes de la firma definitiva, la compradora había tenido dificultades para obtener financiación y había pedido aplazar la operación. La procedencia del dinero utilizado en el cheque es parte de la actual investigación.

Los agentes examinan si el exministro contribuyó a la adquisición y cuál fue, en su caso, el origen de los fondos. La compra tuvo lugar después de los primeros arrestos del caso Koldo, practicados en febrero de 2024.

Una nueva pieza

La operación llevada a cabo este jueves se enmarca en una investigación separada y declarada secreta que dirige el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Las diligencias se refieren a presuntas irregularidades en contratos de obra pública y a un posible blanqueo de capitales.

Entre los seis detenidos figuraba también Cristian Corvillo, que condujo el coche de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017. Todos quedaron en libertad tras la actuación policial.

La Guardia Civil llevó a cabo intervenciones en Valencia, Madrid, Córdoba y Sevilla. Los efectivos policiales también se presentaron en Adif Alta Velocidad y otras empresas relacionadas para solicitar documentos referentes a contratos.

De la Torre estaba en la residencia de Ábalos en Valencia al iniciarse la inspección. Según ha sabido este periódico, se había mudado allí después de que el exministro entrara en prisión en noviembre de 2025, antes del juicio en el Supremo.

En junio de 2026, el tribunal sentenció a Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel en esa causa, relacionada, entre otras cosas, con acuerdos de material médico durante la emergencia sanitaria.