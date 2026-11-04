El rey Felipe durante su discurso este miércoles en Las Ventas. Víctor Lerena EFE

El Rey expresa su "profunda tristeza" por la muerte de Fátima Báñez en el accidente de Urda: "Hoy estaría aquí con nosotros"

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LO ESENCIAL Las claves El rey Felipe VI ha expresado su "profunda tristeza" por la muerte de la exministra Fátima Báñez en el accidente de Urda (Toledo) durante la clausura del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano. El monarca destacó la trayectoria de Báñez como exministra de Empleo y presidenta de la Fundación CEOE, señalando que "hoy estaría aquí con todos nosotros". En su discurso ante las organizaciones iberoamericanas, Felipe VI ha apelado a la confianza, la estabilidad jurídica y la cooperación frente a la gran incertidumbre y el proteccionismo global. El Rey defendió el impulso de infraestructuras digitales, la sostenibilidad y el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe.

Su Majestad el Rey ha expresado su "profunda tristeza" por el fallecimiento de la ex ministra popular Fátima Báñez en el accidente de Urda, en Toledo, del pasado 28 de octubre.

Lo ha hecho en este miércoles 4 de noviembre en la plaza de toros de Las Ventas, donde ha tenido lugar la clausura el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano Iberoamérica ante los desafíos de la economía global: fortalecer la colaboración público-privada.

"Fue ministra de Empleo y Seguridad Social de España durante siete años y ahora, en la actualidad, era la presidenta de la Fundación CEOE. Hoy estaría aquí con todos nosotros", ha afirmado Felipe VI.

👑🖤 "Hoy estaría aquí con todos nosotros": el sentido homenaje de Felipe VI a Fátima Báñez y a las víctimas de Urda 📲 Más en EL ESPAÑOL https://t.co/ENjccjZi9o — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 4, 2026

"La confianza es uno de nuestros activos más valiosos y también uno de los que más fácilmente podemos perder", ha advertido también Felipe VI ante las organizaciones empresariales de Iberoamérica, tras reclamar "entornos estables, seguridad jurídica e instituciones sólidas y transparentes" en la comunidad iberoamericana.

El Rey, en su intervención, ha defendido "todo aquello que favorezca y asegure la necesaria confianza" en busca de un "compromiso sólido y a largo plazo de las empresas con un país y con la región".

Felipe VI durante la clausura el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano este miércoles, en Madrid. Víctor Lerena EFE

También ante varios mandatarios que participan en la cumbre, el jefe del Estado ha repasado los principales retos a los que se enfrentan las economías en un momento de "gran incertidumbre" y "profundas transformaciones" y cuando la "fragmentación geopolítica" y las "tensiones comerciales" están poniendo a prueba las reglas que durante décadas han proporcionado "estabilidad y prosperidad".

Ha recordado en este sentido que "la mejor respuesta a esta deriva" no es el proteccionismo, sino una "economía abierta basada en reglas iguales para todos" y la cooperación "entre socios que comparten valores"; mientras crece la demanda de energía limpia y "se buscan socios fiables", Iberoamérica -asegura el Rey- "puede desempeñar un papel fundamental".

Por ello ha invocado los recursos y el "enorme potencial energético" de los países que integran esta comunidad, con su biodiversidad, sus minerales y tierras raras, para abogar por más inversión, innovación y cooperación.

Para Felipe VI, la actual transformación tecnológica "sin precedentes" si está "bien aprovechada" puede "reducir las desigualdades territoriales", abrir los mercados a empresas y crear empleo de alto valor añadido, un reto para el que ha pedido además que la IA "piense, entienda y cree" en español y portugués, lenguas de cultura, ha dicho, "pero también de ciencia, negocio e innovación".

Y ha señalado igualmente que hacen falta "infraestructuras digitales, más formación y mejores marcos regulatorios que favorezcan la innovación sin renunciar a la seguridad, ni a los derechos de los ciudadanos".

También ha recordado que el progreso debe ser "sostenible e inclusivo", y ha apuntado que las empresas que lideren la "transición verde" también encabezarán los mercados del futuro.

Es ahí donde ha pedido estabilidad y reforzar la confianza mutua y, en consonancia con el lema del encuentro -Iberoamérica ante los desafíos de la economía global: fortalecer la colaboración público privada-, ha remarcado las misiones que corresponden por un lado a los gobiernos y por otra a las compañías de esta comunidad.

"A los gobiernos les corresponde garantizar infraestructuras, educación y formación de calidad y apoyo decidido al emprendimiento", ha explicado, mientras las empresas tienen que "invertir, innovar y generar empleo digno" y además de ser rentables "tener propósito social y contribuir al bienestar común".

Felipe VI ha aprovechado para reclamar más cooperación en las relaciones entre regiones, fortaleciendo los vínculos entre la UE y América y el Caribe con acuerdos como los renovados con Chile, México y Mercosur.

"Pueden tener la certeza de que España siempre trabajará para que esa relación sea más ambiciosa y cercana a las empresas y a los ciudadanos de ambas orillas", ha asegurado.

Además, el monarca ha pronunciado unas palabras en portugués, para recalcar que es una lengua "que nos une y refuerza las oportunidades de cooperación entre nuestros países".