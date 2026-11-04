Ni Lula, ni Sheinbaum, ni Delcy: la izquierda abandona a Sánchez en la que iba a ser su gran Cumbre Iberoamericana

El encuentro internacional se celebra a 25 días de las elecciones generales y en pleno contexto de crisis política tras el accidente ferroviario de Urda.

Javier Milei y José Antonio Kast, dos de los principales adversarios ideológicos de Pedro Sánchez, sí han confirmado su presencia en la cita de la capital.

Solo 10 de los 22 países miembros estarán representados al máximo nivel, una cifra significativamente menor a las expectativas iniciales del Gobierno español.

Los principales líderes iberoamericanos de izquierdas, como Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Delcy Rodríguez, no asistirán a la Cumbre Iberoamericana de Madrid.

Pedro Sánchez quería convertir Madrid en el escaparate de una nueva alianza iberoamericana. Sin embargo, a menos de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, y ya sumido en una grave crisis política por el accidente ferroviario de Urda, que ha dejado 69 fallecidos y la dimisión de Óscar Puente, el presidente del Gobierno se encontrará con una fotografía muy distinta a la que esperaba.

Ni Lula da Silva, ni Claudia Sheinbaum, ni Delcy Rodríguez. Los principales dirigentes latinoamericanos de izquierdas han descartado participar personalmente en la XXX Cumbre Iberoamericana, que Moncloa lleva dos años preparando, y para la que ha movilizado buena parte de sus recursos diplomáticos.

La cita, que tendrá lugar este miércoles y jueves en Madrid, ofrecía al PSOE una oportunidad para reivindicar el liderazgo internacional de Sánchez a sólo 25 días de las elecciones.

Pero la fotografía que dejará Madrid distará de la imagen de unidad progresista que el presidente ha tratado de proyectar durante los últimos meses.

Sólo 10 de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana estarán representados al máximo nivel con sus respectivos líderes. Y entre quienes sí han confirmado su asistencia destacan dos de sus principales adversarios ideológicos: el argentino Javier Milei y el chileno José Antonio Kast.

La participación ha quedado incluso muy por debajo de las expectativas de los organizadores.

El pasado 27 de octubre, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, anticipó que acudirían más de 14 presidentes y calificó de "contundente" la asistencia prevista. Apenas una semana después, el número se ha reducido a diez.

Ausencias de Lula y Sheinbaum

Especialmente significativa resulta la ausencia de Lula, reelegido el pasado 25 de octubre tras derrotar al ultraderechista Flávio Bolsonaro.

El presidente brasileño se había convertido en uno de los principales argumentos de campaña del PSOE, que interpretó su victoria como el primer síntoma de una recuperación electoral de la izquierda internacional.

"Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar", celebró Sánchez en sus redes sociales el 26 de octubre, dos días antes de la tragedia ferroviaria.

La presencia de Lula en Madrid habría permitido escenificar personalmente esa alianza apenas tres semanas antes de las elecciones. Pero el mandatario brasileño no viajará.

Desde Moncloa justifican su ausencia por el desgaste de la reciente campaña electoral y sus próximos compromisos internacionales, incluida la cumbre climática COP31 de Turquía.

El otro gran revés diplomático es el de Claudia Sheinbaum. Durante meses, el Gobierno y Casa Real habían trabajado para normalizar unas relaciones con México deterioradas por la polémica sobre la conquista española.

Felipe VI reconoció en marzo los abusos cometidos durante aquel periodo y, en junio, viajó a México, donde mantuvo una reunión con la presidenta para impulsar el acercamiento bilateral y tratar de asegurar su asistencia a la cumbre.

Sheinbaum se mostró entonces dispuesta a acudir, pero finalmente tampoco estará en Madrid. Moncloa alega que la mandataria realiza pocos desplazamientos internacionales y que tiene previsto viajar próximamente a China.

A ellos se les suma Delcy Rodríguez, que no podrá compartir escenario con Sánchez por las sanciones europeas que restringen sus desplazamientos y por la delicada situación política que atraviesa Venezuela. El Gobierno español reconoce, no obstante, que habría sido posible tramitar una excepción para permitirle viajar.

Milei y Kast estarán en Madrid

Mientras tanto, quienes sí ocuparán sus asientos serán Javier Milei y José Antonio Kast, dos mandatarios ideológicamente enfrentados a Sánchez.

El argentino regresa a España apenas dos semanas después de haber llamado "dictador" y "corrupto" al presidente español. Moncloa ha descartado una reunión bilateral entre ambos.

También acudirán los dirigentes de Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana, además de los representantes de Portugal y Andorra.

Entre ellos figura el guatemalteco Bernardo Arévalo, de centroizquierda, aunque el grueso de los mandatarios latinoamericanos presentes pertenece al espacio conservador.

La relación de ausentes se completa con los presidentes de Uruguay, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, Cuba y Nicaragua. Algunos han alegado compromisos internos o institucionales, mientras que las bajas de Paraguay y Perú se han producido en los últimos días.

Los 22 países enviarán, en cualquier caso, delegaciones: diez estarán representados al máximo nivel, tres por sus vicepresidentes y nueve por sus cancilleres.

El Ejecutivo trata de relativizar el alcance político de estas ausencias y recuerda que la última cumbre, celebrada en Cuenca (Ecuador) en 2024, apenas reunió a cuatro dirigentes al máximo nivel y terminó sin una declaración política consensuada.

De hecho, el propio Sánchez tampoco acudió a aquella cita, al permanecer en España para gestionar las consecuencias de la dana.

A 25 días de las urnas, la dimensión política de la fotografía resulta inevitable. Sánchez, que preside la Internacional Socialista y ha situado la defensa del progresismo global entre los ejes de su campaña, reunirá en Madrid a varios de sus adversarios ideológicos sin poder contar con Lula ni Sheinbaum, dos de los principales exponentes de esa misma estrategia internacional.

La ausencia de ambos no demuestra una ruptura diplomática con España, pero sí priva al presidente de una imagen que habría tenido valor electoral.