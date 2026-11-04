Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de la dimisión de Óscar Puente y su renuncia a las listas del PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha animado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que siga los pasos del ministro de Transportes, Óscar Puente, y presente su dimisión del cargo.

"Aplícatelo", ha escrito el jefe de la oposición en un mensaje en la red social X en el que ha respondido al tuit del presidente del Gobierno, en el que defendía la decisión de Puente de dimitir después de "dar la cara" y "dar soluciones".

Aplícatelo. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 4, 2026

"Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo", llegó a compartir Sánchez en redes sociales.

Tras la renuncia de Puente, el PP aseguró que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible "no cuela" porque no lo ha hecho "por las víctimas ni por dignidad", sino "por las encuestas". Y apuntó también al presidente del Gobierno por nombrarle: "Su responsabilidad todavía no ha sido depurada, pero le dimitiremos en las urnas".