Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de la dimisión de Óscar Puente y su renuncia a las listas del PSOE
Óscar Puente dimitió ayer como ministro tras los dos accidentes ferroviarios y renunció a concurrir a las elecciones del próximo 29-N.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
Óscar Puente anunció ayer su dimisión como ministro y su renuncia a concurrir a las elecciones del 29 de noviembre. "La culpa no puede morir sola", afirmó al justificar su decisión por los dos accidentes de gravedad registrados en menos de un año.
En su despedida, defendió su gestión de los servicios públicos y cerró con un mensaje político: "Confío en que mi país sabrá estar a la altura. Hoy, yo he intentado estar a la altura de mi país".
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Feijóo anima a Sánchez a que siga los pasos de Puente y presente su dimisión: "Aplícatelo"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha animado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que siga los pasos del ministro de Transportes, Óscar Puente, y presente su dimisión del cargo.
"Aplícatelo", ha escrito el jefe de la oposición en un mensaje en la red social X en el que ha respondido al tuit del presidente del Gobierno, en el que defendía la decisión de Puente de dimitir después de "dar la cara" y "dar soluciones".
Aplícatelo.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 4, 2026
"Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo", llegó a compartir Sánchez en redes sociales.
Tras la renuncia de Puente, el PP aseguró que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible "no cuela" porque no lo ha hecho "por las víctimas ni por dignidad", sino "por las encuestas". Y apuntó también al presidente del Gobierno por nombrarle: "Su responsabilidad todavía no ha sido depurada, pero le dimitiremos en las urnas".
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El último show de Óscar Puente: cuatro horas rebatiendo los argumentos para su dimisión y seis minutos anunciándola
Hay películas que sólo se entienden cuando llegas al final.
Óscar Puente entró en la comisión del Congreso con su habitual porte de seguridad y desafío. Parecía el Bruce Willis que conocíamos en La jungla de cristal, pero, en realidad, era el de El sexto sentido. Estaba muerto —políticamente—, aunque nadie lo sabía.
Era el último show del ministro-espectáculo de Pedro Sánchez.
Durante cuatro largas horas, Puente evitó deslizar siquiera la posibilidad de que fuera a dimitir tras dos tragedias ferroviarias en nueve meses. Es más, llegó a atacar con fiereza al PP y a Vox por exigirlo.
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Sánchez debe decidir si nombra a un nuevo ministro u otro asume Transportes a semanas del 29-N
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe decidir tras la dimisión de Óscar Puente al frente de Transportes y a semanas de las elecciones del 29-N si nombra un nuevo ministro para ese puesto o encarga que algún otro de los que forman ya parte del Ejecutivo asume las competencias de este departamento.
Fuentes de Moncloa han señalado que hasta que el cese de Puente sea efectivo, sigue siendo ministro, y por tanto hay que esperar a ese momento para tomar las decisiones respecto a su sustitución.
La dimisión de Puente provoca un vacío en el departamento que, a menos de un mes de las elecciones generales, el presidente del Gobierno tiene que decidir si se llena nombrando un nuevo ministro o haciendo que otro que ya integra el Ejecutivo asuma las competencias.
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Elecciones generales España | Óscar Puente dimite como ministro tras los dos accidentes ferroviarios y renuncia al 29-N
La dimisión de Óscar Puente marca un nuevo capítulo en la crisis ferroviaria. El hasta ahora ministro de Transportes ha anunciado su salida del Gobierno y su renuncia a concurrir a las elecciones del 29-N tras los dos accidentes registrados en menos de un año. Su decisión abre una nueva etapa política a pocas semanas de la cita con las urnas.