"El calvario al que me van a someter" y otras 10 frases de Puente que indican que no quería dimitir tras el accidente

La salida de Puente también supone la renuncia a encabezar la lista del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones.

Puente comunicó su renuncia a Pedro Sánchez por WhatsApp apenas unos minutos antes de anunciar su salida en la Diputación Permanente del Congreso.

A pesar de asegurar que tomó la decisión el mismo día del accidente en Urda, el exministro defendió públicamente su continuidad durante casi una semana.

Óscar Puente presentó su dimisión por sorpresa tras los fatales accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, que sumaron 115 fallecidos en menos de un año.

Las palabras llegaron hacia el final de su extensa comparecencia en la Diputación Permanente, y se sintieron como un inesperado terremoto tanto para los comparecientes como para los periodistas que ya tenían preparados los cierres del día siguiente: Óscar Puente, el irredento tuitero y ministro de Transportes de Pedro Sánchez, dimitía.

Tras 115 fallecidos en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, ambos separados por poco más de nueve meses, el sacrificio de Puente ofreció al PSOE una oportunidad para salvar in extremis la campaña electoral de Sánchez, empañada por la brutalidad de la tragedia de Urda y desgastada por las constantes salpicaduras de los escándalos de corrupción acumulados.

Lo último que necesitaba el presidente del Gobierno a estas alturas era un ministro quemado al que tanto sus socios parlamentarios –a excepción de Bildu– como los familiares de las víctimas y, por supuesto, el PP y Vox, exigían su dimisión.

Puente, sin embargo, aseguró que la decisión la tomó el mismo día del accidente, mientras los equipos de rescate, a los que EL ESPAÑOL acompañó sobre el terreno, aún buscaban víctimas entre los amasijos de los convoyes.

La tragedia acabó con 69 fallecidos y convirtiéndose en uno de los accidentes ferroviarios más mortíferos del siglo en España, sólo por detrás del de Angrois.

Óscar Puente, este martes en la Diputación Permanente del Congreso. Europa Press

Pero ¿tomó verdaderamente el exalcalde de Valladolid la decisión de dejar el cargo aquel día? Hasta el momento de anunciar su marcha, en ninguna de sus tres comparecencias públicas anteriores se atisbaba siquiera un amago de abandono.

Y mucho menos la intención de renunciar a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid para el 29-N.

"Esto no lo sabía nadie. Solo la familia. Ni siquiera el Presidente al que escribió un mensaje segundos antes de empezar la última intervención. Lo ha querido llevar así. De otro modo no le hubiera dejado irse. Si no lo hacía así no hubiera podido hacerlo", explicaba a EL ESPAÑOL una fuente muy próxima al ministro en este artículo.

Puente puso su cargo a disposición de Pedro Sánchez, pero el líder del PSOE consideró que era "injusto" apartarlo y le pidió que continuara. El vallisoletano, que insistió en que nunca sería "un problema" (1) para su partido si este consideraba su salida un beneficio, decidió quedarse al frente de la crisis.

"La decisión que he tomado es continuar adelante" (2), insistió en su segunda rueda de prensa, el viernes 30 de octubre, dos días después de la tragedia. Y añadió: "Sé lo que me espera, sé el calvario al que me van a someter, encima en campaña electoral" (3).

También dijo otra frase que ahora contrasta con su decisión final: "Lo fácil para mí es salir" (4). Ateniéndose a aquel discurso, abandonar el cargo era, para Puente, una forma de claudicar.

"Pero ni es eso lo que va con mi carácter ni tampoco es lo que el presidente del Gobierno me ha pedido" (5). Y remachó: "Voy a seguir adelante tratando de cumplir con mi deber" (6).

"Mi forma de asumir responsabilidades, la conocen ustedes bien, es dar la cara (7) [...] Mi obligación ahora no es dedicarme a hablar de mi continuidad, sino resolver el problema" (8). Otros dos comentarios que sugerían que él, al menos públicamente, tenía clara su continuidad. Sobre todo porque el problema estaba, y aún está, lejos de resolverse.

Dos días antes, el propio miércoles 28, ya había esquivado las preguntas sobre su posible dimisión: "En este momento, lo que pienso es en esclarecer esto, no estoy pensando en mí" (9). "Si yo creyera que mi continuidad perjudica ese proyecto, habría dado un paso a un lado" (10).

Es inevitable preguntarse qué cambió desde entonces. Y, si no cambió nada y la decisión estaba tomada, por qué mintió a todos los españoles.

Sí dijo, y aquí se le puede dar la razón, que no iba a dimitir "por lo que diga la oposición". Lo ha hecho, según él, por dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas. Quizás haya influido el rapapolvo de sus socios parlamentarios, con la excepción de EH Bildu. "Si me tengo que regir por lo que dice la oposición, habría dimitido hace muchísimo tiempo".

Pero lo más llamativo ocurrió apenas unas horas antes de su despedida. El martes 3 de noviembre, tras el Consejo de Ministros, Puente volvió a defender su gestión.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, emocionado durante su intervención. Europa Press

"Yo no he tomado ninguna decisión que haya contribuido a causar este daño", aseguró. También reivindicó el respaldo recibido de sus compañeros de gabinete, frente a las exigencias de dimisión de dirigentes de la izquierda.

Aquella misma tarde, fuentes del Gobierno insistieron ante EFE en que Puente no iba a dimitir ni sería cesado. Es más: descartaron expresamente que renunciara a encabezar la candidatura socialista por Valladolid. Era una decisión, aseguraban, que no estaba en cuestión. Horas después, las dos certezas se desmoronaron.

¿Lo sabía Pedro Sánchez? Según el propio Puente, no. El exministro aseguró en los pasillos del Congreso que había informado al presidente de su decisión "unos minutos antes" de hacerla pública.

Según las informaciones publicadas, lo hizo mediante un mensaje de WhatsApp, y ni siquiera su equipo más cercano conocía el desenlace que había preparado para aquella comparecencia.

El argumento final de Puente fue que un ministro de Transportes no podía continuar en su puesto después de dos accidentes de semejante gravedad en menos de un año, tuviera o no responsabilidad directa en ellos. Una consideración que, según su propio relato, había alcanzado apenas unos minutos después de conocer la tragedia de Urda.

La incógnita es por qué, si ya lo tenía decidido desde el primer día, defendió durante casi una semana su continuidad y dejó que el Gobierno la garantizara públicamente hasta pocas horas antes de su marcha.