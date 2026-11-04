Con un modelo que fusiona el mundo académico con las grandes empresas, el IEB consigue que el 95% de sus estudiantes se incorporen al mercado laboral antes de terminar su graduación.

El 95% de los alumnos tiene trabajo antes de graduarse: el modelo de máster que triunfa en España

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LO ESENCIAL Las claves El IEB registra un 95% de empleabilidad en sus alumnos antes de graduarse, impulsado por prácticas directas y orientación personalizada. El modelo educativo del centro integra la inteligencia artificial como una competencia transversal mediante el concepto de 'cerebro complementario'. La enseñanza se enfoca en casos reales con clases impartidas por profesionales en activo y prácticas en herramientas como la Sala Bloomberg. El centro cuenta con alianzas globales con instituciones como Wharton, LSE, Bayes Business School y Fordham University.

En un momento en el que la disrupción tecnológica y la aceleración de la inteligencia artificial están a la orden del día, las reglas del juego profesional han cambiado para siempre.

Las grandes firmas ya no buscan currículums académicos convencionales; quieren personas con pensamiento crítico, solvencia técnica y agilidad ante el cambio.

Por ello, elegir un buen posgrado es una decisión estratégica que marca la diferencia.

Con más de 35 años a la vanguardia de la educación financiera, el IEB ha construido un modelo pionero que rompe con la teoría y sumerge al estudiante de lleno en la dinámica empresarial.

"El modelo educativo rompe la brecha tradicional entre la universidad y la realidad de las empresas"

Enseñar a trabajar con IA

La oferta del IEB no sigue tendencias, las anticipa. Con especializaciones punteras en Blockchain, Real Estate o Ciberseguridad Financiera, la institución integra la inteligencia artificial como una competencia transversal clave.

A través del concepto ‘cerebro complementario’, los alumnos aprenden a potenciar sus habilidades analíticas y de investigación mediante IA, manteniendo siempre el criterio y la ética humana como pilares de decisión.

"El 'cerebro complementario' permite utilizar la IA como una potente extensión de las capacidades del alumno"

La inmersión es total: en lugar de estudiar supuestos hipotéticos, los estudiantes estructuran operaciones reales y analizan métricas en vivo en la Sala Bloomberg.

Esto se logra porque las clases las imparten profesionales en activo que lideran grandes firmas, trabajan en bancas de inversión, consultoras Big Four y despachos internacionales.

"Las clases del IEB son impartidas por profesionales en activo que llevan los retos corporativos reales directamente al aula"

95% de empleo

Sala Bloomberg de IEB. Cedida.

El verdadero termómetro de un programa es su impacto profesional. Mientras la media de empleabilidad de las escuelas privadas destaca en el sector, el IEB pulveriza las estadísticas: el 95% de sus estudiantes ya cuenta con contrato laboral antes de finalizar sus estudios.

Este hito responde al trabajo de su Departamento de Orientación Profesional, que diseña itinerarios personalizados, potencia las capacidades del alumnado y conecta directamente a los candidatos con las firmas líderes.

“El 95% de los alumnos consigue trabajo antes de graduarse, impulsados por prácticas en empresas punteras que a menudo se convierten en contratos indefinidos”, apuntan desde el centro universitario.

A esto se suma una red de más de 100.000 antiguos alumnos repartidos por todo el mundo, consolidando un ecosistema de networking de alto impacto.

Londres. Cedida.

Alianzas globales

La proyección internacional del centro se materializa a través de acuerdos estratégicos con instituciones como Wharton School, London School of Economics (LSE), Bayes Business School y Fordham University.

Asimismo, para responder a los ritmos de profesionales en activo, sus formatos online y en streaming replican con máxima fidelidad la exigencia y el debate del aula física, combinando flexibilidad con profundidad técnica.

Avalado de forma continuada por clasificaciones de referencia como Forbes, El Mundo o Rankia, el IEB no solo forma especialistas técnicos: prepara a los líderes con el criterio, la visión y la solvencia necesarias para dominar el mercado financiero desde el primer minuto.

"El 95% de los alumnos ya tiene trabajo antes de graduarse: el modelo de máster práctico que triunfa en España", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con IEB.