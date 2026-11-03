Los presidentes Lula da Silva, Sheinbaum y Delcy Rodríguez no participarán en la cumbre iberoamericana de Madrid

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LO ESENCIAL Las claves La cumbre iberoamericana en Madrid contará con la participación de 10 de los 22 líderes de la comunidad, con presencia confirmada de jefes de Estado como Javier Milei. Entre los grandes ausentes destacan Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Delcy Rodríguez, cuyas naciones estarán representadas por sus cancilleres due a motivos de agenda e historia interna. El Gobierno español considera relanzada la cita tras la escasa participación registrada en la cumbre anterior de Cuenca, al lograr que todos los países estén representados. Entre los acuerdos de la cumbre figuran la creación de una red de protección civil, la alianza de inteligencia artificial y la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica.

La cumbre iberoamericana que albergará España esta semana contará con la participación de 10 de los 22 líderes de los países que componen esta comunidad, y entre los ausentes estarán los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; y Venezuela, Delcy Rodríguez.

Estos tres países estarán representados por sus correspondientes ministros de Exteriores, según ha informado este martes el Gobierno.

Los países que acudirán al máximo nivel a la cumbre que se desarrollará en Madrid el 4 y 5 de noviembre serán España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra.

En nombre de Colombia, Ecuador y El Salvador viajarán sus vicepresidentes, y del resto estarán presentes los ministros de Exteriores.

Pese a las ausencias, el Gobierno se muestra satisfecho con el nivel de participación y pone el acento en que todos los países estarán representados.

Además, fuentes del Ejecutivo contrastan la presencia de 10 líderes con lo sucedido en la última cumbre iberoamericana, la celebrada en Cuenca (Ecuador) en 2024 y en la que solo participaron tres jefes de Estado: el rey; el presidente anfitrión, Daniel Noboa; y el entonces presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

Respecto a los motivos de las ausencias de Lula, Sheinbaum y Rodríguez, el Gobierno remite a esos países aunque destaca la buena relación existente con ellos.

Así, asegura que México ha estado muy involucrado en la cumbre y recuerda que Sheinbaum viaja muy poco fuera de su país y en breve tiene que desplazarse a China a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para asumir la presidencia de este organismo.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla durante una de las conferencias de prensa matutina diaria en Ciudad de México, México. REUTERS/Daniel Becerril

El momento postelectoral que vive Brasil ha influido en la ausencia de Lula, así como el desgaste y cansancio que esos comicios han provocado en el presidente, según las fuentes citadas, que vinculan también la inasistencia de Delcy Rodríguez a la situación interna del país.

Para que pudiera viajar, Rodríguez necesitaba que España solicitara una exención debido a las sanciones de la Unión Europea, pero eso aseguran que no habría sido un obstáculo.

Presencia de Milei

Entre los presidentes que participarán en la reunión está el de Argentina, Javier Milei, quien vuelve a España tras la polémica por el viaje que hizo hace dos semanas a Madrid y durante el que llamó "impresentable dictador" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente de Argentina, Javier Milei, visitó España el pasado mes de octubre de 2026. REUTERS/Alejandro Martínez Vélez

No hay previsto ningún encuentro entre ambos (en principio Sánchez no tendrá una agenda amplia de bilaterales), y ante la posibilidad de que la relación que mantienen pueda enrarecer la cumbre, el Gobierno subraya que no es la primera vez que se sientan a la mesa presidentes con convicciones muy diferentes.

La cumbre, convocada con el lema "Juntos construimos comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo", será la cuarta que albergue España, tras las de 1992 (también en Madrid), Salamanca (2005) y Cádiz (2012).

El Ejecutivo subraya que su objetivo, que dan por conseguido, ha sido relanzar este tipo de cumbres después de la última de Cuenca, donde a la escasa asistencia se añadió que tres países ni siquiera estuvieron representados (México, Nicaragua y Venezuela) y no fue posible consensuar una declaración política final.

Como resultados tangibles destaca que se va a crear la red iberoamericana de reducción del riesgo de desastres y protección civil, se impulsará la alianza iberoamericana de inteligencia artificial, se adoptará la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, otra sobre cuidados y apoyo, y se fijará una nueva estrategia de cooperación entre los países de la comunidad.

La cumbre, además de contar con la presencia de los países que tienen el estatus de observadores (a los que este año se suman la India, Turquía, Angola y la Asociación de Estados del Caribe), incluirá la participación del secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y la vicepresidenta de la Comisión Teresa Ribera.