El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo en un acto en Murcia. EFE / Marcial Guillén

El PP de Murcia apoya a una 'ex' de Vox que llama "puteros" a diputados del PSOE y nombra "persona non grata" a Sánchez

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LO ESENCIAL Las claves La Asamblea Regional de Murcia declara persona 'non grata' a Pedro Sánchez tras aprobar una moción impulsada por una exdiputada de Vox y respaldada por el PP. La parlamentaria Virginia Martínez lanzó duros descalificativos contra los diputados del PSOE, calificándolos de "corruptos, ladrones, hipócritas, puteros y antiespañoles". La iniciativa justifica la decisión por los ataques al trasvase Tajo-Segura, las políticas climáticas y la gestión migratoria del Ejecutivo central. El PSOE critica al PP por respaldar la iniciativa y acusa a los populares de utilizar la figura de Pedro Sánchez para tapar su incompetencia en la gestión regional.

La Asamblea Regional es un órgano legislativo que representa a todos los ciudadanos de la Región de Murcia. Pero este martes se ha roto el decoro que debe presidir cualquier intervención en un Parlamento autonómico para declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, persona 'non grata' en esta comunidad.

"Miren señorías del Partido Socialista, ustedes no tienen ninguna autoridad moral: son corruptos, son ladrones, son hipócritas, son puteros, son antiespañoles".

En esos términos se ha pronunciado la diputada autonómica Virginia Martínez, exmiembro del Grupo Parlamentario Vox tras pasar al Grupo Mixto.

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, la ha llamado dos veces al orden, con advertencia de ser expulsada a la tercera, pero la diputada se ha reiterado en su conducta: "No son insultos es la realidad".

El Hemiciclo se ha convertido en el primer parlamento autonómico de todo el país que aprueba una moción con este acuerdo:

"La Asamblea Regional de Murcia declara persona non grata en el ámbito de la Región de Murcia a Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España y Secretario General del PSOE, como muestra del rechazo institucional y social ante las nefastas consecuencias derivadas del ejercicio de sus cargos que perjudican seriamente los intereses generales de España y de nuestra Comunidad Autónoma".

"Declarar a Pedro Sánchez persona non grata en la Región de Murcia". Lo peor de todo es que la iniciativa la presentaba la diputada Virginia Martínez y su argumentario en el atril verbalizando graves descalificativos para los 13 diputados del PSOE ha sido respaldado por el Partido Popular.

🇪🇸 | El momento más intenso de la intervención de la diputada del grupo mixto Virginia Martínez en la Asamblea Regional de Murcia: «Miren, señorías del Partido Socialista, ustedes no tienen ninguna autoridad moral. Son corruptos, son ladrones, son hipócritas, son puteros, son antiespañoles». La parlamentaria, quien junto a José Ángel Antelo ha impulsado la moción para declarar a Pedro Sánchez como «persona non grata» en la comunidad autónoma, pronunció estas palabras durante el debate parlamentario en la cámara regional. — HerQles (@herqles_es) November 3, 2026

El texto de la moción presentada al Pleno de este martes mezclaba motivos agrícolas o de gestión hídrica con argumentos erróneos porque se afirma que la crisis migratoria de Ceuta también afectó a Melilla.

"La Región de Murcia constituye el corazón agrícola y productivo del levante español, cuya sostenibilidad económica, social y ambiental depende de un abastecimiento hídrico equilibrado".

"Durante los últimos años, las decisiones políticas adoptadas por el Ejecutivo central que preside Pedro Sánchez han supuesto un ataque frontal y sistemático al mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura, perjudicando gravemente a miles de agricultores, destruyendo empleo en el sector agroalimentario y poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y la vertebración económica de la Comunidad Autónoma".

En su argumentario que también ha contado con el respaldo de Vox, la diputada Virginia Martínez ha negado hasta el cambio climático y sus efectos ya palpables, por ejemplo, con el aumento de las danas en la Región de Murcia o unos veranos con temperaturas cada vez más abrasadoras .

"A este agravio hídrico se suma la imposición de sus políticas fanáticas ecoclimáticas que están causando un daño devastador al campo, al sector primario y al tejido industrial".

"Esta agenda dogmática promueve la destrucción directa de la actividad agraria y ganadera, asfixia a nuestros productores con normativas inasumibles y favorece la proliferación de incendios al abandonar la gestión tradicional de nuestros montes y entornos rurales. Asimismo, resultan también nefastas las consecuencias de la política migratoria promovida por su Ejecutivo central, caracterizada por la falta de control en las fronteras exteriores y la ausencia de una estrategia firme de protección de la soberanía nacional".

"Esta debilidad institucional ha incentivado el efecto llamada y la consolidación de rutas de inmigración ilegal que desbordan los recursos públicos y generan una creciente preocupación por la inseguridad ciudadana.

"Un exponente dramático e inasumible de esta deriva aconteció con el episodio de invasión migratoria registrado en Ceuta y Melilla el pasado 30 de julio".

Críticas del PSOE

La portavoz del PSOE en el Parlamento, Carmina Fernández, ha criticado que "El Partido Popular usa el nombre de Pedro Sánchez para tapar sus propias responsabilidades como la trama prótesis". También ha recordado que 4 de cada 10 niños viven por debajo del umbral de la pobreza, la tasa más alta del país, y solo en los primeros seis meses de este año un total de 727 personas murieron esperando la dependencia".

"De todo esto ustedes no quieren debatir, por eso han convertido la Asamblea Regional en una tribuna contra el Gobierno de España. Lo que ustedes quieren tapar hoy con Pedro Sánchez es su propia incompetencia, señores del Partido Popular".