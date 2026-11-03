Vivas lamenta el "servilismo" del Gobierno de Sánchez tras la "invasión" en Ceuta: "Marruecos estuvo detrás de todo esto"

Asegura que el país vecino buscaba vulnerar la integridad territorial, desestabilizar la ciudad y recuperar sus aspiraciones anexionistas.

Vivas cifra en unas 15.000 las personas que aún permanecen en la ciudad y exige el retorno de todos los que entraron ilegalmente.

El presidente ceutí critica la descarada sumisión del Gobierno de Pedro Sánchez y la falta de despliegue de medidas para frenar la crisis.

Juan Jesús Vivas acusa a Marruecos de haber diseñado y permitido la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio.

Juan Jesús Vivas ha reiterado este martes la voluntad del Gobierno ceutí de que retornen todos los que entraron en la ciudad los días 30 y 31 de julio, incluidos los menores de edad.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta se ha pronunciado así en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de los 90 tras la invasión de julio.

VIvas también ha criticado la "descarada sumisión a Marruecos" del Gobierno central.

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no desplegar "todas las capacidades necesarias" para frenar la "invasión".

Y le ha reprochado su cambio de actitud respecto a la crisis migratoria de 2021, cuando entraron en la ciudad unas 10.000 personas.

Aquel año, ha afirmado el presidente, Sánchez "llamó inmediatamente a la embajadora de Marruecos para trasladarle su disconformidad".

Sin embargo, tras la crisis iniciada este verano, el Gobierno "estuvo más empeñado en disculpar al vecino país que en proteger los derechos de los ceutíes".

Tampoco ha tenido reparos en acusar a Marruecos de haber "diseñado, preparado y ejecutado" la entrada masiva de unas 100.000 personas a finales de julio.

"Marruecos estuvo detrás de todo esto" ya que "es imposible que una marcha de 100.000 personas se produzca sin que Marruecos se entere y lo permita", ha afirmado con contundencia en el Palacio de la Asamblea de la ciudad.

El presidente ceutí, que ha cuantificado en unas 15.000 personas las que todavía permanecen en la ciudad entre adultos y menores, ha lamentado que no haya un horizonte temporal para poner fin a esta situación.

Y ha advertido: "parece que quieren que asumamos que la falta de normalidad es la nueva normalidad y eso no lo vamos a aceptar ni a permitir".

Vivas, que ha dejado claro que la ciudad ha atravesado "los tres meses más difíciles de la historia reciente", ha puntualizado que sus conclusiones están basadas "en hechos objetivos y difícilmente discutibles".

Cinco objetivos de Marruecos

Según ha afirmado el presidente, el país vecino perseguía "cinco objetivos: el primero, vulnerar la integridad territorial y poner en jaque nuestra soberanía; el segundo, desestabilizar Ceuta hasta una situación límite; y el tercero, minar la moral de los ceutíes y generar inquietud".

La cuarta pretensión consistiría en "cortar las alas y darle un duro golpe a la estrategia de Ceuta para buscar un nuevo modelo económico centrado en más Europa y más España" y la quinta, en traer de nuevo a colación "sus infundadas aspiraciones anexionistas" de Ceuta y Melilla.

Tras enumerar los objetivos de Marruecos, ha desgranado las cinco conclusiones a las que ha llegado el Ejecutivo local durante estos meses.

La primera es la postura de "descarada sumisión a Marruecos" del Gobierno central, la segunda que "la invasión se podría haber evitado" si el Gobierno hubiera actuado "como debía", ya que este "no tuvo en cuenta las informaciones de los servicios de inteligencia" ni las peticiones del gobierno local.

En definitiva, que el Gobierno pudo hacer más, incluso "frenar la marcha antes de que llegara a la frontera".

Para más inri, el 30 de julio no activó las capacidades disuasorias necesarias y "la Guardia Civil, la Policía Nacional y los militares hicieron todo lo que podían y hasta donde les dejaron".

Vivas ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque este fallo de seguridad, ha dicho, "en ningún momento es achacable a nuestros guardias civiles, a la Policía ni al Ejército".

Vivas ha lamentado también la tercera conclusión, que Ceuta "sigue sin recuperar la normalidad" y que los ceutíes "seguimos teniendo la sensación de estar invadidos", dado que la ciudad "se ha convertido en un CETI".

Para defender su tesis, ha usado los datos que lo respaldan: sólo teniendo en cuenta el consumo de agua, la población de la ciudad ha aumentado un 20%. Además, las reyertas y las urgencias hospitalarias han aumentado exponencialmente, ha afirmado.

Tras esto, ha lamentado que los retornos solo se están permitiendo mientras que sean voluntarios o si se han cometido delitos.

Y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incumplir su palabra y sus obligaciones tras haber afirmado al comienzo de la crisis que "se volcaría en poner todos los recursos del Estado para en próximas horas y días recuperar la normalidad y ya llevamos tres meses, lo cual demuestra la falta de voluntad política en este asunto", ha añadido.

La cuarta conclusión es que "un caballa nunca se rinde", frase que se ha convertido en el lema de numerosas manifestaciones que se han sucedido a lo largo y ancho de la ciudad e incluso en la península desde este verano, que el presidente no ha dudado en halagar.

La quinta y última conclusión es que los ceutíes no están solos, pues "contamos con el apoyo de millones de españoles", del Parlamento Europeo y que la ciudad pudo sentir y recuerda "el cariño de los Reyes el 13 de octubre", día en que visitaron la ciudad.

Para terminar, el presidente ceutí ha reiterado que el Gobierno local "va a seguir insistiendo y exigiendo que salgan de Ceuta todos los que entraron ilegalmente y cuando digo todos son todos".