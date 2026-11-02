"A ver a qué nos toca hoy en la ruleta rusa": Álvaro, instructor de los maquinistas del AVE, revela su última conversación

Aznar critica la filtración sesgada de los audios de control y pide que no se responsabilice a las víctimas a las que ya no se pueden defender.

El tren chocó a 137 km/h contra un Iryo detenido tras recibir la orden de avanzar en un tramo con fallos en el sistema de seguridad LZB.

Las víctimas mortales de la cabina eran Antonio Acedo, cuyo cónyuge también es maquinista y está embarazada, y el joven en prácticas Daniel Cabañas.

Álvaro Aznar, instructor de los maquinistas fallecidos en el accidente de AVE cerca de Toledo, relata la última conversación que mantuvo con ellos antes del trayecto.

Existe un juego virtual con el que bromean los maquinistas, denominado "la ruleta de los trenes", que vaticina el contratiempo que sufrirán ese día. Las opciones que ofrece resultan aterradoras tras el accidente de Toledo: "Fallo sistema LZB", "Iryo averiado", "descarrilamiento"...

"¿Has jugado ya a la ruleta?", preguntó Álvaro Aznar aquella mañana a Antonio Acedo y Daniel Cabañas en el café previo al viaje que emprendía cada uno desde Madrid. Todos la conocían. Él marchaba a Castellón. Ellos, como es sabido, se dirigían a Sevilla. "A ver qué nos toca hoy en la ruleta rusa, a ver cuándo llegamos", respondió el primero.

Fue la última conversación de las dos víctimas mortales, el maquinista titular y su compañero en prácticas, con su instructor, con quien tantas horas de prácticas compartieron hasta convertirse en maquinistas. "El dolor es inmenso, estaban llenos de vida. Acedo era un hombre riguroso, recto, buena persona. Iba a ser padre. Su mujer, también maquinista, está embarazada", relata afligido a EL ESPAÑOL.

Su AVE, tras una caída del sistema de seguridad LZB que detuvo a varios trenes en un tramo de vía situado cerca de Urda, Toledo, recibió la orden de continuar a marcha normal y se estrelló a 137 km/h con un Iryo que se encontraba detenido en el lugar al no poder reanudar la marcha. En estos momentos la cifra oficial de muertos es de 69 personas.

"Cabañas era muy divertido, majísimo, muy jovial. Estaba de prácticas en esa línea pero no porque fuera inexperto, sino porque se incorporaba a esa línea y estaba cumpliendo los trayectos necesarios para quedar habilitado en ese trayecto y con ese vehículo", agrega Aznar.

Este maquinista e instructor atiende a este periódico aún aturdido tras una semana frenética en la que ha concedido decenas de entrevistas a medios de comunicación. Si no le preguntan él no revela su relación personal con los fallecidos, los maquinistas que comandaban la rama serie 103 de Siemens, quienes sufrieron la mayor violencia del choque letal.

Responde a las preguntas desde su lugar de descanso, Burriana (Castellón), a donde planea mudarse tras su inminente jubilación. Tras 42 años de experiencia personal, y después de 34 años de vigencia de la alta velocidad en España "sin accidentes de esta magnitud", lamenta ser testigo de dos grandes tragedias en la recta final de su carrera.

La segunda le toca de muy cerca: "No solo fueron mis alumnos. Además se dio la circunstancia de que yo estuve fuera un año por una lesión grave de rodilla y, cuando tuve que reciclarme para volver, invertimos los papeles y fueron ellos mis instructores".

"Eran dos buenos chicos, pertenecientes a la nueva generación de maquinistas de la academia de Adif", expone Aznar. Él, además de las prácticas de cabina, les impartió "todo tipo de consejos en seguridad y trabajo".

Según precisa, "ellos llevaban el AVE Madrid-Sevilla de las 8:00, el fatídico 2080". "Yo, el Madrid-Castellón 5890 de las 9:40. Pero para preparar el tren me presentaba a la misma hora que ellos y coincidíamos a las 7:00", indica. "Les gustaba esa ruta porque llegaban a desayunar a Sevilla", cuenta.

Acedo, según rememora, "reflexionaba sobre la paradoja de vivir la mejor época en cuanto a la tecnología del ferrocarril y, a la vez, la peor en cuanto a los problemas de gestión y tráfico".

Horror compartido

El infortunio deparaba una catástrofe a este reivindicativo maquinista, un choque terrible. Álvaro Aznar, después del café con Acedo y Cabañas, prosiguió con su jornada. Pero su tren salía más tarde, y se encontró con que el puesto de mando no le dejaba partir. ¿Qué ocurría tan grave como para que un incidente en la línea Madrid-Sevilla paralizara la salida del Madrid-Castellón?

Al acudir al cuarto de descanso se lo encontró repleto como nunca de otros tantos compañeros cuya jornada había quedado detenida. Juntos compartieron el horror de ver las primeras imágenes y de conocer la escalada de la cifra de víctimas mortales.

Al conocer la naturaleza del choque comprendieron de inmediato que difícilmente habrían podido salvar su vida Acedo y Cabañas en aquella locomotora, la punta de lanza del tren, la que recibió el primer impacto a más de 137 km/h.

Enseguida pensó en la mujer de Acedo, también maquinista. Álvaro Aznar, conocedor de su embarazo, recomendó que la asistieran y que evitara contemplar las imágenes.

Tras la tragedia, ha reactivado la labor reivindicativa que ejerció durante años como enlace sindical del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), en el que estaba dando un paso a un lado con motivo de su próxima retirada. "Quién me iba a decir que acabaría mis días teniendo que reivindicar al colectivo ante una tragedia tan grande", lamenta.

Aznar denuncia que se hayan filtrado los audios del trabajador de la central de Atocha, unas conversaciones que considera "sesgadas" sin conocer también "el resto de las comunicaciones". "Falta por conocer qué palabras se dijeron en ese tren después, que será muy importante", apunta.

El instructor de maquinistas espera que no se acabe atacando también a sus compañeros fallecidos. "Suele ocurrir, ya veremos en esta ocasión. Pero lo fácil es acabar diciendo que podrían haber frenado y no lo hicieron o cualquier otra cosa. A quien ya no puede defenderse se le acaba responsabilizando", augura.