Ceuta se dota de "Presupuestos de guerra" para sostener la ciudad y sus servicios públicos tras la crisis migratoria de julio

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno de Ceuta presenta el Presupuesto General para 2027, calificado de "cuentas de guerra", para sostener la autonomía tras la crisis migratoria de julio. El presupuesto consolidado asciende a 448,48 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,38% respecto al ejercicio anterior. Las cuentas priorizan la protección ciudadana, la seguridad, los servicios de limpieza en los barrios y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Se crea el Fondo Estratégico 'Ceuta no se rinde', dotado con 4,30 millones de euros para gastos extraordinarios, refuerzo de la frontera y desarrollo económico.

El Gobierno de Ceuta ha presentado este lunes el Presupuesto General de la Ciudad para 2027, que ha definido como unas cuentas "de guerra" para "sostener" a la autonomía ceutí como consecuencia de la crisis producida por la entrada masiva de miles de inmigrantes de finales de julio.

En una comparecencia de prensa, la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital del Gobierno ceutí, Kissy Chandiramani (PP), ha presentado el Presupuesto que asciende a 448,48 millones de euros en términos consolidados y que estará marcado por las consecuencias de la crisis de los días 30 y 31 de julio.

"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" ha sido la frase utilizada por Kissy Chandiramani para presentar el documento presupuestario que se basa en "la protección de los ciudadanos, los servicios públicos, los barrios y las oportunidades de futuro".

El Presupuesto consolidado, que incorpora a las sociedades municipales, los organismos autónomos y la Fundación de la ciudad, alcanza los 448,48 millones de euros, frente a los algo más de 425 millones del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 5,38 %.

Según ha detallado la consejera, el documento pretende "garantizar los servicios públicos, mantener la actividad cotidiana y atender las consecuencias de la crisis, sin abandonar los proyectos de desarrollo" previstos para Ceuta.

Kissy Chandiramani ha destacado que el esfuerzo presupuestario debe permitir "mantener especialmente los servicios de limpieza y la seguridad de los barrios, dos ámbitos que han adquirido una relevancia especial tras los acontecimientos del verano".

Una de las principales novedades del Presupuesto es la creación del Fondo Estratégico 'Ceuta no se rinde', dotado con 4,30 millones de euros, que es una partida nueva concebida para asumir posibles gastos extraordinarios a partir del 1 de enero de 2027 y, al mismo tiempo, impulsar proyectos estratégicos vinculados al crecimiento económico, turístico y comercial.

La dotación también podrá destinarse a iniciativas relacionadas con la seguridad y el refuerzo de la frontera, así como a la recuperación de montes, playas, zonas verdes y barrios afectados.

La consejera ha añadido que se trata de un Presupuesto "equilibrado y elaborado con responsabilidad fiscal" con el objetivo de garantizar la "estabilidad financiera de la Administración y mantener la capacidad de inversión y de prestación de servicios en un contexto especialmente complejo".