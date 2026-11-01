Varios agentes de la Policía Nacional identifican a jóvenes ante la amenaza de acciones vandálicas en Halloween, a 31 de octubre de 2026, en Madrid (España). Diego Radamés Europa Press

Detenidos dos jóvenes por promover disturbios en nombre de Blocus en Málaga: uno de ellos es menor de edad

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, cuando se preparaban para cometer actos vandálicos vinculados al movimiento Blocus. El detenido mayor de edad administraba el grupo de mensajería 'Blocus Fuengirola', desde donde animaba a realizar saqueos y sabotajes en comercios de la zona. Con estos arrestos, la Policía eleva a siete los detenidos en cuatro días por su implicación en este fenómeno en Valencia, Bilbao, Málaga y Fuengirola. La convocatoria para provocar altercados durante la noche de Halloween fracasó, saldándose con una veintena de detenidos y más de 2.200 personas identificadas.

La Policía Nacional ha detenido durante la noche del sábado a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, en Fuengirola (Málaga) por pertenecer a Blocus.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, ambos fueron localizados en el momento en el que se preparaban para cometer actos vandálicos en la ciudad, como manda el propio movimiento y como se prometía que iba a suceder durante la noche del sábado.

Los dos individuos participaban de modo activo en canales de mensajería instantánea en los que hacían un llamamiento a realizar estos saqueos en comercios de la localidades de Fuengirola y Marbella.

En tan solo cuatro días, la Policía Nacional ha arrestado a siete jóvenes por su presunta vinculación con este movimiento juvenil en las ciudades de Valencia, Bilbao, Málaga y Fuengirola.

Asimismo, la Policía ha detallado que el detenido mayor de edad era el administrador del grupo que coordinaba los actos en el grupo denominado 'Blocus Fuengirola'. Este indicaba el 'modus operandi' a seguir por el resto de miembros, animándoles a cometer sabotajes y daños.

A pesar de ello, la convocatoria para sembrar el terror durante la noche de Halloween cayó en saco roto.

No hubo prácticamente disturbios y la noche se saldó con la detención de una veintena de personas y la identificación de más de 2.200 personas. Todo un fracaso para el grupo.

El fenómeno 'Blocus', término importado de los bloqueos estudiantiles en Francia, ha derivado en España en una red de convocatorias anónimas a través de redes sociales como TikTok, Telegram y WhatsApp.

El pretexto inicial de protestas juveniles acabó traduciéndose en una serie de altercados, saqueos y ataques sin ideología o motivo politico detrás.

Las alarmas policiales saltaron tras los graves disturbios del pasado 24 de octubre en el centro de Barcelona, que se saldaron con más de un centenar de detenidos —en su mayoría menores de edad— y decenas de comercios vandalizados.

Desde entonces, las autoridades han extremado los dispositivos de vigilancia en las principales capitales para frenar la proliferación de estos canales y prevenir nuevos episodios de pillaje.