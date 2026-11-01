El despliegue policial, con más de 1.000 identificados y al menos 11 detenidos, impide a Blocus llevar la violencia a Halloween

Ciudades como Barcelona y Madrid blindaron sus centros con cierres de accesos al metro y comercios tapiados para prevenir saqueos.

Las fuerzas de seguridad identifican a más de 1.000 personas e incautan decenas de objetos peligrosos como armas blancas y pasamontañas.

El operativo se salda con al menos 11 detenciones, incluyendo al considerado fundador del movimiento y a varios administradores de sus canales de difusión.

Un gran despliegue policial en toda España neutraliza las convocatorias de altercados atribuidas al grupo Blocus durante la noche de Halloween.

La convocatoria de Blocus ha caído en saco roto. Después de que se difundieran decenas de mensajes alrededor de todo el país llamando a la gente a las calles para cometer disturbios y saqueos, la noche se ha saldado con un millar de identificaciones y un puñado de detenciones.

La jornada ha transcurrido con tranquilidad y sin grandes incidentes gracias al gran despliegue policial que ha recorrido España y que se ha saldado con once detenciones.

La primera, la del líder del grupo. La Policía detuvo a un joven de 20 años considerado "fundador e impulsor" de Blocus España— en Picanya y, rápidamente, un puñado de detenciones estratégicas desmantelaron la organización del grupo.

En el mismo lugar, un juzgado de Catarroja decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para un detenido en Alfafar por su supuesta integración o relación con el grupo o movimiento denominado Blocus.



También en Valencia, la Policía Nacional ha detenido a un menor que distribuía permisos de Blocus para entrar en aplicaciones y chats donde se llama a secundar actos vandálicos durante este 31 de octubre.

En Barcelona, los Mossos d'Esquadra han detenido en Cabrera d'Anoia (Barcelona) a otro joven, de 21 años, vinculado a los canales de Blocus y a los disturbios y saqueos del pasado sábado 24 de octubre en la ciudad catalana.



El detenido era el administrador de uno de los grupos de comunicación utilizados para promover y coordinar las acciones violentas, que se habrían difundido mediante un cartel publicado en TikTok con un código QR de acceso directo a un canal de Whatsapp.

Además, un joven de 17 años que fue detenido durante la noche del jueves en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) por su vinculación con Blocus ha ingresado en régimen cerrado en un centro de menores tras la prácticas de nuevas diligencias judiciales sobre su causa.

España se blinda

Todas las principales capitales de España se han blindado ante la posibilidad de que el caos y el terror reine en las calles.

En Barcelona, los Mossos han desplegado un fuerte dispositivo en el centro de la ciudad con el que han identificado a aquellos jóvenes que quisieran acceder a la plaza de Catalunya, a la vez que han cerrado algunos accesos a la red de Metro.

El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, ha felicitado a los agentes ante el "éxito" de uno de los "operativos más grandes que se ha celebrado en Barcelona" para contener los posibles saqueos derivados de las convocatorias de Blocus.

"Barcelona no es un espacio donde se pueda actuar con impunidad", ha resumido el dirigente ante los medios de comunicación.

Con el numeroso despliegue policial en la ciudad, la Policía ha logrado identificar a un millar de personas y ha requisado 63 objetos —armas blancas y pasamontañas entre ellos—, bajo el dispositivo de Mossos d'Esquadra y Guàrdia Urbana destinado a contener la última convocatoria de Blocus.

El operativo ha recaído sobre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, que han desplegado más de 300 efectivos para mantener la seguridad en enclaves como la plaza Catalunya y el paseo de Gràcia, la zona cero del pillaje el pasado fin de semana, cuando se produjeron 130 detenciones.

Para acometer el blindaje del centro, los agentes han cerrado prácticamente todos los accesos al transporte público y han instalado en la calle Lleida el Centro de Coordinación, eje neurálgico del dispositivo por ser el lugar donde los mandos implicados toman las decisiones.

También han habilitado en la calle Pau Claris el Punto de Recepción de Detenidos (PRD), una instalación habitual cuando el riesgo de alteración del orden público alcanza el nivel cuatro, el más alto.

En Madrid, la plaza de Callao se ha convertido en escenario para identificaciones, furgones de policía y decenas de personas disfrazadas y preparadas para disfrutar de la noche de Halloween.

🚨👮 Dispositivo de seguridad en el centro de Madrid: la Policía Nacional identifica a decenas de personas en plena calle 📲 Más en EL ESPAÑOL https://t.co/0wPEcyN14m — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 31, 2026

Pero a pesar del despliegue policial, la gran mayoría de comercios han tapiado sus escaparates ante la amenaza de destrozos o saqueos.

Además, algunos establecimientos han adelantado el cierre comercial a las seis o a las tres de la tarde, mientras que otros están a la expectativa de lo que suceda.

Incluso, el miedo a Blocus ha llevado a algunos de los acampados en Sol a abandonar la plaza ante la amenaza de disturbios.

Toda una noche de terror que, por suerte, ha quedado en susto.