Miguel Ángel Estévez, psicólogo de emergencias: “Lo primero es transmitir seguridad a los supervivientes”

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LO ESENCIAL Las claves El psicólogo de emergencias Miguel Ángel Estévez destaca que la prioridad con los supervivientes es transmitirles seguridad y atender sus necesidades básicas antes que hablar. En los primeros momentos resulta crucial sacar a las personas del caos, darles abrigo y facilitarles la comunicación con sus familias sin forzarlas a relatar lo sucedido. El triaje psicológico busca identificar las necesidades más urgentes y observar a colectivos vulnerables o desorientados, en lugar de diagnosticar enfermedades mentales. Estévez advierte sobre la importancia de mantener la atención psicosocial a largo plazo para evitar la cronificación del sufrimiento cuando la cobertura mediática disminuya.

Conforme pasaba el día, las estadísticas iban aumentando en cuanto al número de muertos y heridos en el accidente de dos trenes de alta velocidad, un AVE y Iryo, ocurrido en la localidad toledana de Urda.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Miguel Ángel Estévez Paz, profesor del CES Cardenal Cisneros especialista en psicología de emergencias, para analizar la situación con los supervivientes en accidentes tan trágicos.

“En la atención psicosocial a los supervivientes, lo primero es transmitirles seguridad, ayudarles a entender que ya están a salvo y pueden bajar la guardia, y atender sus necesidades básicas, antes que cualquier conversación”, afirma.

Prioridades

Desde su punto de vista, en esos primeros momentos, “lo prioritario es sacar a la persona del caos, darle un sitio tranquilo, agua, abrigo y un teléfono para avisar a su familia”.

¿Y después? “Presentarse y dejar claro que estamos ahí para ayudar. Hay que dar su propio tiempo a la persona para tomar conciencia de lo ocurrido y no transmitirle información importante hasta estar seguros de que pueda comprenderla”.

Dicho de otra manera, escuchar sin presionar y no forzar a nadie a contar lo vivido. “Es mucho más importante orientar a las víctimas hacia el afrontamiento de sus necesidades presentes e inminentes que recrearse en la reconstrucción de lo vivido en el accidente, para eso habrá tiempo después para detenerse en lo pasado”, prosigue.

Y es que, como recuerda Miguel Ángel Estévez, “en primeros auxilios psicológicos, lo importante es la adaptación al presente y la preparación para el futuro inmediato”.

“A menudo basta con estar disponible”, prosigue el profesor del CES Cardenal Cisneros. “La presencia, incluso en silencio, da seguridad y asienta las bases de confianza para la expresión de las necesidades cuando estas vayan haciéndose más presentes en la mente de la víctima.

Preguntado sobre cómo se evalúa la vulnerabilidad y el triaje psicológico en el lugar de los hechos, Estévez Paz se muestra rotundo al indicar que “se debe observar más que preguntar”.

Necesidades específicas

El especialista en psicología de emergencias subraya a EL ESPAÑOL que “la prioridad es atender a personas desorientadas, que muestran una prolongada desconexión del contexto que les rodea, etc. y a colectivos que puedan sufrir una especial vulnerabilidad en las circunstancias de la catástrofe”.

Y pone el ejemplo de niños separados de sus cuidadores, personas mayores o con discapacidad, sin red de apoyo, etcétera.

“El triaje en primeros auxilios psicológicos no busca diagnosticar trastornos o enfermedades mentales. Se trata de comprender las circunstancias de cada persona o familia y las necesidades específicas que deben ser atendidas con mayor urgencia”, sostiene el profesor del CES Cardenal Cisneros.

¿Qué síntomas suelen presentar tanto las personas accidentadas como sus familiares? “La angustia y la incertidumbre es la respuesta más esperable ante la espera de certezas sobre el estado de sus seres queridos”, responde Estévez.

Y añade: “La inquietud, una alerta constante, la búsqueda compulsiva de noticias, irritabilidad y la rabia son formas perfectamente comprensibles de expresar y ventilar el profundo dolor que están atravesando y así es como debemos entenderlas y ayudarles a ellos mismos entenderlas”.

De ahí que indique que “la inmensa mayoría de ellas son respuestas normales de personas normales sometidas temporalmente a situaciones terribles. Es muy importante aquí diferenciar lo que en psicología llamamos rasgo vs. estado nuestras reacciones en estas situaciones no definen quiénes somos, solo expresan cómo estamos”.

Momento delicado

Una vez pasada la fase aguda de las emergencias, ¿qué camino se sigue? Entonces, llega lo que el profesor del CES Cardenal Cisneros califica como “otro momento delicado”. ¿Por qué?

Porque mientras la tragedia es colectiva, “uno está rodeado de gente que la comparte y de una sociedad que acompaña. Cuando la atención mediática se va y los demás recuperan la normalidad, lo individual cobra fuerza, y quien sigue sin poder dormir o sin poder volver a su trabajo puede sentirse muchísimo más solo”.

Es decir, que hay que garantizar la continuidad de la atención a las víctimas cuando los focos de la opinión pública se dirijan a otra parte.

“La derivación a la red de salud mental cuando la normalidad social vuelve y lo individual sigue atascado, el apoyo familiar y comunitario a quienes más les está costando recuperar su día a día y la atención específica al duelo de las familias de los fallecidos son esenciales si queremos evitar la cronificación del sufrimiento tras los primeros días de adaptación a lo ocurrido”, mantiene Miguel Ángel Estévez.

Y el profesor del CES Cardenal Cisneros concluye: “Aún, hoy en día, en demasiadas ocasiones nuestras sociedades se vuelcan en lo urgente, pero olvidan lo importante en el cuidado de las víctimas”.