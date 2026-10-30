Uno de los detenidos, arrestado por la Policía. Policía Nacional

Detenido un segundo joven de Blocus en Valencia: incitaban a utilizar cócteles molotov para saquear y destruir comercios

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido en Alfafar a un joven de 18 años, el segundo arrestado vinculado al grupo 'Blocus Vlc'. Los implicados incitaban a realizar saqueos en comercios del centro de Valencia y a fabricar cócteles molotov para distraer a los agentes. El primer detenido, un menor de 17 años y presunto creador de los canales de mensajería, ha ingresado en un centro de menores. A los arrestados se les imputan delitos de conspiración para desórdenes públicos, delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Alfafar (Valencia) a un joven de 18 años por participar en dos grupos de mensajería en los que se alentaba a cometer saqueos en comercios de la ciudad y se daban instrucciones para fabricar artefactos incendiarios con los que distraer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Se trata del segundo arrestado en apenas 24 horas por estos hechos. El primero, un menor de 17 años detenido el jueves en Valencia, habría creado los canales de comunicación bajo el nombre de 'Blocus Vlc', en los que se organizaban los asaltos previstos para este sábado, 31 de octubre.

El joven arrestado este viernes participaba activamente en esos grupos, creados a través de dos aplicaciones de mensajería instantánea. Según la Policía, alentaba a utilizar «cócteles molotov» para provocar el caos y mantener ocupados a los agentes mientras el resto de integrantes saqueaba los comercios.

Además de explicar detalladamente cómo fabricar los artefactos incendiarios, daba indicaciones sobre el modus operandi que debían seguir. También mencionaba tiendas situadas en la zona centro de Valencia y hacía hincapié en que la acampada instalada en la plaza del Ayuntamiento no debía sufrir daños.

El detenido está acusado de los presuntos delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado. Pasará próximamente a disposición judicial.

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer por completo los hechos.

El creador, internado

La detención de este viernes se suma a la practicada el jueves contra el presunto creador de los dos canales de comunicación, un joven de 17 años. La Fiscalía de Menores decretó para él la medida cautelar de internamiento en un centro de menores.

Las investigaciones policiales permitieron identificar al responsable de los grupos, que habían sido creados a comienzos de esta semana bajo el nombre de 'Blocus Vlc'. A través de ellos, el menor llamaba a movilizar a otras personas para organizar de forma coordinada saqueos y actos de pillaje en comercios de Valencia.

El joven también dirigía a los integrantes, les daba órdenes e indicaciones y les informaba de la fecha y la hora previstas para los asaltos. Además, les animaba a difundir los canales en redes sociales para conseguir que se incorporasen más personas.

En esos grupos se explicaba el procedimiento que debían seguir para saquear los establecimientos y se instigaba a provocar incendios para distraer a la Policía mientras se cometían los robos.

Los dos canales de comunicación ya han sido cerrados. Uno de ellos llegó a superar los 400 usuarios.

Ambos arrestados están investigados por conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado. La investigación continúa abierta.