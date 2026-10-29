Sigue la búsqueda de cadáveres dentro de los trenes: al menos 68 muertos y 15 heridos muy graves tras la colisión en Urda

Se han habilitado oficinas en Madrid, Toledo, Sevilla y Córdoba para recabar muestras de ADN de familiares y facilitar la identificación de los fallecidos.

La principal hipótesis del accidente apunta a un fallo previo en el sistema LZB combinado con un error humano desde el centro de control de Adif en Atocha.

La Guardia Civil y la UME mantienen la búsqueda de víctimas con drones, unidades caninas y maquinaria pesada entre los vagones calcinados.

La colisión entre un AVE de Renfe y un tren Iryo en Urda (Toledo) deja al menos 68 muertos y 15 heridos muy graves.

La Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) continúan buscando cadáveres entre los restos de los dos trenes de alta velocidad que han colisionado este miércoles en las inmediaciones de Urda (Toledo). La tragedia ferroviaria deja ya al menos 68 muertos y 15 heridos muy graves, mientras los equipos de rescate temen que la cifra de fallecidos siga aumentando durante las próximas horas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmaba en un último balance que la cifra de víctimas mortales ascendía a 24 fallecidos que viajaban en el AVE de Renfe y otros 44 en el tren Iryo. Sin embargo, los trabajos de recuperación de cuerpos todavía no han concluido.

Hay, de hecho, un buen número de personas a las que sus familiares siguen sin conseguir localizar.

La Guardia Civil y la UME mantendrán durante toda la noche el dispositivo de búsqueda y rescate, mientras la investigación judicial ya ha comenzado con los interrogatorios practicados este miércoles por la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial.

Los agentes han interrogado al operario señalado por Óscar Puente como causante del choque entre los dos trenes. También al resto de miembros del turno del centro de control de Adif en Atocha. Todos ellos han sido interrogados durante esta jornada en el marco de la investigación que ya instruye el Juzgado de lo Civil y de Instrucción nº 2 de Orgaz (Toledo).

Los agentes y militares trabajan con drones equipados con sensores térmicos y maquinaria pesada para retirar parte de los restos de ambos convoyes y comprobar si todavía quedan víctimas atrapadas.

El objetivo es comprobar que no queda ninguna persona en el interior de los vagones, algunos de los cuales han quedado convertidos en un amasijo de hierros tras la colisión.

La principal preocupación se concentra ahora en los coches más afectados por el impacto. Especialmente los últimos vagones del Iryo, que descarrilaron y cayeron por un terraplén.

La retirada de los restos ferroviarios podría permitir localizar nuevos cadáveres. García-Page reconocía este miércoles que todavía podrían quedar cuerpos por recuperar y que el balance de fallecidos podría aumentar cuando se consiga levantar parte de los vagones.

Los equipos de emergencia han movilizado grandes grúas y maquinaria especializada para poder acceder a las zonas más dañadas.

Perros especializados y drones

La Guardia Civil prevé incorporar este jueves a los trabajos unidades caninas especializadas en la localización de personas y restos biológicos.

Durante este miércoles ya han intervenido perros entrenados para detectar personas con vida, aunque las primeras búsquedas no han permitido localizar a nuevos supervivientes. Los especialistas necesitan asegurar previamente la zona para que los animales y sus guías puedan acceder sin peligro a los vagones destrozados.

La Guardia Civil también mantendrá desplegados durante la jornada del jueves los medios aéreos, incluidos drones y un helicóptero.

Los agentes están utilizando aeronaves no tripuladas con sensores térmicos que permiten detectar posibles indicios de personas entre los restos ferroviarios. Además, los especialistas del Servicio de Criminalística están realizando una reconstrucción tridimensional del escenario del accidente mediante imágenes obtenidas desde el aire.

Estos trabajos permitirán documentar la posición de los trenes, el estado de los vagones y los daños provocados por la colisión.

En el operativo participan efectivos de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Criminalística, Tráfico y unidades especializadas de la Guardia Civil.

A ellos se suman cerca de 200 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han movilizado equipos de rescate, maquinaria pesada y tres grúas de gran tonelaje para colaborar en las tareas de retirada de los restos y búsqueda de posibles víctimas.

Para la investigación, se han movilizado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Unidad Técnica, de la Unidad Orgánica Territorial de Policía Judicial y también de la comandancia de la Guardia Civil de Toledo.

Trabajan todos ellos junto a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el organismo encargado de investigar los accidentes ferroviarios graves que tengan lugar en la red ferroviaria estatal española, dependiente del Ministerio de Transportes.

El mismo organismo que investiga todavía hoy el accidente de Adamuz.

El choque

El accidente ferroviario de Toledo, que ya deja al menos 68 muertos tras el choque entre un tren Iryo y un AVE de Renfe, podría haberse producido por la concatenación de un fallo del sistema de seguridad de la vía y un error humano en el centro de control.

Según apuntan fuentes próximas a la investigación y de la cúpula de Renfe a EL ESPAÑOL, esta es la principal hipótesis con la que se trabaja en estos momentos.

En el momento de la colisión se circulaba con Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) debido a una avería en el sistema LZB, que es el que da las garantías de seguridad plena a la vía.

Al dejar de funcionar el LZB, entró en funcionamiento un sistema de respaldo que obliga a los maquinistas a circular a baja velocidad y en condiciones de marcha a la vista, lo que provocó la detención de hasta ocho trenes en la zona.

En estas circunstancias, los conductores deben extremar las precauciones, ya que su capacidad de reacción depende de la visibilidad de la vía y de las condiciones de circulación.

Una vez recuperado el funcionamiento del LZB, se ordenó reanudar la circulación a los ocho trenes que se habían detenido en la zona.

Sin embargo, uno de los trenes, un Iryo, permaneció detenido porque su maquinista no lograba reiniciar el sistema LZB. El maquinista del AVE de Renfe, que circulaba por detrás, se encontró con una señal en rojo y solicitó autorización al Centro de Control de Atocha para rebasarla.

Un operario de este centro, según los primeros análisis, dio la orden por error al tren Renfe de continuar a pesar de que el Iryo estaba obstaculizando la vía.

Renfe lo confirma. "El tren de Renfe reanudó la marcha una vez que recibió la autorización correspondiente, mientras que el tren de Iryo permaneció detenido por causas que desconocemos", señalan.

Finalmente se produjo el choque por detrás a una velocidad aún no determinada del tren Renfe con el Iryo, que es lo que ha provocado el accidente, según confirman otras fuentes consultadas. Y ahí estaría el error humano.

La secuencia exacta, las condiciones de circulación y las circunstancias del impacto deberán quedar establecidas por la investigación.

Oficinas

La Guardia Civil ha habilitado cuatro oficinas para atender a los familiares de los pasajeros desaparecidos y recabar muestras de ADN que permitan identificar los cadáveres recuperados. Estos puntos se encuentran en Madrid, Toledo, Sevilla y Córdoba.

El portavoz del Instituto Armado en el lugar del accidente, Ramón Cuevas, ha pedido a los familiares de primer grado que acudan cuanto antes a estas dependencias para denunciar las desapariciones y facilitar muestras genéticas.

La identificación de los cuerpos se está centralizando en el Instituto de Medicina Legal de Toledo, donde se ha preparado un dispositivo extraordinario con 25 médicos forenses. Los especialistas deberán cotejar los restos biológicos recuperados con las muestras aportadas por los familiares para confirmar las identidades.