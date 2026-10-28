Un pasajero del Iryo accidentado en Toledo: "Yo salí andando, pero en el otro vagón hay un montón de muertos"

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LO ESENCIAL Las claves Un choque entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo detenido en Urda y Los Yébenes (Toledo) deja al menos 64 muertos y 179 heridos. Sebastián Solís, un superviviente del Iryo, relata los momentos de pánico del impacto y confirma que la parte trasera de su tren quedó completamente destruida. Las primeras investigaciones apuntan a un posible error humano tras ordenarse al maquinista de Renfe rebasar una señal en rojo. Al menos 100 efectivos de la UME participan en el rescate mientras las autoridades advierten que la cifra de víctimas mortales podría aumentar.

Este miércoles, a las 8:54 horas, un tren AVE de Renfe chocó contra un tren Iryo que se encontraba detenido en la vía. El accidente tuvo lugar en las localidades toledanas de Urda y Los Yébenes, en el punto kilométrico 118 (PK 118), en la vía Madrid-Sevilla.

El siniestro ha dejado al menos 64 muertos y 179 heridos. La gravedad de la situación es tal que se han desplegado al menos 100 efectivos de la UME para colaborar con el dispositivo de intervención de la tragedia ferroviaria.

Uno de los supervivientes de esta tragedia es Sebastián Solís, que viajaba en el vagón dos del tren Iryo, y contó al programa Herrera en Cope que, aunque él está bien, la parte trasera del convoy quedó completamente destruida.

"Vas volando y agarrando todo"

Solís comentó que, en el momento del impacto, sintió que fue como una película, con un vagón que daba vueltas y "rodaba" sin parar: "Vas volando, te vas dando con todo y te vas agarrando como puedas, y cuando se ha parado nos dimos cuenta de que el vagón estaba volcado", recordó.

"Yo estoy bien y no tengo ningún problema, yo he salido andando; el problema son todos los que iban en el vagón detrás de mí, que hay un montón de gente muerta, pero un montón", declaró afectado el viajero.

Solís comentó que desconoce cuánta gente de aquel vagón ha sobrevivido; sin embargo, recalcó que "el tiempo que he estado allí han tapado a mucha gente con mantas, con sábanas y cosas de esa índole, es un desastre".

El pasajero se lamentó de que este no fuera el primero, sino el segundo accidente ferroviario mortal en el año 2026 después del siniestro de Adamuz que, curiosamente, ocurrió en la misma vía y se cobró la vida de 46 personas. Son los dos únicos accidentes mortales de alta velocidad desde su apertura en 1992. "Es imposible que vuelva a pasar dos veces seguidas; no tiene ningún sentido que esto pase dos veces seguidas", expresó.

Al menos 64 muertos

El AVE Renfe 2080 había partido de Madrid con destino a Sevilla sobre las 8:00 horas; poco después, chocó contra el Iryo 6067, que se encontraba detenido en la vía.

El accidente de este miércoles se mantiene con miles de incógnitas sobre por qué el tren AVE de Renfe continuó avanzando si había un tren Iryo en la vía. Hasta ahora, se atribuye el accidente a un error humano, señalando que Adif ordenó al maquinista de Renfe rebasar el semáforo en rojo.

Dos de los vagones descarrilaron y cayeron por el terraplén y muchos otros se encuentran destrozados. En las últimas horas, se han movilizado 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las labores de intervención y rescate de víctimas. También, hospitales en Madrid y Toledo se preparan para atender a los heridos.

En el tren viajaban personajes como Fátima Báñez, exministra de Trabajo y presidenta de la Fundación CEOE, que se encuentra desaparecida tras el accidente; el actor Manuel Bandera y el vicepresidente de Cesur, Fernando Seco, que ha conseguido sobrevivir al choque.

En una operación contrarreloj, los servicios de emergencia buscan entre los restos de los vagones; sin embargo, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, informó de que es muy posible que el número de fallecidos continúe en aumento.