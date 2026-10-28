Dos de las convocatorias realizadas por Blocus para Barcelona y Madrid de cara al sábado que viene. EL ESPAÑOL

Interior desplegará 500 policías en Madrid para que no se cumpla el deseo de sus socios de que "no habrá paz en las calles"

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LO ESENCIAL Las claves El Ministerio del Interior desplegar! medio millar de agentes en el centro de Madrid este fin de semana para prevenir posibles disturbios y altercados. El dispositivo especial busca evitar que se repitan los graves saqueos e incendios ocurridos recientemente en Barcelona tras convocatorias de grupos antisistema. Las fuerzas de seguridad mantendr!n un blindaje preventivo en zonas clave como la Plaza de Espa!a y la Puerta del Sol ante llamamientos en redes sociales para el 31 de octubre.

El Ministerio del Interior desplegará 500 policías este fin de semana en el centro de Madrid en previsión de posibles altercados.

El propósito de este dispositivo es evitar que se repitan los graves disturbios vividos el sábado en Barcelona tras la convocatoria del grupo Blocus a través de las redes sociales.

El Gobierno intenta así que no se cumpla el deseo expresado por sus socios de Más Madrid tras la muerte de Maricarmen, la mujer que falleció tras su desahucio en el barrio de Retiro.

"No habrá paz en las calles", manifestó entonces la portavoz parlamentaria Manuela Bergerot.

La Policía Nacional incorporará el sábado a un total de 200 agentes de las Unidades de Intervención Policial en el corazón de la capital. Unos cinco grupos de antidisturbios.

Junto a ellos estarán preparados efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), los Grupos Operativos de Respuesta (GOR), agentes de distintas comisarías, Brigada Móvil y Policía Municipal.

En total, un despliegue de medio millar de agentes que blindarán el centro de Madrid todo el sábado y el domingo por la mañana.

Las reuniones en la cúpula de la Policía para diseñar el dispositivo especial se han celebrado este martes.

Tres días después de que 700 manifestantes se coordinaran para provocar en Barcelona una noche de incendios y pillaje que se saldó con 130 detenidos —76, menores—, los anuncios de nuevas concentraciones se han multiplicado.

Reclutar jóvenes

El objetivo de Blocus es reclutar el mayor número posible de personas para protagonizar una nueva jornada de disturbios, caos y destrozos el próximo 31 de octubre en distintos puntos de España.

Decenas de cuentas en redes sociales están difundiendo llamamientos para repetir incidentes como los ya registrados.

Las movilizaciones están previstas en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao, Algeciras, Fuengirola y Marbella, entre otras ciudades.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha enviado una carta este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para exigir un refuerzo policial en la ciudad ante la posibilidad de graves incidentes.

En la misiva, según ha explicado, exige a Marlaska "respuestas, efectivos y un plan para proteger a los ciudadanos, a los comercios y la ciudad".

Quienes promueven la convocatoria de disturbios llaman a participar con este mensaje: "¡Será la mejor noche de Halloween!".

En sus cuentas también se difunden vídeos de los disturbios registrados en Barcelona, con imágenes de los saqueos perpetrados en distintos establecimientos, para animar a sus seguidores a repetir esas escenas el 31 de octubre.

En cada una de las publicaciones, los promotores piden a los interesados que dejen un comentario para, posteriormente, enviarles por mensaje privado un enlace de acceso a los grupos de Whatsapp o Telegram.

Una vez allí dentro, los participantes reciben los detalles de la convocatoria y las instrucciones para acudir a los puntos de encuentro.

En el caso de Madrid, por ejemplo, uno de los llamamientos cita a las personas en Plaza de España entre las 18:00 y las 19:00. Sin embargo, otras publicaciones adelantan la cita a las 17:00 y sitúan el punto de encuentro es en Puerta del Sol. Por eso la Policía acordonará todo el centro.

Para Barcelona, el llamamiento se ha realizado en la Plaza de Cataluña y en el Paseo de Gracia, entre las 17:00 y las 20:00.