El Gobierno evita atribuir a la izquierda la violencia en la calle e ignora los gritos de "Gora ETA" para no señalar a Bildu

El alcalde de Bilbao califica de "fascistas" a los violentos, mientras colectivos como el Movimiento Socialista rechazan los destrozos.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, condena los actos violentos pero evita atribuir la responsabilidad a grupos de extrema izquierda.

EH Bildu no suscribe la declaración institucional del Ayuntamiento de Bilbao por incluir la condena explícita a las consignas proetarras.

Disturbios en Bilbao tras la cancelación de un acto de Vito Quiles dejan 17 detenidos, saqueos, altercados y gritos a favor de ETA.

El caos, el fuego y la violencia se adueñaron de Bilbao la noche del lunes. Hubo saqueos, destrozos y gritos de "Gora ETA militarra".

Diecisiete personas acabaron detenidas, entre ellas varios menores de edad. Además, el evento que sirvió como excusa para desatar esta furia inusitada, el acto programado de Vito Quiles, fue cancelado.

La resaca nocturna del sabotaje, muy similar en cuanto a sus consecuencias a la organizada por el esquivo movimiento Blocus en Barcelona, se ha saldado con una nueva polémica protagonizada, esta vez, por EH Bildu.

Este martes, la mayoría de grupos del Ayuntamiento de Bilbao firmaron una declaración para condenar tanto los altercados como los lemas que elogiaban a la banda terrorista.

Bildu expresó su rechazo a la violencia pero, según el alcalde, Juan Mari Aburto, los de Arnaldo Otegi se negaron a respaldar el punto del documento que censura precisamente las consignas proetarras, las cuales "retrotraen a los tiempos del terror en el país".

Esta falta de acuerdo sobre un tema tan sensible para los abertzales impidió que la declaración saliera adelante con carácter institucional. PNV, PSE-EE, PP y Elkarrekin Bilbao sí suscribieron el texto.

Mientras en Bilbao se firmaba, a medias, el documento de condena, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, condenó la violencia "sin paliativos y sin apellidos" y pidió dejar trabajar a las autoridades para averiguar quién estuvo detrás de los altercados.

Saiz evitó atribuir la violencia a una ideología o a una organización concreta y aprovechó su intervención para rechazar las acusaciones del PP, que responsabilizó políticamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de alimentar la tensión en las calles.

Sin embargo, el llamamiento del Gobierno a no precipitar conclusiones es paradójico, pues llega después de la lectura que ofreció el lunes sobre los disturbios de Barcelona.

Preguntada en la Cadena SER por quién podía estar detrás de los feroces altercados de Cataluña, Saiz reclamó una investigación, pero sugirió quién sí podía obtener rédito de aquellos episodios. "Quien sale ganando, en el caos y en el odio, es la extrema derecha".

Los bomberos tratan de extinguir un fuego causado en las calles de Bilbao. Efe

Pese a todo, Saiz no señaló la ideología de extrema izquierda de los manifestantes que provocaron en Bilbao los saqueos, los asaltos a comercios, los incendios de vehículos y contenedores y los ataques con piedras contra agentes de la Ertzaintza al grito de "Gora ETA". Tampoco así los potenciales beneficiarios de las algaradas.

Por su parte, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ejercitó la conspiranoia y argumentó que en estos grupos podría haber incluso "policías infiltrados", "personas de extrema derecha" o "jóvenes enfadados porque viven en un sistema, en un país, enormemente violento contra ellos".

Una teoría que en su día ya lanzó Pablo Iglesias al sugerir que el periodista de EL ESPAÑOL José Ismael Martínez, agredido el año pasado por grupos "antifas" en un acto de Quiles en Pamplona, era un infiltrado que trabajaba para la Policía.

La protesta y los disturbios

En Bilbao, la violencia estalló después de una concentración contra el acto anunciado por Quiles en las inmediaciones de la Universidad de Deusto.

Según las autoridades vascas, Quiles había comunicado por escrito a las cuatro de la tarde que renunciaba a celebrarlo. Aun así, tras la protesta, un grupo se dirigió hacia la comisaría de Deusto con piedras y prendió fuego a una motocicleta de la Policía Municipal.

Los altercados se extendieron después a otras calles, con coches y contenedores incendiados y daños en establecimientos. El alcalde ha rechazado que los autores necesitaran la presencia de Quiles para actuar. "No son luchadores antifascistas, sino auténticos fascistas", afirmó Aburto, que también condenó los gritos favorables a ETA.

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha apuntado a la posible influencia de grupos organizados del País Vasco.

Ante los hechos acontecidos ayer en Bilbo, EH Bildu quiere expresar su más absoluto rechazo a los comportamientos de caracter violento y antisocial que se produjeron tras la finalización de las movilizaciones convocadas en respuesta a la presencia del agitador ultraderechista Vito Quiles. EH Bildu no comparte estas actuaciones, que perjudican la convivencia y afectan directamente al bienestar de las vecinas y vecinos, comerciantes y ciudadanía en general. Por ello, queremos trasladar nuestra solidaridad a todas las personas afectadas. Somos antifascistas, y precisamente por ello consideramos que la respuesta al fascismo y a la ultraderecha debe desarrollarse exclusivamente por vías pacíficas y democráticas. No cualquier actuación que se realice en nombre del antifascismo contribuye a ese objetivo; aquellas que derivan en violencia o vandalismo terminan favoreciendo los intereses del bloque reaccionario. Las movilizaciones celebradas a lo largo del día de ayer constituyeron un ejemplo de respuesta democrática, plural y colectiva frente a los discursos de odio. Centenares de personas participaron en ellas, junto con diversos movimientos sociales, en una respuesta compartida por amplios sectores de la sociedad. A esta respuesta se sumaron también decisiones como la suspensión de la actividad académica por parte de la Universidad de Deusto. La respuesta al fascismo pasa por construir y sumar mayorías democráticas y amplias, y hacer frente a los discursos de odio desde la movilización social y la defensa de los valores democráticos. Ese es el camino que ha demostrado seguir, en numerosas ocasiones, una parte mayoritaria de la sociedad bilbaína. Por todo ello, reiteramos nuestro rechazo a las actuaciones lamentables de ayer en Bilbo y nuestra solidaridad con todas las personas que se hayan visto afectadas por ellas. — EH Bildu (@ehbildu) October 27, 2026

Sin embargo, algunos de los grupos que llamaron a movilizarse contra la presencia de Quiles, como el Movimiento Socialista y su principal partido, EHKS, han rechazado estar detrás de la violencia y han condenado los "destrozos sin sentido de bienes materiales de la clase obrera".

No es la primera protesta reciente contra una figura de la derecha que termina en enfrentamientos durante la precampaña del 29-N. En La Coruña, la concentración del 21 de octubre contra un acto de Santiago Abascal fue convocada por colectivos antifascistas y de la izquierda independentista.

Entre los asistentes se vieron banderas comunistas y gallegas, incluidas estreleiras; un grupo incluso trató de romper el cordón policial.