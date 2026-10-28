Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo. Ismael Herrero EFE

Eduarda, pasajera del tren Iryo accidentado en Toledo: "Ha sido un caos porque había cuerpos debajo de los trenes"

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LO ESENCIAL Las claves Eduarda, pasajera del quinto coche del tren Iryo accidentado en Toledo, relata el caos vivido tras el frenazo repentino que rompió su asiento. La testigo afirma que vio personas atrapadas, heridos de gravedad y cuerpos bajo los trenes, además de vagones fuera de las vías e incendiados. Pese a salir ilesa, Eduarda permaneció en el lugar prestando ayuda y tomando el pulso a heridos hasta la llegada de los servicios de emergencia. El accidente ferroviario deja ya un balance provisional de al menos 50 personas fallecidas, según los datos facilitados por Protección Civil.

El grave accidente ferroviario en la provincia de Toledo empieza a dejarnos los primeros testimonios. Uno de ellos es el de Eduarda, pasajera del quinto coche del tren Iryo que ha explicado el suceso entre lágrimas en declaraciones a Cadena Ser.

"Ha sido un caos porque había cuerpos debajo de los trenes", explicaba la joven, que viajaba con sus dos gatos para ver a su hermana en Andalucía. "Iba tranquila cuando de repente noté un frenazo y me fui hacia delante junto con mi asiento, que se rompió de la fuerza", relata.

Según la pasajera, no fue consciente del choque o de la gravedad del incidente hasta que salió del vagón y empezó a ver personas heridas, llorando, y cuerpos de otros viajeros atrapados bajo los escombros. "Había muchas personas gritando porque no podían salir, un horror", expresa.

Tal como refleja su testimonio, la mitad del tren Iryo cayó fuera de las vías, con algún vagón incendiado: "Ha sido una catástrofe, ni siquiera sabía que había sido por un choque". Asegura que el impacto se produjo en marcha, es decir, que su convoy no estaba parado.

"Estaba en shock", confiesa. Aunque la mesa y el asiento en el que viajaba se rompieron, ella consiguió salir ilesa del vagón. No fue el caso de algunos de los otros pasajeros de su coche, que sufrieron brechas y heridas leves. "Bajamos como pudimos, tirando las maletas", explica.

Su objetivo al salir del vagón era ponerse a salvo porque con tanta confusión no sabían si podía venir otro tren. Ante tal desastre, Eduarda no se quedó de brazos cruzados y ayudó a otros pasajeros a bajar del tren.

También intentó apoyar a los heridos: "Jamás me olvidaré de un chico al que le estaba tomando el pulso para que se quedase conmigo, tenía todos los huesos del pie fuera".

"Me siento afortunada"

"No sé si está bien, rezo al Señor porque sí", continúa antes de admitir que se siente "afortunada por estar bien". La joven estuvo ayudando hasta que llegaron los servicios de emergencias. "Tardaron poco", afirma.

Una vez llegó la policía, desalojó a los pasajeros ilesos o con heridas leves a un espacio seguro. Eduarda confirma que se trataba de un cerco para animales.

Según narra, incluso un habitante de Urda, la población toledana más cercana al accidente, se acercó a los afectados para repartir agua y transportar personas al pueblo. "Le debo todo", afirma.

Hasta el momento ya hay confirmados 50 fallecidos, según confirma Protección Civil.