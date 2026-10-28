De Adamuz a Urda: los peores accidentes ferroviarios en la historia de España dejan casi 500 muertos en medio siglo

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un nuevo accidente ferroviario en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, entre Urda y Los Yébenes, deja al menos 50 fallecidos y decenas de heridos. El siniestro trágico más grave en medio siglo sigue siendo el de El Cuervo (Sevilla) en 1972, donde 86 personas perdieron la vida al chocar dos trenes. Entre los mayores descarrilamientos recientes destacan el de la curva de Angrois en 2013, con 80 muertos, y el de Adamuz este mismo año, que se cobró 46 víctimas. En los últimos 50 años, más de una veintena de accidentes de tren en España se han cobrado la vida de casi 500 personas.

El accidente de trenes ha sucedido a las 8:54 horas en el punto kilómetro 118 de la línea de alta velocidad que une Madrid con Sevilla. Al menos medio centenar de personas han perdido la vida aunque la cifra puede aumentar debido al elevado número de heridos y personas que todavía se encuentran en los vagones.

Si nos remitimos al último medio siglo, una veintena de accidentes ferroviarios han dejado 434 muertos, sin contar el accidente entre las localidades toledanas de Urda y Los Yébenes de hoy y que ya supera los 50 fallecidos.

De todos ellos, el más trágico hasta la fecha era el de El Cuervo (Sevilla), con 86 fallecidos. Sucedió en 1972 al colisionar el ferrobús Cádiz-Sevilla y el expreso Madrid-Cádiz.

Otros accidentes

Otro accidente de gran impacto fue el de la curva de Angrois, cerca de Santiago de Compostela, en 2013. El tren que cubría la línea Madrid-Ferrol descarrilló. Fue el primer accidente de la Alta Velocidad en España. Murieron 80 personas.

Y 46 fueron los muertos en Adamuz (Córdoba) este mismo año. Un tren Iryo con destino Madrid, y un Alvia que iba a Huelva, colisionaron tras el descarrilamiento del primero.

En la Comunidad Valenciana, en 1980, el número de muertos fue de 27. Un autobús fue arrollado por el tren de la línea Madrid-Valencia en la localidad de Chirivella.

Mientras que en 1977, en Corbera de Llobregat, el número de fallecidos ascendió a 22 al chocar dos trenes.

En junio de 2003, un Talgo colisionó con un tren de mercancías en la localidad albaceteña de Chinchilla. Los muertos fueron 19.

Uno menos, 18, fueron los fallecidos en Uharte-Arakil (Navarra) en 1997 al descarrilar el tren que cubría la línea Barcelona-Hendaya.

Otros accidentes con más de una decena de muertos fueron los de Torralba del Moral (Soria, en 1980) con 17; Juneda (Lérida, en 1988), con 15; Manzanares (Ciudad Real, en 1978) con 13; los de Castelldefels (Barcelona, en 2010), Lorca (Murcia, en 2001) y Vega de Anzo (Asturias, en 1993), con 12 cada uno de ellos; y en Huesca, con 11 muertos, en 1981.