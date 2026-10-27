El vídeo del día de la invasión que acredita que gendarmes marroquíes guiaron a los inmigrantes hacia Ceuta

La Audiencia Nacional ha dado un plazo de 15 días al Gobierno para desclasificar y entregar los informes del CNI sobre la actuación de las autoridades de Marruecos.

Informes de la Policía Nacional ya constataron la presencia de agentes marroquíes uniformados y de paisano coordinando activamente el avance de los inmigrantes hacia la frontera.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón tomará declaración a tres testigos que entraron en la ciudad e identificaron con nombres a los agentes marroquíes participantes.

Un vídeo del canal marroquí Tanja 24 muestra a gendarmes de Rabat guiando y haciendo señas a la masa migratoria para dirigirla hacia Ceuta durante la invasión.

Un vídeo grabado el día de la invasión de Ceuta por el canal marroquí Tanja 24 demuestra la inacción de los gendarmes mientras la masa migratoria penetraba en la ciudad autónoma, el pasado 30 de julio.

En las imágenes, que están a disposición de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga los hechos, se puede observar a los agentes dirigir y guiar a los miles de invasores.

Casi 80.000 personas, en su mayoría marroquíes, entraron en la ciudad autónoma durante aquella jornada.

GendarmesMarruecos

Varios miles de ellos aún permanecen en ella.

En varios fragmentos del citado vídeo, los gendarmes de Rabat hacen señas a los inmigrantes y los dirigen hacia la frontera de Ceuta, mientras avanzan por los montes próximos a la ciudad autónoma.

Estas imágenes fueron grabadas por Tanja 24, una televisión marroquí, durante la misma jornada en la que comenzó la invasión.

La juez, además, interrogará este miércoles a tres jóvenes que entraron en Ceuta durante la avalancha y que identificaron, con sus nombres, a varios gendarmes marroquíes que guiaron a la masa.

Así lo ha podido confirmar este periódico de fuentes del caso. Los tres ya declararon ante la Policía Nacional y ahora lo harán en la Audiencia, como testigos de la causa judicial.

Varios fotogramas de ese vídeo ya aparecían en el informe que la Policía Nacional remitió a la jueza a principios de septiembre.

En ese informe ya se revelaba, mediante una treintena de fotografías y fotogramas, la presencia de agentes, tanto uniformados como de paisano, en el lado marroquí de la frontera.

Algunos de ellos realizan gestos para señalar a los inmigrantes hacia dónde tienen que dirigirse, en dirección a la ciudad autónoma.

En el vídeo mencionado, de dos minutos y doce segundos de duración, se observan las distintas actitudes de las autoridades marroquíes que ya describió la Policía Nacional en su informe a la juez.

Algunos agentes, vestidos de paisano, permanecen en actitud relajada y de vigilancia, supervisando lo que ocurre.

Otros, con el uniforme de la Gendarmería, aparecen sonriendo y muestran también una actitud relajada.

Mientras tanto, los inmigrantes trepan por las montañas próximas y son dirigidos hacia la frontera del Tarajal.

El informe de la Policía

EL ESPAÑOL ya avanzó en exclusiva el contenido de un informe de la Policía Nacional que revelaba que gendarmes marroquíes, así como agentes de paisano de ese país, guiaron "activamente" a la masa migratoria hacia Ceuta.

Además, este martes, la consejera de Sanidad ceutí, Nabila Benzina Pavón, ha relatado en la Audiencia Nacional que en la noche del pasado 30 de julio vio a cinco gendarmes en el lado marroquí de la frontera.

"Uno estaba en el agua dejando que pasara la gente. Otro estuvo parado y otro estaba rezando", ha detallado la dirigente sobre aquel episodio.

Benzina ha sido interrogada por la juez María Tardón, quien investiga las causas y las consecuencias de aquella avalancha humana, de más de 72.000 personas, que penetró en Ceuta.

La juez Tardón también investiga el cerebro financiero detrás de la invasión perpetrada hace casi dos meses.

Por otro lado, este martes ha dado un plazo de 15 días al Gobierno para que le remita, desclasificado y sin borrones, todos los documentos, informes y notas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que recogen cuál fue, según sus investigaciones, la actuación de las autoridades marroquíes.