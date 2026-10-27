La Policía investiga el robo de datos sobre afiliados del PP de Madrid en el despacho de un abogado colaborador

La Brigada Provincial de Información de Madrid se ha hecho cargo de las investigaciones, que se desarrollan bajo confidencialidad.

El asalto se descubrió el lunes en un despacho de Chamberí, donde no se detectaron señales de forzamiento en la puerta y los paneles del falso techo estaban movidos.

El letrado denunció la sustracción de discos duros, memorias USB con datos internos sobre afiliados y desavenencias del partido, además de 500 euros en efectivo.

La Policía Nacional investiga un robo con fuerza en el despacho del abogado Antonio Ángel Avilés García, colaborador del área de Derechos y Garantías del PP de Madrid.

La Policía Nacional investiga un supuesto robo con fuerza en el bufete madrileño de Antonio Ángel Avilés García —un letrado adscrito al Partido Popular que colabora en cuestiones concernientes a los derechos de sus militantes—.

La acusación señala la pérdida de aparatos con datos internos de la entidad. La noticia ha sido avanzada por El Confidencial y EL ESPAÑOL ha podido corroborar el hecho.

Fuentes del PP han detallado a este periódico que el abogado participa en el área de Derechos y Garantías, donde gestiona desacuerdos entre afiliados.

Estas fuentes especifican que Avilés no ejerce como representante legal del partido ni ha tomado la representación judicial de ningún asunto de la formación. Su participación, agregan, se debe a su condición de miembro y a su labor como experto en leyes.

Según las fuentes populares, el jurista poseería en su ordenador documentación relativa a esas desavenencias internas y a los derechos de los implicados.

La extensión de esa documentación y los ficheros específicos que pudieran haberse extraviado son parte de los aspectos que quedan por esclarecer. La explicación del partido sitúa la implicación de Avilés en el ámbito interno de la organización.

La denuncia

Según la información divulgada por El Confidencial, el abogado descubrió la intrusión este lunes por la mañana. Su oficina se sitúa en la primera planta del número 67 de la calle Cea Bermúdez, en el distrito madrileño de Chamberí.

Al entrar en el despacho, encontró la estancia desordenada y varios paneles del falso techo movidos. Tras revisar sus pertenencias, notificó la sustracción de discos duros, memorias USB y 500 euros en efectivo.

En la oficina también había un ordenador portátil que permaneció en su sitio. El letrado se dirigió a una comisaría de la Policía Nacional en Chamberí y alertó sobre el contenido de los dispositivos sustraídos, siempre según el relato publicado.

Esa información indica que la puerta no mostraba señales de haber sido violentada. Una de las suposiciones apunta al posible uso de una copia de la llave, aunque esa vía de acceso sigue pendiente de confirmación.

Investigaciones bajo secreto

Al frente de las investigaciones está la Brigada Provincial de Información de Madrid y expresa que las acciones se desarrollan bajo confidencialidad. Asimismo, indica que las verificaciones iniciales procuran corroborar la narración del informante.

Avilés ocupó el cargo de primer teniente de alcalde y concejal del PP en Tres Cantos. Su vinculación con la formación continúa a través de la afiliación y de la colaboración en Derechos y Garantías descrita por las fuentes populares consultadas por EL ESPAÑOL.

La investigación deberá precisar las circunstancias de la entrada y qué documentación contenían los soportes denunciados como sustraídos.