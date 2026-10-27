Fernando López Miras, este lunes, en la sede del Scrats, analizando la rotura del Trasvase Tajo-Segura. CARM

López Miras mete la rotura del trasvase en la precampaña: "Es una decisión política del Gobierno para cerrarlo"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Fernando López Miras denuncia que el Gobierno utiliza la avería del Trasvase Tajo-Segura para cerrarlo de manera encubierta. El presidente murciano y colegios profesionales consideran inaceptable la demora de siete meses para reparar las obras de emergencia. El PSOE califica de vergonzoso que se use la avería para confrontar y recuerda que en el último año se han autorizado 522 hectómetros cúbicos.

Fernando López Miras y los regantes introducen el tema del agua en la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con el Trasvase Tajo-Segura como punta de lanza.

"El Gobierno central ha encontrado una excusa para seguir robando el agua a la Región de Murcia. La rotura del Trasvase Tajo-Segura no puede demorarse siete meses. Exigimos transparencia y una solución que se base en criterios técnicos", tal y como ha denunciado el presidente de la Región de Murcia en su cuenta de 'X'.

Lo ha hecho tras mantener una reunión con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez; con el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia, Julio Pérez, y con decanos de 14 colegios profesionales.

Esta reunión se ha producido para analizar la situación del acueducto, en obras desde el pasado verano, por los daños que sufre a la altura de Liétor (Albacete) y Almonacid de Zorita (Guadalajara), lo que obligó a suspender envíos y estimó reparaciones de hasta cuatro o cinco meses, afectando al flujo hídrico que llega a la zona del Levante.

"Los profesionales han hablado: no existe justificación técnica para que la rotura del Trasvase Tajo-Segura se demore tanto tiempo", según ha subrayado López Miras. "Es una decisión política del Gobierno central para cerrarlo de manera encubierta. El Gobierno de la Región de Murcia va a estar, una vez más, junto a los regantes del Scrats frente a este nuevo ataque al futuro de nuestra tierra".

El Gobierno central ha encontrado una excusa para seguir robando el agua a la #RegióndeMurcia. La rotura del trasvase Tajo-Segura no puede demorarse siete meses. Exigimos transparencia y una solución que se base en criterios técnicos. https://t.co/lRV6bHfi7Z — Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 26, 2026

El jefe del Ejecutivo autonómico, tras este encuentro de carácter técnico con catorce colegios profesionales, en su comparecencia con los medios de comunicación y a través de un comunicado difundido por el Palacio de San Esteban, considera "inexplicable" que una obra declarada de emergencia "tenga un plazo de reparación de 7 meses".

"Cuando no hay justificación técnica, la justificación es política". "Esto no es normal y hay gato encerrado”, según insiste López Miras, al tiempo que reclama "explicaciones" al Ministerio para la Transición Ecológica sobre los motivos de la demora y que ajuste los plazos a las necesidades reales de la intervención en el trasvase.

"Lo que demandamos es transparencia en todos los aspectos técnicos de la rotura y, sobre todo, un plazo de reparación que entre dentro de lo normal cuando hablamos de criterios estrictamente técnicos".

Respuesta del PSOE

La respuesta no se ha hecho esperar desde la bancada del PSOE. La portavoz socialista en la Región de Murcia, Isabel Gadea, critica que el presidente del Ejecutivo murciano acuse al Gobierno de España de haber cerrado el Trasvase Tajo-Segura por la puerta de atrás, mientras el Gobierno de Emiliano García-Page se queja de que se sigan aprobando nuevos trasvases.

"Es vergonzoso que López Miras aproveche una avería para seguir alimentando la confrontación y la desinformación, en lugar de actuar con responsabilidad y defender los intereses de la Región de Murcia".

“Los datos desmontan el discurso de quienes intentan engañar a la ciudadanía: en el último año se han autorizado 522 hectómetros cúbicos de agua del Tajo al Segura, una de las cifras más altas de la historia”, según ha recordado la portavoz socialista Gadea, al tiempo que ha recalcado el compromiso con los regantes del secretario general del PSOE en Murcia, Francisco Lucas.

"Frente al ruido y la confrontación de López Miras, Francisco Lucas seguirá trabajando con rigor para lo verdaderamente importante: garantizar agua para siempre en la Región de Murcia".