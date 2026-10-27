Los antidisturbios de la Policía Nacional, este martes, ante uno de los piquetes que está cortando el tráfico en Cartagena. UGT

Cargas policiales y cortes de tráfico en polígonos de Cartagena y Murcia por la huelga del convenio del metal

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LO ESENCIAL Las claves Trabajadores del sector del metal en la Región de Murcia inician una huelga indefinida que afecta a unos 35.000 empleados. Piquetes sindicales provocan importantes retenciones y cortes de tráfico en accesos a polígonos de Murcia y Cartagena, como Escombreras y Los Camachos. Se han producido momentos de tensión y cargas policiales en la refinería de Repsol en Cartagena para permitir el paso de vehículos bloqueados. Los sindicatos UGT, CCOO y USO rechazan la propuesta de la patronal FREMM de subir un 15% los sueldos en cuatro años al ser pluses absorbibles con el IPC.

El convenio del metal afecta a 35.000 personas en la Región de Murcia y los trabajadores han iniciado una huelga indefinida, de la mano de los sindicatos, para mostrar su descontento a la patronal: la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM).

Este martes ha comenzado la huelga general y desde las 7.45 horas, no dejan de sucederse "las llamadas de conductores quejándose de atascos", según detallan fuentes del 112.

Los piquetes sindicales están provocando restricciones al tráfico en Cartagena, en la carretera que conecta Cala Cortina con Escombreras, en la CT-34 y en el cruce de Las Bodegas. "También hay atascos en la carretera MU-30 para acceder al Polígono Oeste de Murcia".

La Delegación del Gobierno confirma a EL ESPAÑOL que "no hay detenidos" ni personas identificadas ni heridos en el bando sindical o en el lado de las Fuerzas de Seguridad. Todo ello, a pesar de que se han vivido momentos de tensión porque esta huelga general se produce en plena precampaña electoral y con las calles calientes en varios puntos del país desde que se inició la acampada de Sol en Madrid por la crisis de la vivienda.

En la refinería de Repsol en Cartagena, la Guardia Civil y antidisturbios de la Policía Nacional han intentado abrir paso a los vehículos bloqueados por los piquetes informativos de los sindicatos. Incluso se han producido cargas.

🔴 Tensión en los accesos a la refinería de Repsol: agentes antidisturbios cargan contra los manifestantes durante la jornada de huelga del metal. Los trabajadores protestaban con los brazos en alto cuando la policía ha intervenido para despejar la vía. https://t.co/zbymmUByPy — RTVE Región de Murcia (@RTVEMurcia) October 27, 2026

La movilización convocada por UGT, Comisiones Obreras y USO, también está provocando cortes de tráfico en las inmediaciones de las plantas de Sabic y Navantia, el Valle de Escombreras y el Polígono Industrial de Los Camachos -ambos en Cartagena-.

"El paro, convocado por UGT, CC OO y USO, afecta al sector regional del metal después de que la negociación con la patronal FREMM concluyera sin acuerdo", según exponen los sindicatos convocantes.

La clave de esta movilización, según explica una fuente de UGT a este diario, "se debe a que el convenio del metal está sin renovar desde el mes de enero".

El convenio del metal afecta a 35.000 trabajadores repartidos entre talleres de reparación, contratas de montaje industrial en Escombreras y operarios de astilleros como el de Navantia en Cartagena. Desde la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) defienden un nuevo convenio que contemple una subida salarial acumulada del 15% en cuatro años.

Pero los sindicatos rechazan esa mejora porque los incrementos salariales, en la práctica, pierden su efecto al estar sujetos a términos de compensación y absorción vinculados a la evolución de la vida y la subida de precios del IPC.

"Lo que ofrece la patronal son pluses compensables y absorbibles con la subida del IPC, con lo cual, no se produce ninguna subida salarial real", tal y como recuerda esta fuente de UGT. De forma que este martes ha comenzado la huelga general con cargas y retenciones al tráfico en Murcia y Cartagena.