El teniente coronel Lobo discute con un mando de Policía Nacional la mañana de la invasión. Cedido a EL ESPAÑOL

El guardia civil que abrió la valla de Ceuta el día de la invasión declara a la juez que la decisión fue suya

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LO ESENCIAL Las claves El teniente coronel Miguel Lobo asumió ante la juez la responsabilidad de abrir la valla de Ceuta durante la entrada masiva, asegurando que tomó la decisión de forma operativa para 'evitar muertos' y sin recibir instrucciones del delegado del Gobierno. El inspector jefe de la Policía Nacional, Lorenzo Fagés, declaró que no existió una orden ni alerta previa y calificó de 'barbaridad' la apertura de la puerta, confirmando un enfrentamiento entre mandos durante la crisis. Ambos mandos coincidieron en señalar que la Guardia Civil había alertado previamente de la presencia de embarcaciones marroquíes y en que agentes del país vecino facilitaron el avance de las personas hacia territorio español.

El teniente coronel Miguel Lobo, jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta, ha defendido en la Audiencia Nacional que la decisión de abrir la valla fronteriza de la ciudad autónoma fue suya, y no de ningún superior.

Así lo trasladan fuentes conocedoras del interrogatorio que se ha producido esta mañana ante la juez María Tardón, instructora de la causa que investiga la invasión por parte de más de 80.000 personas en esa ciudad española.

Lobo declaró que no recibió ese mandato por parte de la delegación del Gobierno.

Dijo haber tomado la decisión de abrir para tratar de evitar que los migrantes que invadían Ceuta se echaran al mar y trataran de acceder nadando. Al tomar esta medida, se enfrentó en el mismo momento a un mando de la Policía Nacional, el inspector jefe Lorenzo Fagés, quien también declaró este lunes explicando que sus órdenes eran otras diferentes.

El mando de la Guardia Civil ha declarado que el delegado del Gobierno no le dio instrucciones durante la entrada masiva en Ceuta. Explicó que le informó de lo que estaba ocurriendo y que las decisiones operativas las tomó él.

Ha revelado también que La Guardia Civil informó al delegado de la presencia de seis embarcaciones marroquíes la noche anterior a la entrada masiva. Según las notas, identificó dos interceptores, dos patrulleras y dos embarcaciones pequeñas.

El descontrol y la falta de órdenes por parte del Ministerio del Interior aquella jornada se ha trasladado a los tribunales con la declaración de estos dos mandos. Ante la juez, Lobo ha sostenido que defendió abrir la valla fronteriza —y se enfrentó a la Policía por ello— para tratar de evitar que los migrantes que invadían Ceuta se echaran al mar y trataran de acceder nadando.

"Abrí la puerta para evitar muertos", ha señalado. La juez le ha preguntado entonces: "¿El delegado sabía lo que estaba pasando y no le dio ninguna indicación?”. Y Lobo ha respondido: "Si lo he hecho bien o mal, es mi responsabilidad”

Lobo cuantificó 5.000 entradas por hora

"Una barbaridad"

El inspector jefe ha corroborado con su declaración todo lo publicado este domingo por EL ESPAÑOL relativo a la trifulca entre ambos mandos. Entre los detalles que ha ofrecido a la juez, Fagés ha revelado que nadie le dio orden alguna de cómo actuar y solo cuando se produjo la invasión se aproximó con sus hombres a la valla para tratar de contener la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos.

La juez le preguntó también por el motivo de la disputa y el aseguró, como publicó este periódico, que le decía al mando del Instituto Armado que lo que estaba haciendo era "una barbaridad". El teniente coronel Lobo le dijo: "Quítate de aquí" cuando el inspector jefe quiso cerrar la verja.

El responsable de Seguridad Ciudadana ha declarado que afrontó la entrada masiva sin alerta previa ni un dispositivo extraordinario. Afirmó que había reclamado medios y que el protocolo de la Policía Nacional no se activó.

Según fuentes presenciales en el interrogatorio de Fagés, este se ha prolongado durante más de una hora. Tardón le preguntó durante media hora, 20 minutos Fiscalía y otros 10 por parte de Abogacía del Estado.

El jefe policial declaró que agentes marroquíes daban paso hacia Ceuta durante la entrada masiva. La juez le ha exhibido imágenes del informe del CENIF, en el apartado en el que los especialistas en Extranjería señalaban a agentes marroquíes de paisano dentro de la ciudad autónoma.

Fagés sostuvo que no les conocía pero sí que describió a uniformados y personas de paisano haciendo gestos para facilitar el avance.

El inspector jefe dijo también que se vieron barcos de guerra de Marruecos ya el día 30 merodeando por aguas españolas. Por su parte, Lobo señaló que al conocer este hecho creía que "era buena señal que hubiera embarcaciones de Marruecos" porque creía que iban a ayudar a disminuir la avalancha.

El día 29 la Guardia Civil ya lanzó aviso de este particular al delegado del Gobierno.

La juez le preguntó finalmente a Fagés qué órdenes recibió y él dijo que ninguna. Ni esa jornada ni en días previos, y que tampoco participó en ninguna reunión de coordinación ni de planificación ante lo que podía ocurrir.